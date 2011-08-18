Эндрю Дженнингс (Великобритания)

Журналист, автор книг «Властелины колец», «Новые властелины колец», «Большая олимпийская афера» и «Кто убивает ФИФА: странности мирового футбола».

Записали Борис Волков, Сергей Кривохарченко, фотограф Ханс ван дер Меер , иллюстратор Григорий Перцев

Я расследовал коррупцию в Международном олимпийском комитете (МОК) 12 лет, кульминацией этой истории стал скандал 1998 года, когда вскрылось, что Солт-Лейк-Сити получил право на проведение Олимпийских игр 2002 года благодаря взяткам и подаркам членам МОК.

Но когда я стал заниматься Международной федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА), то понял, что эта организация намного более коррумпирована. И если олимпийские ребята в последние годы хотя бы привели в порядок свои документы, то ФИФА становилась только грязнее — начиная с 1974 года, когда хозяин Adidas Хорст Дасслер понял, что у спорта огромный коммерческий потенциал, решил взять его под контроль и помог стать президентом ФИФА бразильцу Жуану Авеланжу.

Нынешний руководитель ФИФА Йозеф Блаттер возглавил эту организацию в 1998 году, когда Жуан Авеланж уходил на покой. На этот пост претендовал еще и швед Леннарт Юханссон, но Авеланж активно поддерживал швейцарца, потому что Юханссон во всеуслышание выражал желание разобраться с финансовыми делами ФИФА, пригласив для этого независимых аудиторов. Блаттер, который на тот момент был генеральным секретарем ФИФА, вовсю использовал административный ресурс: когда исполком предложил ему перед выборами оставить свою должность, Авеланж и Блаттер просто покинули заседание, не дав провести голосование.

Блаттер совершил тур по Африке, пообещал провести чемпионат мира на этом континенте. Вице-президент Африканской конфедерации футбола Фарах Аддо утверждал, что ему прямо предложили 100 тысяч долларов за то, чтобы он проголосовал за Блаттера и повлиял на других руководителей африканских федераций. Аддо отказался и, прибыв на конгресс в Париж, обнаружил, что его имя не значится в списках аккредитованных делегатов.

Еще более смешная история произошла во время самого голосования: президента Федерации футбола Гаити не выпустили на конгресс из страны, и чтобы его голос не пропал зря, Джек Уорнер — большой друг Блаттера и многолетний руководитель Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки (КОНКАКАФ) — посадил на пустующее место своего приятеля Невилла Фергюсона.

Блаттер выиграл, и Авеланж в своем последнем приказе гарантировал ему ежегодную шестизначную премию «за верность». А себя бразилец назначил почетным президентом ФИФА, теперь он получает хорошую пенсию и ездит по всему миру за счет организации.

Один только скандал с компанией ISL скажет вам все, что вы должны знать о деятельности Блаттера на посту президента ФИФА. Его банда брала взятки более чем 30 лет — за то, что отдавала этой фирме маркетинговые и телевизионные права на чемпионаты мира по футболу. В 2002 году ISL обанкротилась, посторонние люди получили доступ к документам компании и нашли в них много интересного.

Ликвидатор ISL Томас Бауэр обнаружил в отчетности компании платежи, не связанные ни с какими контрактами. Один из них — на сумму 400 тысяч евро — по ошибке пришел в штаб-квартиру ФИФА. В графе «получатель» стояла фамилия высокопоставленного чиновника.

У ISL был секретный фонд Nunca, через который проходили взятки за подписание контрактов. Бауэр предложил чиновникам анонимно вернуть эти деньги, открыл для этого специальный счет в банке, на который впоследствии поступило 2,5 млн франков, но не от физических лиц, а от ФИФА.

Лично у меня вызвало большие подозрения то, насколько некомпетентно повели себя в этой ситуации швейцарские власти. Вместо того чтобы провести обыск, конфисковать документы и допросить представителей ФИФА в полицейском участке, они послали им свои вопросы в письменном виде. После чего расследованием стал заниматься комитет по этике, сформированный самой ФИФА. Разве это не смешно?

