1. Научитесь понимать разницу между словом some и словом any.

Эти слова часто путают, спрашивая, к примеру: «Have you got some drugs?» («У вас есть какие-нибудь таблетки?») Это неверно, потому что в вопросительных предложениях и при отрицании следует употреблять any. Правильно задавать вопрос так: «Do you have any drugs?»

(«У тебя есть какие-нибудь таблетки, Анатолий?»)

2. Никогда не употребляйте if («если») с глаголом будущего времени.

Начинать фразу с «If you will…» неправильно. Правильно говорить, например: «If you keep fucking our neighbour Trofim, I`ll start sleeping with his wife Olga».

(«Если ты не перестанешь трахаться с нашим соседом Трофимом, я начну спать с его женой Ольгой».)

3. Старайтесь не путать полдень и полночь.

Все знают, что AM означает «до полудня» (от лат. Ante Meridiem), а PM — «после полудня» (от лат. Post Meridiem). Но при этом многие путаются в обозначении полудня и полуночи. Так вот 12 часов дня — это 12 PM, а 12 часов ночи — 12 AM.

(«Обычно мой начальник превращается в оборотня в 12 часов ночи».)

4. Не пытайтесь употреблять слово adviсe («совет») во множественном числе.

Нельзя сказать adviсes, и все это знают, но все равно время от времени так говорят.

(«Вам не нужны мои советы?»)

5. Запомните, как правильно попросить кого-либо позвонить вам с помощью телефона.

Никогда не говорите «call me by the phone», как делают многие. Правильнее говорить «call me on the phone» или «phone me».

(«Позвоните мне, девочки, когда подрастете».)

6. Постарайтесь научиться вовремя употреблять глаголы do и make.

Помимо прочего глагол do часто употребляют для описания неопределенных действий, а глагол make — когда речь идет о создании, или составлении, или формировании чего-либо конкретного.

(— Что будем делать? Неопределенное действие. — Давай скрутим самокрутку. Конкретное предложение.)

7. Используйте слово pretty как наречие.

В разговорном языке слово pretty часто используется как наречие в значении «довольно, достаточно, в значительной степени». Таким образом, адресованное вам pretty smart означает, что вы «довольно умны», а не то, что вы «и умны, и красивы».

(«Ты довольно умная, но незабываемо уродливая, Татьяна».)

8. Никогда не говорите reason because.

Reason because — любимая ошибка старшеклассников и абитуриентов. Правильно говорить reason why.

(«Я убиваю тебя, чертов русский эмигрант Андрей, потому что меня задолбало слушать, как ты повторяешь reason because.)

9. Старайтесь не употреблять say вместо tell.

1. Используя tell, человек подразумевает, что это полноценный рассказ, а не просто упоминание о предмете.

(«Расскажи мне об этом все, мамочка».)

2. В случаях, когда say и tell по смыслу взаимозаменяемы, tell всегда используется без предлога.

(«Он сказал, что у него плохое предчувствие относительно вырывания зубов у носорога».)

3. Say чаще употребляется с прямой речью, tell — с косвенной.

(«Скажи Игорю, чтобы вернул мой пистолет, потому что вечером я собираюсь замочить нашего учителя Василия Ивановича».)

10. Старайтесь не употреблять tell вместо say.

1. Внимательно перечитайте пункт 9.

2. Постарайтесь запомнить устойчивые выражения: to tell: a story, a lie, a joke, a secret, the truth, the time; to say: yes or no, a few words, to say something.

(— Вовочка, скажи что-нибудь. — Что-нибудь.)

11. Не обозначайте обед словом dinner.

Вопреки всему, что рассказывали советским школьникам советские учителя, под словом dinner, как правило, подразумевается не обед, а ужин. Про обед лучше сказать lunch.

(«Ты съел свою жену на ужин?» — «Нет, пришлось съесть ее на обед: я бы не выдержал ее болтовню так долго».)

12. Старайтесь не путать глаголы to learn и to teach.

Глагол to learn означает процесс приобретения знаний, а глагол to teach — процесс передачи знания. Например, если вы учите своего сына скручивать косяк, то это называется to teach. В это же самое время ваш внимательно слушающий сын занимается тем, что описывается глаголом to learn.

(«Я не хочу учиться водить машину, я хочу, чтобы ты научил меня красть машины».)

13. Научитесь правильно называть счет футбольного матча.

