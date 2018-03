Женщины и война

Эксперимент

Результаты

Wilson M., Daly M. (2004). Do Pretty Women Inspire Men to Discount the Future? // Proceedings of the Royal Society of London, Series B (Supplement), 271: 177−179.

Эксперимент

(70−236 дней).

7-балльной

Результаты

Женщины и риск

Pawlowki B., Atwal R., Dunbar R.I.M. (2008). Sex Differences in Everyday Risk-Taking Behavior in Humans // Evolutionary Psychology, 6, 1: 29−42.

Эксперимент

Как люди рискуют при переходе дороги На вертикальной шкале — вероятность того, что человек перейдет дорогу. В группе «низкий риск» объединены ситуации «без риска» и «низкий риск», в группе «высокий риск» — «средний» и «высокий риск».

Результаты

Женщины и азарт

Baker D.B., Maner J.K. (2008). Risk-taking as a Situationally Sensitive Male Mating Strategy // Evolution & Human Behavior, 29, 6: 391−395.

Эксперимент

Результаты

Frankenhuis W.E., Dotsch R., KarremansJ.C., Wigboldus D.H.J. (2010) Male Physical Risk Taking in a Virtual Environment // Evolutionary Psychology, 8, 1: 75−86.

Эксперимент

18−56 лет,

Результаты

Женщины и щедрость

Iredale W., Van Vugt M., Dunbar R.I.M. (2008). Showing off in Humans: Male Generosity as a Mating Signal // Evolutionary Psychology, 6: 386−392.

Эксперимент

Сколько дают на благотворительность На вертикальной шкале: % выигрыша, с которым были готовы расстаться испытуемые.