Коррупция в ФИФА начинается с того, что ее члены получают пачки билетов на матчи чемпионатов мира и перепродают их на черном рынке. Каждой национальной ассоциации полагается грант — 250 тыс долларов в год. ФИФА утверждает, что контролирует, на что тратятся эти деньги, но это ложь. Контролю подвергаются только те ассоциации, чьи президенты осмеливаются критиковать Блаттера.

Каждая континентальная конфедерация раз в четыре года получает 2,5 млн долларов. Состояние Джека Уорнера — бывшего президента КОНКАКАФ — сегодня составляет от 10 до 20 млн долларов, он владеет несколькими компаниями в США и не стесняется говорить, что приобрел их на зарплату и средства, полученные от ФИФА.

Ради голосов на президентских выборах Блаттер добился, чтобы чемпионат мира 2010 года прошел в ЮАР, и разорил страну: мировое первенство стало для ФИФА очень выгодным мероприятием, а вот в бюджете ЮАР образовалась дыра в 10 млрд долларов. Как правило, стадионы, построенные к чемпионату мира, впоследствии используются еще много лет. Но, во‑первых, в ЮАР многие люди живут в ужасных условиях, без канализации и проточной воды, и не могут позволить себе не то что поездку на такси, но даже билет на автобус. Во‑вторых, футбол там не настолько популярен, как в Западной Европе, и эти новые огромные стадионы никогда больше не будут заполнены до отказа. ЮАР теперь не знает, что делать с сооружениями, на которые была потрачена куча денег. Думаю, то же самое произойдет и в России.

У Блаттера есть хорошие друзья, которые занимаются строительством стадионов. Например, одна из прелестных ассистенток президента ФИФА делит постель с одним швейцарским инженером. У него было несколько отличных контрактов в ЮАР, и он уже занимался проектированием каких-то объектов в Сочи.

Сейчас я занимаюсь расследованием того, как проходило голосование на выборах стран — хозяек ЧМ-2018 и ЧМ-2022, и не знаю, как далеко оно может завести. Известно, что членам ФИФА предлагались крупные взятки. В итоге они отдали чемпионат мира Катару, но я не уверен, что у него получится провести этот турнир. Кто из менеджеров топ-клубов позволит своим футболистам рисковать здоровьем на такой жаре? Никто. Все они скажут: «Я заплатил за твои ноги 50 млн долларов, так что ты остаешься дома, детка». Есть вероятность, что до 2022 года Блаттер уйдет, и чемпионат мира отдадут США.

У России другие проблемы: у вас не умеют обращаться с фанатами, царит полицейское насилие. Если ваш президент или премьер-министр — не важно, какую именно должность он занимает на этой неделе, — закрывает глаза на коррупцию, это плохо скажется на всей организации турнира. Спортивные события не должны проводиться для того, чтобы улучшить имидж правящей группы и обогатить близкий ей крупный бизнес.

Томас Кистнер (Германия) Журналист газеты Süddeutsche Zeitung, автор книг «Олимпийское болото», «Игра мускулами: лебединая песня Олимпии», «Плеймейкеры», «Игра на миллиард. Футбол, деньги и медиа» и других

Все началось с одного немца-кукловода по имени Хорст Дасслер. Он руководил компанией Adidas. Правда, если бы не он, профессиональный спорт все равно развивался бы в том же направлении, потому что у него есть то, чего нет у других отраслей мировой экономики, а именно — автономия. Она была предоставлена спорту в начале прошлого века, когда он был любительским. Но в начале 1970-х началась бурная коммерциализация, в игру включились телекомпании, и спорт превратился в крупнейшую в мире многомиллиардную индустрию развлечений.

В первую очередь Дасслер позаботился о главном: чтобы спорт возглавили удобные для него люди. И дасслеризм продолжает существовать до сих пор, хотя его создатель скончался 24 года назад. ФИФА руководит человек Дасслера — Блаттер. Ставленника Хорста в МОК — Хуана Антонио Самаранча — сменил Жак Рогге, но его возможный преемник — немец Томас Бах, который был одним из самых близких сотрудников Дасслера.

