Главная проблема этой рукописи, которая едва не выпила из меня все жизненные соки, — ужасный стиль.

Резюме и результаты читаются как список белья в прачечной.

Статья безнадежна. Пожалуйста, заверните ее и заблокируйте имейл автора.

Готово! Задача сложная, очень не хотелось думать о констипации (запоре. — Esquire) и фекальной флоре во время отпуска. Но, как говорится, рецензенты бывшими не бывают, мы — доблестные бойскауты в исследовательской глухомани. Даже под ласковым солнцем на чудесном пляже.

С Рождеством! Поначалу я хотел было рекомендовать вам отклонить рукопись, потребовав от автора дальнейшей разработки вопроса, но чтение столь хорошо написанной статьи накануне Рождества настроило меня на санта-клауссовский лад.

Отклонить — дыр больше, чем в вязаном жилете моего деда!

Стиль письма и подача данных настолько скверны, что мне пришлось раньше уйти с работы и предаться размышлениям о смысле жизни.

Рукопись я изучил со всем возможным вниманием в гостиничном номере перед свадьбой друга. У меня были подозрения, что удовольствие, которое доставило мне прочтение статьи об образовании почвы, объяснялось располагающей обстановкой, и я решил прочитать ее снова — в опаздывающем самолете, зажатый в кресле между двумя весьма крупными людьми. И мне все равно понравилось.

На строке Y страницы X можно обнаружить слова «редкий» и «необычный». В одном предложении их могли бы использовать Мадонна и Тони Блэр.

«Похищены» — очень сильное слово; вероятно, бактерии все же более обходительны в том, что касается биосинтеза.

Резюме содержит результаты, которые мне не удалось обнаружить в разделе «Результаты».

Если бы я знал, что отрецензировать эту рукопись будет настолько просто (отклонить!), я бы сделал это много раньше.

Отсутствие доказательств — это не доказательство отсутствия.

Отличный организм. Отличные ученые. Ужасная рукопись.

Среди ключевых выводов значится, что в консорциуме (группа симбиотических микробов. — Esquire) участвует поистине умопомрачительно огромный ген/белок. Повторю: умопомрачительно огромный.

Рибосомы не содержат ДНК.

Боюсь, нынешняя версия рукописи слишком сильно походит на статью из серии «вот те на: мы забрались в какое-то странное место и нашли там новых микробов».

Статья могла бы представлять определенный интерес, если бы авторы немного ограничили свой теоретический полет, но, учитывая, насколько они влюблены в собственные выводы, вряд ли они на это согласятся.

Где-то в глубине этой скверно построенной рукописи бьется за жизнь хорошая статья.

Схемы — говно, в остальном — отличная работа.

Надеюсь, я был не слишком суров.