Во время учебы в школе у Маргарет Тэтчер было прозвище Зубочистка.

Символом благосостояния для канадских индейцев были медные тарелки. У племени квакиутлей была тарелка, которая называлась «Приводящая к нужде». Она стоила 20 каноэ, 20 рабов, 10 маленьких тарелок, 20 шкур рыси, 20 шкур сурка и 20 норковых покрывал. Вождь Тлатилитла заслужил уважение среди квакиутлей, разбив эту тарелку и отдав две половинки своим соперникам. Первый умер на месте, не в состоянии пережить унижения, так как он не мог ответить столь же ценным подарком. Другой прожил с того дня только шесть месяцев.

В начале XVII века ложка удлинилась в несколько раз: ей пришлось приспособиться к моде на сильно выступающие вперед жабо. А в конце XVII века появились ложки для супа, на конце у которых были особого рода щитки: во время еды с их помощью отодвигали бороду от губ.

Самое дорогое вино в мире — белый сотерн урожая 1787 года. Некий американец в 2004 году заплатил за него $90000 и попал в Книгу рекордов Гиннесса.

По легенде, первый стакан из стекла преподнес Петру Великому владимирский стекловар Ефим Смолин, заверив царя, что тот не бьется. Петр отпил и швырнул чашу со словами «Стакану быть!» Тот разбился на мелкие осколки. Но царского гнева не последовало, и народная молва позже интерпретировала его призыв иначе — «Стаканы бить».

В хороших ресторанах сомелье, подавая вино, сперва подносит пробку, после чего ее нужно внимательно рассмотреть и понюхать. Это давняя традиция: раньше этикеток на бутылках не было, и о происхождении вина можно было узнать только по маркировке на пробке.

Вилку в Россию впервые привез Лжедмитрий I из Польши в начале XVII века. Ее демонстративное использование во время пиршества в Грановитой палате по случаю бракосочетания Лжедмитрия с Мариной Мнишек вызвало взрыв возмущения боярства и послужило поводом к заговору Шуйского. Вилка сыграла решающую роль в организации восстания, поскольку убедительно доказывала простому народу нерусское происхождение Лжедмитрия (русским инструментом считалась только ложка).

Граненый стакан в 1930-х годах разработала автор «Рабочего и колхозницы» скульптор Вера Мухина, которой помог художник Казимир Малевич. По другой версии, форму стакана подсказал Мухиной муж, любивший выпить.

По португальскому законодательству добывать кору с одного пробкового дерева можно не чаще, чем раз в девять лет.

В Средневековье салфетки пользовались особой популярностью в странах, где мужчины носили бороду и усы, а в Англии, где мужчины регулярно брились, салфетки были распространены мало.

В 988 году в связи с крещением Руси дружина князя Владимира в качестве компенсации за отказ от язычества потребовала заменить деревянные ложки серебряными. Владимиру пришлось исполнить это требование, значительно опустошив казну: в дружине было 500 человек, а каждая ложка весила 200 граммов.

Самую большую в мире бутылку изготовили два стеклодува из Швейцарии. Ее высота 153 см, а вместимость — 111 литров.

В Древней Греции салфетками служили листья фигового дерева, которыми рабы вытирали губы своему хозяину.

Считается, что вилки нельзя дарить — это знак высокомерия.

Джон Поллак, спичрайтер Билла Клинтона, тридцать лет коллекционировавший пробки, построил судно весом 1600 кг из 160000 винных пробок. Он проплыл на этой лодке 265 километров по португальской реке Дору и получил прозвище Пробковый Капитан.