Челси Мэннинг вышла из тюрьмы 17 мая, отсидев в общей сложности семь лет за передачу секретных дипломатических и военных документов WikiLeaks. Оказавшись на свободе, она завела аккаунт в Instagram и опубликовала свою первую фотографию.

Мэннинг была осуждена на 35 лет, но за несколько дней до окончания своего срока бывший президент США Барак Обама смягчил ей приговор.

Раньше Челси звали Брэдли, но в заключении военнослужащий армии США стал называть себя женщиной и добился проведения гормональной терапии и операции по смене пола.

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Okay, so here I am everyone!!.. #HelloWorld

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