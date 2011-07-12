Проект освоения Венеры «Запасная планета»

Cергей Красносельский

Году в 1972-м я работал в студенческом КБ Московского авиационного института, и как-то в постороннем разговоре ректор сказал нам: «Вот вы занимаетесь подводными аппаратами, а на Венере тоже высокое давление. Занялись бы Венерой». Вскоре я запатентовал спускаемый аппарат на Венеру в корпусе из кварцевого стекла. Позже я работал для Института медико-биологических проблем. И тут все сошлось. У меня появилась идея преобразования атмосферы планеты Венера с помощью микробов. Иначе говоря, нужно повторить то же, что было на Земле, воссоздать искусственную, ускоренную эволюцию, а для этого забросить микроорганизмы в атмосферу Венеры. В своей книге я предлагаю запуск на орбиту планеты исследовательских аппаратов, дирижаблей, плавающих на высоте 50 километров, на которых ученые будут заниматься формированием этой атмосферы. И как только станет известно, что приличный астероид лет через пять втемяшится в Землю, денег на это сразу найдется сколько угодно. На Земле ведь уже сейчас ничего нет. Одни только глубины океана, но осваивать их очень дорого. Так что единственный выход — это запасная планета. А единственная подходящая, я считаю, Венера. Хотя вот Америка изучает Марс. Но Станислав Лем давно сказал, что именно можно построить на Марсе — ГУЛАГ. Марс далеко от солнца, а нам и здесь хватает энергетических проблем. Там нет атмосферы, и ее бесполезно даже пытаться создать. А на Венере есть сырье, из которого можно делать атмосферу. На протяжении всей истории человечества люди не переселялись, а расселялись. И теперь эта экспансия должна продолжаться в космос. Освоение его морально оправдано, тем более что это ничья земля. В принципе, в этих дирижаблях можно разместить все население Земли. Хотя для того чтобы Земля смогла вздохнуть, всех переселять не надо. Достаточно 5−10% наиболее активных людей, которые и станут завоевывать новое пространство. Отбор будет производиться естественный и, даст бог, демократический. Хочешь — едешь, не хочешь — остаешься. Конечно, я не псих, чтобы в одиночку это дело поднимать. Я прокукарекал. Если бы выяснилось, что на Западе есть миллиардер, желающий разрабатывать проект «Венера», я бы, конечно, поехал. Как только мне скажут: есть 10 миллиардов долларов — все, разрабатываю проект со стартом кораблей. Вот есть некий Бигелоу, владелец отелей из Лас-Вегаса, у него психоидея создать отель в космосе. Он уже делает макеты этого отеля — это вещь конкретная. А кому мне продать проект освоения планеты? Кому нужна планета? Она нужна не одной стране, а нескольким. Что, мне их собрать на симпозиум?

Теория сверхтонких нитей

Борис Родионов, профессор МИФИ

99% мира состоит не из атомов и молекул, а из чего-то совсем другого. Астрофизики называют это вещество темной материей. Я выдвинул версию о нитевидности этой материи. Это сверхпроводящие нити, очень тонкие, с диаметром примерно равным диаметру атомных ядер, и ими, как ватой, заполнено все пространство. Эти флюксы проходят через твердое вещество, все пронизывают, со всем взаимодействуют, на все влияют. Вы можете назвать мне любое чудо, плачущие иконы, круги на полях, полтергейст, и я вам объясню это на основании моей модели совершенно научно. Телепортация? Если вы хотите воссоздать объект на расстоянии и знаете, что мир — это информационная система из флюксов, то это дело техники. Вы должны войти в этот суперкомпьютер и настроить его так, чтобы исчезнуть здесь, появиться там. Есть и реально действующий прибор, флюксометр. В идеале с его помощью можно предсказывать землетрясения. Теория флюксов утверждается драматически. Где-то в 1997 году американский космический зонд «Галилео» подлетел к Юпитеру. Самый интересный спутник Юпитера — Европа. Снимки этого спутника показывают, что его поверхность как бы исчерчена гигантскими переплетающимися линиями из нитевидных структур. Американцы год пытались разгадать, чем это вызвано, и директор NASA обратился с посланием, в котором призвал лучшие мозги мира проанализировать эти картинки. Не знаю, лучше у меня мозги, чем у других, но поскольку у меня была модель линейной материи, я обратился к директору NASA Дэниелу Голдину с предложением исследовать это дело подетальней на предмет двух возможностей. Первая — это ледовые образования, наросшие на гигантских скрутках нитевидной темной материи. А вторая возможность быстро стала мировой сенсацией. Линии на поверхности юпитерианской Европы могли быть гигантскими тоннелями тамошней цивилизации! Я договорился с нашим крупнейшим институтом по лазерной физике, НПО «Астрофизика», чтобы они посветили мощным боевым лазером на этот спутник. Так, чтобы, если там есть жизнь, этого лазера не могли там не заметить. В один прекрасный день европейцы, жители этой планеты, посмотрят на небо и увидят, что Земля вдруг многократно увеличила свою яркость и стала зеленой (боевые лазеры дают зеленый цвет). Что может последовать? «Галилео», который там летает, может услышать всплеск радиоизлучения, увидеть, что на поверхности, например, открываются люки. Было подготовлено письмо за подписью директора НПО «Астрофизика» на имя тогдашнего премьер-министра Кириенко. А дальше был дефолт, и денег не выделили. Американцы после моих предложений эксплуатировали свой «Галилео» на два года больше, чем предполагали. Потом провели первый астробиологический конгресс, на который, естественно, пригласили меня, но создали такие условия, что меня там как бы и не было. Докладывал я почему-то за двадцать минут до банкета и, конечно же, вдали от закусок. Их можно понять. Америка тратит миллиарды на космические программы, а какой-то русский профессор что-то им объясняет. Одним словом, американцы уже готовят экспедиции к Юпитеру.

