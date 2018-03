1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

В своей работе 1965 года доцент Ховардского университета Л.Р. Сетти проанализировал растительность на груди у 2100 представителей европеоидной расы мужского пола в возрасте 17−80 лет. В основу классификации легли четыре способа распределения растительности: подключичное, стернальное (относящееся к грудине), пекторальное (относящееся к груди), циркумареолярное (располагающееся вокруг сосков). Среди основных видов он выделил следующие. Симметричное распределение (1−14): пекторально-стернально-подключичное (1−5); пекторально-стернальное (6−7); чисто пекторальное (8−10); пекторально-подключичное (11); стернально-подключичное, V-образное (12); циркумареолярно-стернально-подключичное (13); циркумареолярно-пекторально-подключичное (14). Несимметричное распределение (15−20): пекторально-стернально-подключичное (15); пекторально-стернально-подключичное + стернально-подключичное (16), пекторально-стернальное + циркумареолярно-стернальное (17); циркумареолярное + пекторальное (18); циркумареолярно-пекторально-стернально-подключичное + циркумареолярно-стернально-подключичное (19); циркумареолярное с одной стороны (20).