Голод увеличивает осторожность

Эксперимент

Для участия в исследовании было отобрано 24 здоровых добровольца мужского пола с нормальным весом, в возрасте от 18 до 32 лет. Впрочем, потом у одного участника обнаружили гипергликемию, второй отказался от участия в эксперименте, а результаты еще троих добровольцев по техническим причинам были измерены неверно. Так что в итоге ученые работали с девятнадцатью мужчинами.

У добровольцев измерили рост, вес, процент жировых отложений, ознакомили с содержанием эксперимента и визуальной аналоговой шкалой (Visual Analog Scale — VAS), содержащей такие значения, как голод, сытость, ожидание еды, тошнота, беспокойство. По этой шкале испытуемые должны были в дальнейшем определять свое состояние. В день, который предшествовал эксперименту, добровольцы должны были отказаться от употребления алкоголя и избегать серьезных физических нагрузок. Между 19:30 и 20:30 они получили ужин питательной ценностью 774 ккал. В дальнейшем, до начала эксперимента, они должны были поститься и пить только воду. В 9 утра испытуемые прибыли на станцию, где у них взяли анализ крови. Через час начался эксперимент. В ходе него добровольцев каждые 30 минут просили определить свое состояние по VAS. На 30-й, 120-й и 180-й минутах эксперимента участники выполняли тестовое задание: они должны были выбрать электронный лотерейный билет из двух предложенных. Билеты в парах были с суммой выигрыша в 0, 20, 40, 60, 80 и 100 фунтов, и соответственно, с вероятностью выигрыша в 100, 75, 50, 25 и 0 процентов. Таким образом, добровольцы могли рискнуть, но в случае удачи выиграть большую сумму денег, или же выбрать более надежный вариант. Затем, с 60-й до 90-й минуты эксперимента, участников кормили одинаковым завтраком с энергетической ценностью 2066 ккал. Так что тесты они выполняли как на голодный, так и на сытый желудок.

Результаты

Известно, что в дикой природе животные часто выбирают между более или менее рискованными моделями поведения в зависимости от того, голодны ли они или сыты. Голодное животное будет рисковать чаще, чем сытое. Как выяснилось, люди ведут себя иначе. На голодный желудок участники эксперимента выбирали более рискованный вариант лишь в 23−47 процентах случаев (со средним значением 32 процента), а те, кто только что поел — в 28−53 процентах (со средним значением 34 процента). Через час после еды склонность к риску немного падала — до 29−45 процентов (при среднем значении 33 процента).

Полный мочевой пузырь способствует рассудительности

Mirjam A. Tuk, Dabra Trample and Luk Warlop (2010) Inhibitory Spillover: Increased Urination Urgency Faciliates Impulse Control in Unrelated Domains

Эксперимент

В первом эксперименте приняли участие 193 студента (из них 104 мужчины), чей средний возраст составлял 20,64 года. Задания были разбиты на 4 блока и представляли собой тест Струпа — известный нейропсихологический тест, в котором испытуемый читает названия цветов, при этом цвет шрифта отличается от номинального. То есть, например, слово «зеленый» написано красным шрифтом, а «красный» — голубым. В первом и третьем блоке заданий участники должны были указать написанный цвет, а во втором и четвертом — цвет шрифта. После этого они отвечали на несколько вопросов, среди которых был вопрос о позыве к мочеиспусканию, силу которого нужно было определить по шкале от 1 (нет желания) до 7 (нет сил терпеть).

Во втором эксперименте участвовали 102 студента, из них 67 мужчин в возрасте 21−49 лет. Они были разбиты на две группы — условно «пьющих» и «непьющих». Первые за 45 минут до начала эксперимента должны были выпить 700 миллилитров воды, а вторые — не больше 50 мл. Во время самого теста им предлагалось выбрать между меньшим вознаграждением, но через короткий промежуток времени, и большим, но намного позже. К примеру, 15 долларов завтра или 30 — через 35 дней. Участники так же должны были оценивать свои позывы к мочеиспусканию по 7-балльной шкале.

Результаты

В первом эксперименте были забракованы участники, которые давали неверные ответы, а также те, кто отвечал более чем в 2,5 раза быстрее или медленнее среднестатистического показателя. В итоге в расчет принимались только результаты 176 участников. Оказалось, что процент правильных ответов в обоих блоках тестов никак не коррелирует с заполненностью мочевого пузыря. Впрочем, как и скорость прочтения названий цветов. А вот цвет шрифта быстрее называли те испытуемые, чей мочевой пузырь был полным. Исследователи ожидали такого результата, так как подавление позыва к мочеиспусканию, по их мнению, ведет к подавлению и других, не связанных с этим процессов. Например, процесса чтения.