Передача генетической информации с помощью лазера

Георгий Тертышный, кандидат технических наук, старший научный сотрудник Института проблем управления

Обычно мир разделяют на материальный и волновой. Но мир един! Генетическая информация в клетках — это тоже электромагнитное поле. А значит, и ее можно передавать с помощью лазерного луча. В 1997-м я начал ставить опыты на крысах. Молодым животным ввели яд алаксан, действующий на поджелудочную железу и вызывающий диабет. Все погибли. Из следующей партии мы отобрали десяток грызунов, бывших в коме. Взяли здоровые клетки поджелудочной железы у крысят, пропустили через них лазерный луч и тем же лучом облучили больных животных. То есть считали электромагнитную информацию со здоровых клеток и передали больным клеткам ее образ. И через три дня все крысы выздоровели! Мальчик-ветеринар, который делал им уколы, чуть с ума не сошел. Но мы его успокоили, что отравил он качественно, добротно. Кстати, первые опыты я проводил с мертвыми чернобыльскими семенами, и те тоже оживали. Как это использовать? Да любая фантазия реализуема! Можно создать волновой иммунитет, и человека нельзя будет отравить. Представьте, химическая атака, а вещества эти не действуют. Можно омолаживаться. В организме всегда есть молодые клетки, стволовые. Я и сам планирую омолаживаться, и жена моя ждет не дождется. Только мои научные откровения не воспринимаются. Я уже написал, считай, несколько докторских, но перестройка выбила из колеи, надо было семью кормить, все не до защиты. В 70 лет что ли защищаться? Хотя есть же у меня омолаживающий лазер…

Микроядерный реактивный ковер-самолет

Алексей Митешов, бывший инженер-механик ракетно-космической корпорации «Энергия»

Уже в 17 лет я сдавал бутылки и покупал на эти деньги умные книги. Мои сверстники не задавали себе вопросов, зачем они пришли в этот мир. А я думал, чем могу помочь человечеству. Идею моего ковра-самолета подсказала мне книга о народах Севера Валерия Демина. Оказывается, древние умели летать, а источником энергии у них было радиоактивное вещество, испускавшее альфа-частицы. Эту идею я и сумел технически разработать. Берется специальная краска с источником альфа-частиц. Ее и надо-то всего 100 граммов. Берется ковер-самолет — он состоит из ячеистого материала, например алюминия, сверху пластина, а снизу что-то вроде открытых сот. Сверху стелете обычный ковер, чтобы мягко было летать и током не било. А снизу эти ячейки наполняются радиоактивной краской, испускающей альфа-частицы. С этого момента и возникает подъемная сила. Вылет альфа-частиц доходит до 100 км/с. Чтобы уменьшить высоту, вы открываете два люка, и подъемная сила уменьшается на 10%. Или вы сидели по центру, а ногу выставили, и у вас центр ушел вперед, и ковер наклонился, а раз он наклонился, значит, примет векторное движение. Куда ногой будете показывать, туда он и будет лететь. Я думаю, что до 500, до 1000 км/ч вы можете летать спокойно, особенно, если сделать его в форме тарелки. Собственно, называется все это микроядерный реактивный двигатель. Когда станцию «Союз» решили уничтожить, я предложил ее снизу покрасить таким же радиоактивным материалом, и все: она будет стационарно летать, ей не нужно будет ни топлива, ничего. Один раз покрасить, и станция сама будет себя поднимать. Ну да ладно, хорошо смеется тот, кто смеется последним.

