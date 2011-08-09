На заре холодной войны, пытаясь упростить (и высмеять) различные политические учения и идеологии, некие безвестные остряки решили (вполне в оруэллианском духе) вернуться к истокам, к земле, к скотному, если угодно, двору. Когда именно появилась шутка о двух коровах, известная как «теория измов», неизвестно, но большинство студентов-политологов знают те или иные вариации следующих определений.

Социализм. У вас есть две коровы. Государство забирает одну из них и отдает вашему соседу.

Коммунизм. У вас есть две коровы. Государство забирает обеих и дает вам взамен молоко.

Нацизм. У вас есть две коровы. Госу­дарство убивает вас и забирает коров.

Капитализм. У вас есть две коровы. Вы продаете одну из них и покупаете быка.

Шли годы, теория становилась все более и более всеобъемлющей, в какой-то момент при помощи двух коров стали объяснять все — от французских профсоюзов (У вас есть две коровы. Вы объявляете забастовку, потому что хотите три коровы.) до республиканской партии США (У вас есть две коровы. У вашего соседа нет ни одной. Ну и что?). Изначально коровы были метафорой валюты, капитала и собственности, но со временем спектр значений расширился. Сегодня место холодной войны в мировой политике заняло хитросплетение ближневосточных конфликтов. Что же происходит в 22 странах региона? Постараемся разобраться при помощи традиционной коровьей метафоры, в которой коровы будут знаменовать собой не деньги, а людей, тем более что большинство ближневосточных режимов именно так воспринимают своих граждан.

Cаудовская Аравия. У вас есть две коровы и неисчерпаемые резервы молока. Вы закармливаете коров травой, ограждаете их от взаимодействия с быками и нанимаете рабочих из Юго-Восточной Азии, чтобы они их доили.

Иран. У вас есть две коровы. Вы допрашиваете их с пристрастием до тех пор, пока они не признаются в участии в мировом сионистском заговоре. Вы отправляете их молоко в Южный Ливан и Газу или перерабатываете его в высокообогащенные сливки. Международные санкции запрещают вам торговать молоком на свободном рынке.

Cирия. У вас есть пять коров, одна из которых — алавит (направление в исламе. — Esquire). Вы хорошо кормите корову-алавита и бьете коров-неалавитов. Молоко вы используете, чтобы оплачивать покупки вашей жены в Лондоне.

Ливан. У вас есть две коровы. Сирия утверждает, что они принадлежат ей. Вы вывозите их за границу и заводите успешные хозяйства в Африке, Австралии и Южной Америке. Деньги отправляете на родину, чтобы ваши родственники могли позволить себе пластические операции и «мерседесы».

«Хезболла». У вас нет коров. Вы сосете вымя иранской коровы, а в промежутках призываете к уничтожению государства Израиль.

Ирак. У вас есть три коровы: суннитская, шиитская и курдская. Первую доит Саудовская Аравия, вторую — Иран, а третья контрабандой вывозит молоко за границу. США убирают навоз за всеми тремя.

Египет при Мубараке. У вас есть десять коров. Вы за ними не ухаживаете, но не даете им драться с Израилем, за что получаете молоко от США.

Египет после Мубарака. У вас есть десять коров, которые считают, что управляют фермой. Молока по‑прежнему нет.

Тунис при Бен Али. У вас есть две коровы. Вы регулярно избиваете их, а молоко используете, чтобы оплачивать покупки вашей жены в Париже. Когда коровы поднимают восстание, вы удаляетесь в Саудовскую Аравию.

Тунис после Бен Али. См. «Египет после Мубарака».

Бахрейн. У вас есть три коровы: две шиитские и одна суннитская. Вы зовете Саудовскую Аравию, чтобы она забила одну шиитскую корову и импортировала суннитскую.

Йемен. У вас есть две коровы. Вместо сена вы кормите их катом (легкий наркотик. — Esquire) и забываете их доить. Вы наблюдаете, как они дерутся друг с другом.

Ливия. У вас есть две коровы. Вы мечтаете, чтобы они были верблюдами. Вы кормите их мудрыми речами, а если они смеют мычать, убиваете их.

Турция. У вас есть две коровы и одна овца. Вы утверждаете, что овца на самом деле — «горная корова» (до 1991 года в турецких официальных документах курды именовались «горными турками». — Esquire).

Катар. У вас есть одна корова. У нее вымя с сотнями сосков. На бесконечные молочные деньги вы открываете телеканал, который рассказывает, как доят остальных коров региона (кроме саудовских).

ОАЭ. У вас есть две коровы. Вы нанимаете филиппинских нянечек, рабочих из Юго-Восточной Азии и проституток из России, чтобы они ухаживали за ними. Вы продаете молоко и строите самый большой торговый комплекс в мире.

Иордания. У вас есть одна корова, окруженная волками. Вы притворяетесь, что это волшебная корова, которая умиротворяет диких зверей, и просите молока у США.

Палестина. У вас было две коровы, которые потерялись десятки лет назад. Вы их оплакиваете.

Израиль. У вас есть два быка. Вы делаете вид, что они беспомощные телята.