Чтобы проверить, насколько половой отбор связан с конфликтами между людьми, а точнее с войной, китайские ученые провели серию экспериментов, в которых исследовали реакции студентов — 60 мужчин и 51 женщины — на изображения привлекательных и малопривлекательных особей противоположного пола. В первом эксперименте изображения были взяты с популярного сайта знакомств, а испытуемым в анкетах задавали ряд вопросов, касающихся войны и сельского хозяйства. Во втором — фотографии были взяты из результатов поиска в Google Images, после их демонстрации испытуемым показывали картины мирной и военной жизни, и они должны были за максимально короткое время опознать, к какой категории относятся изображения. В третьем эксперименте испытуемым мужчинам показывали фотографии женских ног и китайского флага (по замыслу исследователей он должен был настраивать на патриотический лад), а затем они должны были как можно быстрее найти заданный слог в двух наборах слов, связанных либо с войной, либо с сельским хозяйством. Задание для женщин отличалось тем, что им просто показывали фотографии привлекательных и малопривлекательных мужчин. Четвертый эксперимент, в котором участвовали только мужчины, повторял третий, за одним важным исключением: слова, которые им предлагались, были связаны либо с войной, либо с агрессией вообще.Во всех случаях изображения привлекательных женщин (и привлекательных частей их тел) настраивали мужчин на более воинственный лад: они давали более агрессивные ответы в ходе анкетирования; быстрее опознавали картины военной жизни; женские ноги вызывали у них более прочные ассоциации с войной, чем флаг родной страны, — они быстрее выполняли задания, связанные с «военными» словами, чем с «сельскохозяйственными»; при этом четвертый эксперимент показал, что дело именно в войне, а не в агрессии как таковой: при виде женских ног они показывали большую живость ума, когда речь заходила о «военных» словах, а не просто об «агрессивных». Ничего подобного в случае женщин не наблюдалось: привлекательность мужчин, которых им показывали, не влияла существенно на их ответы.Канадские ученые исследовали, насколько мужчины и женщины способны оценить будущие выгоды и в каких случаях предпочитают большим, но отдаленным во времени благам меньшие, но сиюминутные блага. 96 студентов и 113 студенток приняли участие в двух экспериментах, которые проходили по следующей схеме: испытуемым сообщали, что в конце процедуры они будут кидать кости и должны выбрать, как они хотят получить выигрыш — меньшую сумму ($15−35) на следующий день или большую сумму ($50−70) по прошествии некоторого времениЗатем их просили оценить пошкале привлекательность набора изображений: в первом эксперименте это были представители противоположного пола, во втором — различные автомобили. После этого испытуемых снова спрашивали, как они хотят получить выигрыш — меньше, но сразу, или больше, но потом.Чем более привлекательными казались мужчинам оцениваемые женщины, тем чаще они меняли ответ при повторном опросе о выигрыше и становились более склонны к сиюминутной выгоде, а вот изображения машин оставляли их в этом смысле более или менее равнодушными. У женщин картина оказалась обратной: изображения мужчин не влияли на их выбор, зато привлекательные машины делали их менее дальновидными. Исследователи отмечают, что схожие тенденции при оценке будущих выгод наблюдаются у преступников, а также молодых и бедных людей, которые предпочитают получать меньше, но сразу.Согласно теории полового отбора, мужчины должны вести себя более рискованно, чем женщины, поскольку первые заинтересованы в том, чтобы завоевать внимание вторых. Англо-польская группа ученых решила проверить эту гипотезу на примере самых заурядных бытовых ситуаций с помощью следующей серии экспериментов. На протяжении 20 дней исследователи наблюдали, в какое время люди приходят на остановку рядом с общежитиями Ливерпульского университета, чтобы успеть на автобус в 9:40 утра (всего в наблюдениях зафиксировано 475 особей женского пола и 524 — мужского). Второй объект наблюдения — пешеходный переход, расположенный на кампусе того же университета, где на протяжении трех месяцев в середине дня ученые фиксировали, как 500 женщин и 500 мужчин переходят дорогу в четырех ситуациях: без риска (движение остановлено светофором), низкий риск (в пределах 50 м машин не наблюдается), средний риск (машины есть в пределах 50 м, но не на переходе), высокий риск (машины пересекают переход).В первом эксперименте учитывалось, приходили ли наблюдаемые одни или в группах различного состава. Оказалось, что когда мужчина шел на остановку один, он оказывался на остановке позже всего — буквально впритык к автобусу. В смешанной разнополой группе мужчины приходили раньше, что исследователи объясняют благотворным женским влиянием. Однако раньше всего на остановке оказывались мужские однополые группы (ученые связывают это не с тем, что группы мужчин менее всего склонны к риску, а с тем, что они просто опаздывали на предыдущий автобус). Во втором эксперименте выяснилось, что мужчины не только более склонны переходить дорогу в рискованных ситуациях, когда они одни, но и выступать в роли лидеров, которые «переводят» через переход группу людей. При этом чем больше вокруг было женщин-наблюдателей, тем более склонны были мужчины к риску (если их окружали мужчины, это практически не влияло на обычное поведение). У женщин наблюдалась скорее обратная картина: они вели себя максимально рискованно, когда вокруг никого не было.Ученые Флоридского университета проверили природу мужской рискованности в другой сфере — картах. 139 студентам (78 женщин и 61 мужчина) показывали фотографии лиц противоположного пола, просили оценить их привлекательность, а затем предлагали сыграть 11 сдач в блек-джек (очко). При этом карты намеренно были перетасованы так, что в трех сдачах игроку нужно было добирать карты, еще в трех делать этого никак не стоило, а в оставшихся пяти ситуация была неоднозначная.Наиболее склонными к риску оказались мужчины, которым перед игрой показывали привлекательных женщин (они же, кстати, лучше всего запомнили фотографии). Мужчины, которым показали непривлекательных женщин, были в игре более умеренны, как и женщины, — вне зависимости от того, фотографии каких мужчин им показывали, они рисковали примерно одинаково.В Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе исследование перевели в виртуальную среду. 72 мужчины в возрастеснабженные специальными шлемами, прошли краткий курс знакомства с виртуальной реальностью, после чего им предлагалось перейти в ней через подвешенный над пропастью мост. Снаружи из соображений безопасности переход контролировали либо мужчина, либо женщина-экспериментатор, а внутри за испытуемым либо не наблюдал никто, либо наблюдали виртуальная женщина или мужчина.В большинстве возможных комбинаций реальных экспериментаторов и виртуальных наблюдателей испытуемые переходили мост примерно с одной скоростью — за двумя исключениями. Они шли заметно быстрее, если снаружи и изнутри за ними наблюдали женщины, и медленнее, если женщины-наблюдатели были только виртуальными, а реальными — мужчины.

Доказано, что среди женщин это качество проявляется в первую очередь по отношению к родным, близким и друзьям, тогда как среди мужчин щедрость кажется более хаотичной — они более склонны помогать незнакомцам, участвовать в публичной благотворительности. Авторы предположили, что щедрость может играть роль сигнала для привлечения противоположного пола, и, чтобы подтвердить эту гипотезу, провели следующий эксперимент. 90 студентов (поровну мужчин и женщин) должны были сыграть в несколько компьютерных игр, по результатам которых каждому был обещан выигрыш в 24 фунта стерлингов. При этом испытуемые либо были в комнате одни, либо у них были молчаливые наблюдатели — мужчина или женщина (несколько молодых актеров, которых сами испытуемые выбрали из 18 человек как самых привлекательных). По окончании задания студентам предлагалось пожертвовать часть выигрыша на благотворительность.

Результаты