Если матч закончился со счетом 3:0, то американцы назовут такой счет three to nothing, англичане скажут three-nil и только безграмотные люди — three-zero.

(«Tри—ноль».)

14. Запомните правильный перевод выражения too bad.

Вопреки расхожему мнению, too bad переводится как «очень жаль», а не как «слишком плохо» или «тоже плохо».

(«Я не хочу убивать дедушку». — «Очень жаль, сынок, но тебе придется это сделать!»)

15. Смело заканчивайте письма словом best и своим именем.

Как рассказывают осведомленные в этом вопросе люди, в русском переводе 64-го эпизода «Секса в большом городе» подпись Best, Richard, которой закончил свое письмо один из героев, перевели как «самый лучший, Ричард». На самом деле слово best — это просто сокращенное от with best regards/wishes («с наилучшими пожеланиями»).

16. Остерегайтесь использовать выражение «I feel myself».

Выражение «I feel myself» — это калька от русского «чувствую себя», но в английском языке слово myself в данном случае лишнее. Мало того, это выражение может быть воспринято как признание в злоупотреблении онанизмом.

(«Мне неловко просить у тебя такую крупную сумму денег, мама, но мне правда очень нужен этот черный, 240-сильный «понтиак-купе» V6 GTP с 18-дюймовыми колесами. Пожалуйста, мам».)

17. Не стесняйтесь переспрашивать: come again?

Если продавец в магазине спрашивает у вас «come again?», не следует понимать это как вопрос «опять пришли?». Скорее всего он просто не расслышал сказанное вами и хочет уточнить (что-то вроде русского «как-как?»).

(— Берешь ли ты, Платон Вагин, в жены Алису Тролле? — Чего-чего?)

18. Не стесняйтесь говорить друзьям get out of here!

Вопреки мнению переводчиков комедийных сериалов, фамильярное выражение «get outta here» не всегда означает «пошел вон». Часто это означает всего лишь недоверие к словам собеседника, что-то вроде «да ладно?» или «не может быть!».

(«Не может быть!»)

19. Запомните правильный перевод очень полезного выражения «to have nothing to do with».

Если дома вас встречает сын с пистолетом в руке и с фразой «I have nothing to do with this», это вовсе не означает, что он не знает, как пользоваться пистолетом. Это выражение следует понимать как «я не имею к этому никакого отношения». Скорее всего, пройдя в квартиру, вы немедленно обнаружите, к чему именно не имеет отношения ваш отпрыск.

(«Я не имею к этому никакого отношения».)

20. Старайтесь не употреблять sorry вместо excuse me.

Правило простое: excuse me нужно говорить до того, как сделал гадость.

(Онегин, собираясь убить Ленского: «Прошу прощения».)

21. Старайтесь не употреблять excuse me вместо sorry.

Правило даже проще предыдущего: нужно, не размышляя о деликатности и манерах, сделать гадость и только потом произнести то из двух извинений, которое короче (sorry).

(Онегин, убив Ленского: «Извини».)

22. Относитесь осторожнее к слову free.

К сожалению, слово free означает не только «бесплатный». Например, надпись «smoke free zone» не дает разрешения спокойно покуривать в указанной зоне, а напротив, сообщает о том, что в этой зоне курить запрещено.

(Надпись на табличке: «В этом месте убийства запрещены».)

23. Старайтесь вовремя употреблять артикли a и the.

Определенный артикль по определению употребляется с чем-то определенным, единственным в своем роде.

(«Петя встретил симпатичную девушку, которую никогда прежде не видел». Здесь используется артикль a, потому что это какая-то девушка, про которую ничего не известно.)

(«Петя встретил симпатичную девушку с тремя сиськами, о которой все говорят». Здесь используется артикль the, потому что это не просто какая-то девушка, а та самая девушка, про которую Петя знал, что у нее три груди.)

24. Не стесняйтесь использовать идиому well built в адрес человека.

Well built переводится как «хорошо сложен/сложена» и не имеет отношения к строительству.

(«Вы хорошо сложены, Зураб Константинович».)

25. Старайтесь не коверкать название журнала Esquire.

Как удалось выяснить редакции, в английском языке существует слово quare — устаревшая ирландская форма слова queer («странный, чудаковатый»). Таким образом, все, кто в названии нашего журнала ошибочно произносит букву «x», вместо буквы «s» (eXquire вместо eSquire), фонетически превращают его в журнал «бывших чудаков» (ex-quare).