Квантовый аппарат для перемещения во времени и пространстве («Летающая тарелка»)

Константин Тюц, инженер-теплоэнергетик

Я разработал, скажем так, летающую тарелку. До меня к этому шли сотни ученых. Один из них, Джон Серл, даже сделал насос, способный извлекать из пространства сгустки энергии, преобразовывать их и приводить в движение квантовый аппарат. Моя тарелка выглядит так. Идеальный размер — около 9 метров. Кольцо в кольце, посередине шарообразный купол. В нем большой зал, как в планетарии, по периметру — панели управления. Вся окружность вокруг зала разбита на 8−15 секторов. Внутри жилые отсеки. Купол и окружность могут вращаться относительно друг друга. Основной принцип — циркулярно поляризованное излучение, состоящее из двух волн. Волны движутся навстречу друг другу по внутреннему периметру тарелки в виде лазерного луча. Оболочка аппарата — трехслойная. Верхний слой — из активных электронов, и при облучении этим лазером он активизируется и вытягивает из среды сгустки энергии, питает тарелку. В свою очередь сектора так взаимодействуют с лазером, что получается электромагнитная волна. Лазер двигается со скоростью света, такая же скорость создается и по окружности, возникает «спиновый» эффект, или вектор движения. В общем, моя тарелка сама себя облучает, сама себя питает, и сама летает без каких-либо дополнительных двигателей. В начале 1950-х ученые, в том числе академик Сахаров, пришли к выводу: везде в пространстве существуют «кротовые норы», или переходы. В обычных условиях из-за гравитации пространство искривлено, и до ближайших звезд надо лететь минимум пять световых лет. А через «кротовый» тоннель едва ли не часы! И вход в этот тоннель мы тоже создаем с помощью нашей тарелки. Ведь это монополярный магнит, и окружающая среда пытается его вытеснить по кратчайшему пути, то есть именно по «кротовой норе». Когда мама была жива, она радовалась всему, что я делаю, а сейчас… Теперь единственное, чего бы мне хотелось, кроме реализации плана с тарелкой, — посмотреть мир. И те места, где я был когда-то в молодости, и побывать в новых, какие никогда не видел. Вот что единственное. Ведь я даже книг сейчас не читаю, предпочитаю реальность…

Теория фрактальной физики

Василий Шабетник, академик Российской академии космонавтики

Вы знаете фразу Нильса Бора: «В мире существует сообщество, пострашнее бандитского, это сообщество ученых»? Я еще в школе понял, как нас обманывают. Много думал, учился и постепенно создал истинную науку о мироздании, которая объединяет духовный и физический миры. Свою фрактальную физику я вывел из теории французского ученого Бенуа Мандельброта. Он и ввел в 1975 году термин «фрактал», которым обозначал структуру, состоящую из частей, подобных целому. Отсюда свойство голографичности фрактального объекта, когда по любому участку можно воспроизвести всю картину. Вот из таких фракталов состоит весь мир. Наука считает, что есть всего четыре силы: сильное взаимодействие (ядерное), гравитация (притяжение), слабое взаимодействие (разложение атомов) и электромагнитное взаимодействие. Но фундаментом мироздания является не масса, а электрический заряд, на котором основывается и мир духовный. А все эти четыре силы — проявления одного и того же взаимодействия, электромагнитного. По форме мир фрактальный, а по сути — электрический. А раз представления ученых неверны, то и все законы ошибочны. Поэтому я обосновал всю науку заново! Закон тяготения Ньютона, эволюционная теория Дарвина, теория относительности Эйнштейна, квантовая механика Бора — все они несостоятельны! Например, в школе говорят, что ускорение свободного падения — 3,7 м/с2, а на самом деле — 8,4 м/с2. Ошибка в представлении о массе Земли составляет 1200 раз, о массе Луны — 3 000 раз! Именно из-за этих ошибок человечество и погибнет через 22 года. Земля пустотела, у нее тонкая скорлупа, внутри раскаленная плазма, газ. Из-за взрывов и бурения скважин Земля в разломах, океан нагревается. И все-таки с помощью моей науки можно смягчить катастрофу. На Земле надо создать Институт фрактальной физики, он станет центром и научных исследований, и духовного развития. Наука о мироздании должна стать основным предметом в образовании. Никакого бурения, никакой вырубки лесов, никаких взрывов! А по факту разрушения земли и неба должен начать работать международный трибунал!

Аэрокосмическая транспортная система («Машина времени»)

Вадим Чернобров, координатор научного объединения «Космопоиск»

Как выглядит наша машина времени? Шарообразная, с пупырчатыми выступами- электромагнитами, которые создают сходящиеся волны, хотя вообще-то в природе их нет. Когда вы бросаете в воду камень, никто не видел, чтобы круги сходились. Если создать сходящиеся волны, время будет обращено вспять. А мы их создали. Как? С помощью детской хитрости. Если бросить в пруд не камень, а обруч, волны вне круга расходятся, а вот внутри — сходятся! Мы живем в трехмерном мире. Следовательно, мы набрасываем трехмерный обруч, шар. И возмущаем электромагнитные поля по всей его поверхности. Волны, которые будут идти вовнутрь, и есть сходящиеся. Сейчас наша установка величиной в два метра. По сути, это игрушечная модель. Пока что мы помещали в нее часы с разными механизмами, и все они синхронно опаздывали. Но в будущем, при вложении средств, сопоставимых с вложениями в космонавтику, это будет и транспортное средство. Оно сможет в прямом смысле перемещать во времени сколь угодно далеко в будущее или в прошлое. При финансировании лет через пять можно было бы создать такую машину.