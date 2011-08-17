5 декабря 1950 года в Вашингтоне состоялся концерт певицы Маргарет Трумэн, единственной дочери тогдашнего президента Гарри Трумэна. Из уважения к отцу исполнительницы большинство утренних газет на следующий день напечатали скорее доброжелательные рецензии. Однако Пол Хьюм из The Washington Post опубликовал рецензию, в которой, в частности, заметил: «Голос ее совершенно плоский и невыразительный — и вчера вечером мы слышали это более, чем когда-либо за все годы ее выступлений… За все время концерта крайне редко можно было расслабиться в уверенности, что она успешно достигнет своей цели, то есть конца песни… За все годы, что мы ее слышали, мисс Трумэн так и не улучшила свою вокальную технику и по-прежнему демонстрирует полное отсутствие профессионального исполнения». В ответ Трумэн послал Хьюму письмо следующего содержания.

Г-н Хьюм,

Я только что прочитал вашу паршивую рецензию на концерт Маргарет и пришел к выводу, что вы восьмиязвенник на четырехъязвенной зарплате. Похоже, вы разочарованный старикашка, сожалеющий о том, что так и не смог добиться успеха. Каждый раз, когда вы несете чушь вроде той, что была напечатана на последней странице газеты, на которую работаете, делается очевидно, что вы совершенно сбрендили и как минимум четыре ваши язвы дают о себе знать.

Искренне надеюсь когда-нибудь с вами познакомиться. Когда этот день настанет, вам понадобится новый нос, много сырого мяса для прикладывания к синякам, а возможно, и подставка, без которой вы не сможете сами стоять на ногах.

По сравнению с вами подзаборная дрянь Пеглер* — джентльмен. Надеюсь, вы сочтете это утверждение за более страшное оскорбление, чем любые комментарии по поводу вашего происхождения.

Г. С.Т.

* ВЕСТБРУК ПЕГЛЕР (1894−1969) — журналист, лауреат Пулицеровской премии, в ожесточенной критике всех американских президентов своего времени — от Гувера и Рузвельта до Трумэна и Кеннеди — не останавливавшийся перед прямыми оскорблениями.