Второй эксперимент показал, что «пьющие» чаще выбирают вариант долгосрочного обогащения, чем «непьющие». По мнению исследователей, подавление позыва к мочеиспусканию тоже способствует подавлению других желаний: в данном случае, соблазна к быстрому, но незначительному обогащению. Параллельно был сделан вывод, что способность терпеть малую нужду в целом помогает принимать более взвешенные решения и не делать поспешных выводов.

Правильные слова увеличивают желание

Mirjam A. Tuk, Dabra Trample and Luk Warlop (2010) Inhibitory Spillover: Increased Urination Urgency Faciliates Impulse Control in Unrelated Domains

Эксперимент

Ученые завербовали 131 студента (из них 65 мужчин), чей средний возраст составлял 20,1 года. Их разбили на две группы — экспериментальную и контрольную. Обеим группам было предложено найти в буквенной матрице размером 10 на 9 несколько слов. В то время как члены экспериментальной группы должны были найти слова, связанные с мочеиспусканием, например, «туалет», «писсуар» или «пузырь», люди из контрольной группы искали слова с нейтральным значением: «табуретка» или «молоток».

После этого участники из обеих групп, как и в исследовании, описанном выше, должны были выбрать между большим вознаграждением через больший промежуток времени или меньшим — через меньший. Кроме того, им пришлось заполнить тот же опросник (включающий вопрос о позыве к мочеиспусканию).

Результаты

Как и ожидали исследователи, позывы к мочеиспусканию оказались сильнее у участников экспериментальной группы, которые искали в матрице соответствующие слова. Они же проявили большую выдержку и рассудительность при выборе денежного вознаграждения.

Счастье помогает терпеть

L.A. Houghton, E.L. Calvert, N.A. Jackson, P. Cooper, P.J. Whorwell (2002) Visceral Sensation and Emotion: a Study Using Hypnosis

Исследование

В исследовании приняли участие 20 пациентов госпиталя Южного Манчестера, страдающих синдромом раздраженной толстой кишки, в возрасте от 17 до 65 лет (средний возраст 43,6 года), из них 17 женщин. Все они перед экспериментом постились и не принимали лекарств, влияющих на функции желудка и кишечника. Перед началом эксперимента каждому участнику в прямую кишку был введен латексный баллон длиной 6 см. Затем пациент подвергался гипнотическому воздействию, и ему внушали определенную эмоцию: спокойствие, счастье или гнев. Раз в минуту баллон надувался на 10, 20, 40, 60, 80, 100 мл, а далее — с шагом 25 мл. При этом пациент описывал силу своего позыва к дефекации по следующей шкале: первое ощущение, позыв к дефекации, острая необходимость, серьезный дискомфорт. При дискомфорте испытание останавливалось.

Результаты

Для того чтобы стимулировать позывы к дефекации у погруженного в гипнотическое спокойствие человека, баллон приходится наполнять сильнее, чем когда испытуемый бодрствует. Еще дольше человек может терпеть, когда находится в состоянии гипнотического счастья. А вот гипнотический гнев, по сравнению с состоянием счастья, снижает необходимый объем почти в два раза: серьезный дискомфорт ощущается уже при 84 мл против 156 мл. Таким образом, счастливый человек гораздо меньше зависит от своего кишечника, чем разгневанный. Впрочем, все вышеперечисленное не относится к людям, которые находятся в состоянии депрессии: исследование показало, что на них дополнительные положительные или отрицательные эмоции не влияют.

Голод и усталость делают жестокими

Shai Danziger, Jonathan Levav, Liora Avnaim Pesso (2010) Extraneous Factors in Judicial Decisions

Исследование

Ученые проанализировали 1112 судебных решений, принятых восемью израильскими судьями (из них две женщины) из двух комиссий по условно-досрочному освобождению, которые в совокупности рассматривают 40 процентов всех прошений об УДО в стране. За отчетный период судьями были рассмотрены дела 727 израильских евреев, 326 израильских арабов, 50 евреек и 9 израильтянок мусульманского вероисповедания. В 78,2 процента случаев заключенные просили об УДО, в остальных речь шла об изменении условий УДО (например, о снятии следящего устройства) либо об изменении условий содержания под стражей (например, о переводе в другую тюрьму). Независимо от характера просьб решения судей можно условно разделить на две категории: положительные и отрицательные. При этом перенос рассмотрения дела (как правило, на следующий месяц) исследователи справедливо классифицировали как отрицательное решение. В Израиле судьи комиссии по УДО знакомятся с делами прямо на заседании и работают с самого утра с двумя перерывами — на второй завтрак и на ланч. Таким образом, их рабочий день условно можно разделить на три сессии. До завтрака судья успевает рассмотреть в среднем 7,8 дела, а в промежутке между завтраком и обедом — 11,4 дела. Чтобы проверить влияние голода и усталости на принятие решений, исследователи сравнили вердикты для трех первых и трех последних дел в каждой сессии.

Результаты