В 1998 году, когда Блаттер стал президентом, прошел слух, что в ночь перед выборами в отеле, где жили африканские делегаты, раздавались деньги. На следующий день я сам видел, как некоторые из них со слезами на глазах извинялись перед проигравшим Юханссоном. А Блаттер сначала заявил, что, вероятно, это были те самые деньги, которые ФИФА обещала выделить африканским странам на развитие футбола, а потом отказался от своих слов и заявил, что ничего подобного вообще не было. И самое смешное, что он мог сказать: он, мол, вообще не присутствовал в этом отеле. Да, это правда, но никто же и не думал, что он раздавал взятки лично.

Спорт не контролируется извне и поэтому притягивает организованную преступность. Крупные спортивные функционеры неподконтрольны, они ездят по всему миру, легко пересекая границы и минуя таможню. Мы неоднократно видели, как города или страны, не имевшие ни малейших шансов на победу, все равно подавали заявки на проведение крупных спортивных мероприятий. И все отлично понимали, зачем.

Благодаря полной автономии спорта коррупцию в нем очень легко скрыть. Вспомните, как Германия выиграла право на проведение чемпионата мира 2006 года. К примеру, Немецкий футбольный союз заключал контракты на проведение товарищеских матчей сборной Германии против команд, которых обыграли бы и любители — каких-нибудь сборных Мальты или Таиланда. В некоторых случаях эти игры потом даже не проводились, но федерации тех стран все равно получали огромные деньги за телетрансляции. А затем отдавали свои голоса за Германию.

Я был на всех последних выборах стран — будущих хозяек Олимпийских игр и чемпионатов мира по футболу. Все они выглядели странно. Победа Сочи — это ярчайший пример того, что МОК на самом деле никак не оценивает реальную готовность претендентов. В выборах победил южный город, не имеющий ни одного зимнего спортсооружения и демонстрировавший только какие-то компьютерные модели. Русские в Гватемале построили прямо перед своим отелем ледяной дворец, который функционировал целую неделю. Представляете, какая дикая растрата энергии, учитывая то, что дело было в Центральной Америке! Вечером накануне выборов Путин ужинал с людьми из МОК, что полностью противоречит правилам, однако никто не обратил на это внимания.

Заявка Катара на проведение чемпионата мира 2022 года в оценочном протоколе ФИФА занимала последнее место, то есть по логике никак не могла победить. В отчете было четко сказано о риске для здоровья футболистов из-за жары. Однако Франц Беккенбауэр, который входит в исполнительный комитет ФИФА, уже после выборов заявил, что эта проблема вообще не обсуждалась. Англичане же рассказали, что их презентацию заказывали и смотрели только трое из 24 членов исполкома.

Россия выиграла у таких футбольных стран, как Англия и Испания с Португалией, только потому, что этого хотел Блаттер. У англичан вообще не было ни единого шанса. Дело в том, что и ФИФА, и МОК заранее подписывают соглашения со всеми странами-претендентами. Это очень удобно, поскольку функционеры освобождаются от таможенного контроля, необходимости получать разрешение на работу и так далее. Так вот, ФИФА требовала от англичан, чтобы те в случае победы гарантировали бы нераспространение на нее закона против отмывания денег, который действует в Великобритании.

Россия, по сравнению с Англией, Дикий Восток. Все вопросы можно решить лично с Путиным. Демократические системы для ФИФА слишком переменчивы и опасны, а вот по поводу того, что будет происходить в России в следующие семь лет, ФИФА чувствует себя спокойно.

