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Группа ученых из Кали­форнийских университетов в Беркли и Сан-Диего под руководством Сте­фана Сэведжа исследует массовые рекламные рассылки, которые составляют до 90% всей мировой почты, уже несколько лет. Они даже придумали отдельную дисциплину — «спамалитику», занимающуюся эмпи­рическим анализом спама, маркетинговых технологий, которые в нем используются, и вообще восстановлением того, что называется «экологией спама».Чтобы проникнуть в тайны «экологии спама» и восстановить производственно-сбытовую цепь, которая за ним стоит, ученые на три месяца отключили все возможные спам-фильтры и стали собирать нежелательную почту. Сгруппировав ее по тематическим категориям (фармакологические препараты, лечебные травы, реплики известных брендов, программное обеспечение и пр.), они сделали 120 контрольных закупок, каждая — максимум по $277. Путь одной из таких закупок отражен на карте.По итогам исследования было получено около 970 млн ссылок на сайты, зарегистрированные на 18 млн доменов. Что касается контрольных закупок, то все фармакологические товары, кроме одного, отправлялись из Индии, подделки известных брендов — в основном из Китая, а всевозможные травяные препараты — частично из Китая и Новой Зеландии, но в массе своей из США. Однако, как отмечают исследователи, наименее изученной до сих пор оставалась банковская составляющая процесса.В 95% всех финансовых трансакций, которые проходили в рамках контрольных закупок, были задействованы всего три банка: St. Kitts & Nevis Anguilla National Bank, зарегистрированный на карибском острове Невис, латвийский филиал датского банка DnB Nord и азербайджанский Azerigazbank. На долю последнего пришлось более 60% всех платежей.Примечательно, что в примере, который подробно разобрали ученые, так или иначе задействованы все так называемые страны БРИК — Бразилия, Россия, Индия и Китай. Они купили таблетки «Виагра» на сайте, хостинг которого осуществлялся с китайского сервера, при этом прокси-сервер располагался в Бразилии, сам сайт, равно как и партнерская программа спамеров, были российскими, а производством и отправкой товара занималась индийская компания.Исследователи уверены, что резко сократить количество спама можно. «Нужно, чтобы платежные системы просто отказались работать с продавцами, использующими в маркетинговых целях спам, и все — спамеры окажутся отрезанными от финансовых потоков, — говорит Стефан Сэведж. — Мы готовы помочь им выявить таких продавцов». Крупнейшие платежные системы, такие, как Visa, официально пока никак не откликнулись на предложение калифорнийских ученых.