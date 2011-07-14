Технические характеристики Протяженность … 7544 м

Высота подъема … 500 м

Высота спуска … 510 м

Время подъема … 120 с

Время спуска … 10 с

Максимальная скорость … 100 м/с

Количество колец … 7

Максимальные перегрузки … 10 g

Время перегрузок … 60 с

Время в пути … 200 с

Принципы действия

Вагонетка на эвтаназийных горках медленно поднимается на полукилометровую высоту, после чего стремительно падает и последовательно проходит семь петель. Двигаясь главным образом за счет силы гравитации, она доводит человеческий организм до перегрузки в 10 g, которая становится фатальной. Макси­мальные перегрузки на обычных американских горках составляют 4−6 g, а их продолжительность не пре­вышает нескольких секунд.

«Идеальные американские горки — это когда вы отправляете на них 24 человека, и все они возвращаются мертвыми. Знаете, это ведь можно устроить».

ДЖОН АЛЛЕН

Бывший президент Philadelphia Toboggan Company, старейшего из ныне существующих

производителей американских горок в мире

Ощущения

Перегрузки в 10 g испытывают летчики при выполнении фигур высшего пилотажа. Человек, который подвергается таким перегрузкам в течение продолжительного времени — а на эвтаназийных горках речь идет о целой минуте, — поначалу испытывает эйфорию. При этом в свободном падении вагонетка вращается по вертикальной оси, проходящей через сердце, в результате чего достигается эффект анестезии, сглаживающий последующие негативные эффекты: у человека перед глазами появляется «серая пелена», зрение становится туннельным, то есть периферийное отказывает, затем отключается сам человек (так называемая G-LOC, потеря сознания от перегрузок), и наступает смерть.

Причина смерти

Научная база

Статистика Согласно исследованию, проведенному одним из крупнейших операторов парков развлечений Six Flags, вероятность получить фатальную травму на американских горках составляет 1:1 500 000 000, ниже, чем при складывании шезлонгов или игре в гольф. Однако, по данным Комиссии по безопасности потребительских товаров США, даже без учета аварий в год на аттракционах умирают два человека, а в больницы обращается более сотни. Применение По замыслу дизайнера конструкция может использоваться как для эвтаназии, так и для гуманной смертной казни. Автор признает, что американские горки не яв­ляют­ся оптимальной машиной для убийства с помощью перегрузки — центрифуга была бы гораздо эффективнее. Однако американские горки выигрывают с эстетической точки зрения.

Другие проекты

Кресло-качалка

Церебральная гипоксия — в результате перегрузок в мозг перестает поступать кислород.Консультантом проекта выступил Майкл Грести из Лаборатории пространственной дезориентации при лондонском Имперском колледже. Грести изучает нарушения вестибулярного аппарата, а также проблемы головокружения и укачивания в транспорте.Помимо американских горок для эвтаназии Урбонас также создал серию «Объекты для арифмоманьяков», в которой самые заурядные предметы быта выступают в роли вычислительных приборов, позволяющих анализировать поведение человека в пространстве его жилища и его взаимоотношения с самими приборами. Арифмомания — психическое расстройство, навязчивое состояние, при котором человек постоянно подсчитывает разнообразные вещи и явления.

Электронный счетчик фиксирует количество раскачиваний. Цель — исследовать взаимоотношения человека и мебели. Испытуемая высоко оценила объект; отметила, что он, вероятно, обладает некой «памятью». Судя по данным счетчика, она, вопреки инструкции, не только использовала кресло сама, но и давала покачаться внукам.

Ботинки

Оснащены шагомером, который позволяет исследовать маршруты передвижения индивидуума в домашнем пространстве. Вопреки условиям эксперимента, по которым испытуемый должен был носить ботинки только дома, он был замечен в них на улице. Сам он объяснил это тем, что шел в лотерейный киоск и использовал данные шагомера, чтобы заполнить купленный билет.

Боксерские перчатки

Встроенные датчики фиксируют силу удара. Испытуемый должен был надевать перчатки в моменты, когда чувствовал прилив агрессии и/или негативных эмоций, что позволило бы изучить проявления этих состояний в домашней среде. Довести эксперимент до конца не удалось, поскольку от чрезмерно частого использования датчики вышли из строя.

Коврик

Прибор состоит из, собственно, коврика с датчиком, считающим количество шагов (фиксируется топтание на месте гостя или хозяина жилища), и отдельной коробки с дисплеем, на котором отображаются эти данные. Цель — исследовать поведение людей на границе между частным (дом) и публичным (улица) пространством. Поскольку сам испытуемый оказался арифмоманьяком, он стал использовать коврик в самых разных незапланированных ситуациях — например, когда его гости топтались около семейных фотографий. Устройство стимулировало его навязчивое состояние настолько, что он стал подсчитывать количество придуманных экспериментов.