ЮАР была так же удобна для Блаттера с политической и экономической точек зрения, но кроме того, с ЮАР была связана вечная мечта Блаттера — получить Нобе-левскую премию мира. О том же, кстати, мечтали и Самаранч, и Авеланж. В 1990-е годы МОК даже нанимал американское пиар-агентство, которое должно было помочь Самаранчу получить Нобелевскую премию. Понимаете, эти типы смотрят на все несколько иначе, чем мы. Блаттер действительно верит в то, что он важнее папы римского, потому что футбол привлекает большее количество людей, чем католическая церковь. Он постоянно общается с королями, президентами, канцлерами, и именно они обращаются к нему, а не он к ним — им от него что-то нужно. Разумеется, это сказывается на его восприятии действительности. И в результате Блаттер, конечно, совсем не понимает, почему такой большой человек, как он, все никак не получит эту чертову премию.

Йенс Седжер Андерсен (Дания) Директор международной организации PLAY THE GAME, которая организует семинары и конференции, посвященные коррупции в спорте, а также публикует расследования журналистов из разных стран.

Международные спортивные организации имеют строго вертикальную структуру, в которой все зависит от одного человека и круга его приближенных. При этом данного человека никто не контролирует. Все решается путем переговоров за закрытыми дверями, о которых никто ничего не знает.

С 1984 по 2008 год президентом Международной федерации волейбола (ФИВБ) был Рубен Акоста. Он ввел правило, согласно которому человек, подписывающий телевизионный или маркетинговый контракт, получает индивидуальную комиссию в размере 10% от всей суммы. А затем еще одно правило: все контракты подписывает президент ФИВБ. Подсчитано, что подобные нововведения принесли Акосте минимум 25 млн долларов.

Когда же некоторые функционеры стали задавать вопросы, Акоста сразу дал понять, что тот, кто будет его критиковать, может быть исключен из федерации. И в последнее десятилетие несколько уважаемых в мире волейбола людей действительно были вынуждены уйти в отставку. Более того, им даже запрещено работать в волейбольных клубах в тех странах, которые входят в Международную федерацию.

Однако Акосте не удалось скрыть все улики. Счета ФИВБ за 2001 год показали, что за один только этот год он получил более 5 млн евро комиссии. Акоста пытался как-то завуалировать эту цифру, рассовывая платежи по разным документам. Аудиторы оставили пометку об этих доходах президента в своем отчете, который должен был попасть в Генеральную ассамблею МОК, но Акоста, чтобы не ставить делегатов в неудобное положение, просто удалил эту пометку из отчета.

Правда, в конце концов финансовые успехи Акосты все же не остались незамеченными в МОК, и в 2004 году комиссия по этике подготовила разгромный доклад о его махинациях. Оскорбленный Акоста в гневе оставил свой пост в МОК, но его члены решили сохранить доклад в секрете, что позволило Акосте управлять мировым волейболом еще четыре года.

Египетский бизнесмен Хасан Мустафа последние десять лет уверенно удерживал контроль над Международной федерацией гандбола (ИХФ). Доказано, что он пытался влиять на исход матчей на Олимпийских играх, а также на план сдачи допинг-тестов национальных сборных.

С 2007 по 2009 год Мустафа параллельно занимал пост советника немецкой маркетинговой компании Sportfive. С зарплатой 602 тысячи евро за два года. Совершенно случайно в эти же годы Sportfive заполучила права на телетрансляции соревнований ИХФ.

Еще в 1990-е годы около ста членов МОК постоянно путешествовали по странам, желающим провести Олимпийские игры, и их везде принимали по‑королевски. Они принимали дорогие подарки, вели роскошный образ жизни.

Скандал в Солт-Лейк-Сити разбирался в американском конгрессе. МОК отказывался принимать участие в слушаниях до тех пор, пока США не пригрозили отменой налоговых льгот для спонсоров олимпийского движения. Многие из спонсоров сами отшатнулись от МОК, и ему в итоге все-таки пришлось стать более открытым.

Правда, МОК по‑прежнему слишком толерантен к тем, кто был замешан в коррупционных скандалах. Например, представители Кореи и Франции все еще занимают свои места — им было достаточно принести комитету свои извинения. Кроме того, в МОК закрывают глаза на биографии некоторых своих членов из авторитарных государств, хотя некоторые из них обвиняются в нарушениях прав человека и других преступлениях.

