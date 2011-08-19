КОРОВЫ (лат. — Bos taurus)

Некоторое время назад Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН опубликовала доклад, из которого следовало, что коровы наносят экологии земли гораздо больший ущерб, чем автомобили и самолеты вместе взятые. На те полтора миллиарда коров, которые, по данным ООН, живут сейчас на планете, приходится около 18% всех парниковых газов в атмосфере, что значительно превышает уровень выбросов всего транспорта земли. В целом, отмечается в докладе, на долю коров приходится около ста вредных газов, в числе которых 2/3 всего попадающего в атмосферу аммиака (главная причина кислотных дождей) и 1/3 всего метана (вызывает перегрев атмосферы планеты). В связи с этим экологи предупреждают, что к 2050 году ущерб экологии, наносимый этими животными, может увеличиться в два раза. В рамках все той же работы экспертами ООН была произведена оценка воздействия на окружающую среду кур, овец, коз и свиней. Однако ученые пришли к выводу, что именно поголовье коров является наиболее опасным для экологии. Так, например, в Новой Зеландии, которая является одним из основных поставщиков мясных и молочных продуктов, проживает около 8 миллионов коров. Как предполагается, именно на этих животных приходится до 90% всех выбросов метана, производимых Новой Зеландией. По последним данным, одна корова производит ежегодно около 90 килограммов метана — эквивалент сгорания 120 литров бензина.

БОБР (лат. — Castor fiber)

До самого последнего времени считалось, что урон, наносимый бобрами природе, сводится лишь к бесцельному уничтожению ими взрослых деревьев, которые бобры все равно не могут использовать в строительстве, ввиду их слишком большой величины. Однако в 1998 году группа ученых из Корнеллского университета (США) обозначила более глобальную проблему, провоцируемую бобрами. Коллектив под руководством Джозефа Явитта указал на то, что построением своих плотин бобры агрессивно влияют не только на экосистему прилегающих к месту их проживания территорий, но также и на состав атмосферы всей планеты. Запружая реки и тем самым заболачивая земли, бобры способствуют гниению и разложению растительности, что приводит к выделению в атмосферу двух главных парниковых газов — метана и диоксида углерода. Вычисления Явитта показали, что при равной площади поверхности бобровый пруд и окаймляющее его болото выделяют в 10 раз больше метана, чем обычная болотистая местность. При этом ученые отмечают, что переувлажненные территории Земли отвечают за 20−40% метана, присутствующего в земной атмосфере.

БЕЛКА (лат. — Sciurus)

Забавная и миловидная белка, по мнению многих ученых, представляет одну из самых страшных угроз для леса, нанося урон росту и развитию деревьев. Как известно, белка питается семенами лесных и садовых деревьев, а также собирает их впрок. Большое количество исследователей указывают на то, что белка также объедает и обкусывает сочные молодые верхушки подрастающих деревьев, тем самым замедляя их рост. Вред, приносимый белкой, тем более значителен, что, не довольствуясь каждодневным пропитанием, она также собирает огромные запасы зерен и семян впрок, очень часто оставляя их нетронутыми. Запасы эти, как правило, хранятся белками в расщелинах, старых дуплах, в норах и под камнями, что делает невозможным их прорастание. Южная, так называемая пальмовая белка наносит не меньший урон тропическому лесу, питаясь в основном почками и бутонами различных растений.

ЕВРОПЕЙСКИЙ КРОЛИК (лат. — Oryctolagus cuniculus)

На сегодняшний день европейский кролик, одомашненный еще во времена римлян, считается одним из самых опасных для природы видов фауны. Неприхотливый и быстро размножающийся кролик использовался моряками времен Великих географических открытий как живые консервы: кроликов завозили и выпускали на волю на островах, лежащих на основных морских путях, как обильную и легкодоступную пищу для последующих судов. На таких островах, ввиду отсутствия естественных хищников, кролики наносили невосполнимый вред местной флоре, поедая редчайшие эндемичные растения. Подобная безнаказанность кроликов, вкупе с прожорливостью и многочисленностью, привели к тому, что на некоторых островах Тихого океана деятельность этих животных вызвала сильнейшую эрозию почвы и, как следствие, разрушение прибрежной зоны, где столетиями гнездились морские птицы. Наибольший ущерб деятельность кроликов нанесла Австралии, куда в 1859 году были завезены всего две дюжины этих тварей, а уже к 1900 году количество их одичавших потомков составляло более 20 миллионов экземпляров. В отсутствие хищников, способных как-то контролировать популяцию, кролики наносят вред местной фауне и флоре, поедая реликтовую растительность и вытесняя местные виды, которые не выдерживают конкуренции с быстро плодящимися грызунами. По различным оценкам, деятельность кроликов привела к вымиранию 1/8 от общего числа всех видов австралийских млекопитающих.

13 стран, в которых овец больше, чем людей Страна Количество овец Количество людей Австралия 98 200 000 20 780 000 Судан 47 000 000 37 992 500 Новая Зеландия 39 250 000 4 173 000 Монголия 11 797 000 2 646 000 Уругвай 9 780 000 3 463 000 Мавритания 8 700 000 3 069 000 Туркменистан 6 000 000 5 105 000 Ирландия 4 828 500 4 234 925 Намибия 2 370 000 2 054 500 Фолклендские острова 690 000 3 000 Исландия 470 000 307 261 Фарерские острова 68 100 47 400 Монсеррат 4 700 4 000