Но в ФИФА вообще ничего не меняется, ее руководство никак не реагирует на большинство обвинений. И это при том, что по сравнению с коррупцией в этой организации члены МОК получали просто гроши — на карманные расходы. К примеру, немецкий журналист Йенс Вайнрайх, основываясь на информации из своих источников, подсчитал, что один голос на выборах страны — хозяйки чемпионата мира по футболу стоил около 50 млн долларов.

То, что ФИФА базируется в Швейцарии, совершенно не случайно. Эта страна долгие годы позволяла спортивным организациям функционировать на тех же условиях, что и клубы домохозяек, любителей боулинга или заводчиков кроликов. Все они до 2006 года не попадали под антикоррупционные законы. В последние пять лет эти законы распространяются на них лишь частично. После нескольких последних скандалов местные власти лишь заявили, что дают ФИФА год на исправление, и только если ничего не изменится, подумают об ужесточении правил.

Однако, если это действительно произойдет, ФИФА сможет просто переехать в другую страну, которая будет готова предоставить ей более подходящие условия. Подобные прецеденты уже были: Международная федерация крикета теперь базируется в ОАЭ, Международная федерация бадминтона переехала из Англии в Малайзию.

Вообще, вопрос взаимоотношений политики и спорта очень сложен. С одной стороны, политики нуждаются в зрелищах, и спорт — один из инструментов власти, который положительно влияет на ее имидж. Страна, которая инициирует серьезные расследования в отношении ФИФА или МОК, рискует оказаться без прав на телетрансляции или без приглашений на крупные мероприятия.

С другой стороны, бывает, что власти пытаются контролировать национальные спортивные федерации, преследуя собственные интересы. В ФИФА существует указ, согласно которому такие страны могут быть исключены из международных соревнований.

Но вмешательство властей иногда необходимо. В Греции, Польше, Кении правительства пытались бороться с коррупцией в местных футбольных федерациях, но ФИФА тут же выступала с заявлениями, вроде «руки прочь от футбола, или вы будете исключены». Выступая таким образом гарантом безопасности коррумпированных спортивных чиновников.

Эсекиель Фернандес Моорес (Аргентина) Колумнист El Periodista, El Observador, Il Giorno, Playboy, World Soccer, автор книг «Называйте меня Ринго» и «Краткая история спорта в Аргентине».

Блаттеру в ФИФА нужны верные люди, которые не сдадут и поддержат в нужный момент. При этом совсем не обязательно, чтобы они пеклись о благоденствии футбола. Конечно, это не возбраняется, но это не главное. Те, кто поддерживают президента, в случае чего могут рассчитывать и на его помощь, а стало быть, могут творить у себя на местах все, что пожелают.

Памятен случай с президентом польской федерации Михалом Листкевичем, которого правительство страны хотело снять с должности в связи с громким коррупционным скандалом, но Блаттер не дал этого сделать, грозя суровыми санкциями и ссылаясь на «принцип автономии спортивных федераций». Старина Зепп вступался и за одиозного президента Федерации футбола Перу Мануэля Бургу и постоянно покрывал свою «правую руку» — президента Ассоциации футбола Аргентины (АФА) Хулио Грондону, который является вице-президентом ФИФА.

В Аргентине футбол очень тесно связан с политикой, и быть президентом АФА — все равно что занимать пост министра. За последние 30 лет в стране не раз менялись политические, религиозные, военные руководители, но Грондона оставался на своем месте. Всякий раз, когда новое правительство хотело сместить Грондону, Блаттер активно поддерживал его и неизменно сулил драконовские санкции. Кстати, предшественник Блаттера — Жуан Авеланж в свое время даже лично приезжал в Аргентину, чтобы помочь Грондоне удержаться в президентском кресле.

При этом у Грондоны образ типичного мафиози: он делает все, что захочет, решает вопросы в авторитарном стиле. Члены АФА его безумно боятся. Многие представители футбольных клубов неоднократно признавались мне, что не смеют перечить Грондоне, опасаясь, что уже в следующем матче судейство будет откровенно против них. И при этом они, разумеется, всегда просили не публиковать эти их высказывания.

В прошлом году бывший арбитр Хавьер Руис рассказал СМИ о том, что в аргентинском чемпионате можно купить все. По его словам, клуб «Бока Хуниорс» выиграл чемпионат страны в 2008 году благодаря тому, что давал судьям взятки. Таким же образом в высший дивизион вышли клубы «Сан Мартин» и «Чакарита». После этого Руис получил письмо от одного из членов АФА, который восхищался смелостью Хавьера и предлагал ему обнародовать еще и информацию о том, что на банковском счете личного водителя Грондоны в Швейцарии лежит около 4 млн долларов. Удивительно, что все эти разоблачения ни к чему не привели.

В ФИФА Грондона тоже каким-то чудом всегда умудрялся выходить сухим из воды, в отличие от других представителей Южной Америки — бразильца Рикарду Тейшейры и парагвайца Николаса Леоса, которые то и дело оказывались замешанными в коррупционных скандалах. Это не означает, что Грондона чист: например, по информации The Sunday Times, Катар, чтобы заручиться голосом Грондоны на выборах, через телеканал Al Jazeera очень недешево купил права на трансляции матчей чемпионата Аргентины.

Блаттер ценит Грондону больше всех — за его верность, жесткость и решительность. Аргентинец занимается в ФИФА финансами и прекрасно знает о всех секретах президента: о его нелегальных доходах, о том, как на самом деле развивалась ситуация с ISL, о бонусах и зарплатах. Его задача — хранить все это в секрете, и он с ней прекрасно справляется. Кроме того, для Блаттера важно, что аргентинец не будет метить на его место. Во‑первых, Грондона уже в возрасте, во‑вторых, власти и денег у него и так предостаточно, а в третьих, он элементарно не знает английского языка.

Грондона вместе с другими членами ФИФА от Южной Америки всегда обеспечивали поддержку Блаттера в своем регионе. В благодарность за это южноамериканцы получили пять мест на чемпионатах мира, хотя это явно не соответствует реальному уровню футбола на континенте.

В результате мы получаем систему, в которой чиновники ФИФА помогают Блаттеру выстраивать глубоко коррумпированную систему, а он за это обеспечивает им поддержку на самом высоком уровне.

То, что сейчас происходит с ФИФА, можно сравнить с ситуацией в МОК в 1999 году, когда крупнейшие спонсоры Олимпийского движения — Coca Cola, McDonald’s, IBM, Kodak, Panasonic и Visa — были сильно обеспокоены крупными коррупционными скандалами. Многие из этих компаний очень тесно связаны с ФИФА. Глава Adidas Хорст Дасслер привел Блаттера в ФИФА в 1972 году и приглашал его к себе на дни рождения. Именно Блаттер помог Coca Cola стать одним из крупнейших спонсоров ФИФА.

Благодаря деньгам Adidas и Coca Cola сначала Жуан Авеланж, а затем и Блаттер имели возможность выплачивать гранты бедным странам, получая за это голоса на президентских выборах и оставаясь у власти в общей сложности почти 40 лет. Это замкнутый круг: чиновники помогают крупным компаниям получить спонсорские контракты, на их деньги выполняют свои обещания, данные странам третьего мира, и за счет голосов этих стран переизбираются снова и снова.

Но похоже, все может измениться: крупным спонсорам очень не нравится то, что их имидж страдает из-за коррупционных скандалов. В самой ФИФА явно произошел раскол: на последнем конгрессе в Цюрихе с разоблачительными заявлениями выступали сами члены Международной федерации. А в Швейцарии нарастает недовольство тем, что ФИФА до сих пор пользуется правами некоммерческой организации — при том что в последние три года ее доходы составили 4,2 млрд долларов, что превышает ВВП некоторых стран.