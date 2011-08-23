Женщины и война
Chang L., Lu H.J., Li H., Li T. (2011). The Face That Launched a Thousand Ships: The Mating-Warring Association in Men // Personality and Social Psychology Bulletin. 37:
ЭкспериментЧтобы проверить, насколько половой отбор связан с конфликтами между людьми, а точнее с войной, китайские ученые провели серию экспериментов, в которых исследовали реакции студентов — 60 мужчин и 51 женщины — на изображения привлекательных и малопривлекательных особей противоположного пола. В первом эксперименте изображения были взяты с популярного сайта знакомств, а испытуемым в анкетах задавали ряд вопросов, касающихся войны и сельского хозяйства. Во втором — фотографии были взяты из результатов поиска в Google Images, после их демонстрации испытуемым показывали картины мирной и военной жизни, и они должны были за максимально короткое время опознать, к какой категории относятся изображения. В третьем эксперименте испытуемым мужчинам показывали фотографии женских ног и китайского флага (по замыслу исследователей он должен был настраивать на патриотический лад), а затем они должны были как можно быстрее найти заданный слог в двух наборах слов, связанных либо с войной, либо с сельским хозяйством. Задание для женщин отличалось тем, что им просто показывали фотографии привлекательных и малопривлекательных мужчин. Четвертый эксперимент, в котором участвовали только мужчины, повторял третий, за одним важным исключением: слова, которые им предлагались, были связаны либо с войной, либо с агрессией вообще.
РезультатыВо всех случаях изображения привлекательных женщин (и привлекательных частей их тел) настраивали мужчин на более воинственный лад: они давали более агрессивные ответы в ходе анкетирования; быстрее опознавали картины военной жизни; женские ноги вызывали у них более прочные ассоциации с войной, чем флаг родной страны, — они быстрее выполняли задания, связанные с «военными» словами, чем с «сельскохозяйственными»; при этом четвертый эксперимент показал, что дело именно в войне, а не в агрессии как таковой: при виде женских ног они показывали большую живость ума, когда речь заходила о «военных» словах, а не просто об «агрессивных». Ничего подобного в случае женщин не наблюдалось: привлекательность мужчин, которых им показывали, не влияла существенно на их ответы.
Женщины и будущее
Wilson M., Daly M. (2004). Do Pretty Women Inspire Men to Discount the Future? // Proceedings of the Royal Society of London, Series B (Supplement), 271:
ЭкспериментКанадские ученые исследовали, насколько мужчины и женщины способны оценить будущие выгоды и в каких случаях предпочитают большим, но отдаленным во времени благам меньшие, но сиюминутные блага. 96 студентов и 113 студенток приняли участие в двух экспериментах, которые проходили по следующей схеме: испытуемым сообщали, что в конце процедуры они будут кидать кости и должны выбрать, как они хотят получить выигрыш — меньшую сумму ($15−35) на следующий день или большую сумму ($50−70) по прошествии некоторого времени
РезультатыЧем более привлекательными казались мужчинам оцениваемые женщины, тем чаще они меняли ответ при повторном опросе о выигрыше и становились более склонны к сиюминутной выгоде, а вот изображения машин оставляли их в этом смысле более или менее равнодушными. У женщин картина оказалась обратной: изображения мужчин не влияли на их выбор, зато привлекательные машины делали их менее дальновидными. Исследователи отмечают, что схожие тенденции при оценке будущих выгод наблюдаются у преступников, а также молодых и бедных людей, которые предпочитают получать меньше, но сразу.
Женщины и риск
Pawlowki B., Atwal R., Dunbar R.I.M. (2008). Sex Differences in Everyday Risk-Taking Behavior in Humans // Evolutionary Psychology, 6, 1:
Эксперимент
Как люди рискуют при переходе дороги
На вертикальной шкале — вероятность того, что человек перейдет дорогу. В группе «низкий риск» объединены ситуации «без риска» и «низкий риск», в группе «высокий риск» — «средний» и «высокий риск».
РезультатыВ первом эксперименте учитывалось, приходили ли наблюдаемые одни или в группах различного состава. Оказалось, что когда мужчина шел на остановку один, он оказывался на остановке позже всего — буквально впритык к автобусу. В смешанной разнополой группе мужчины приходили раньше, что исследователи объясняют благотворным женским влиянием. Однако раньше всего на остановке оказывались мужские однополые группы (ученые связывают это не с тем, что группы мужчин менее всего склонны к риску, а с тем, что они просто опаздывали на предыдущий автобус). Во втором эксперименте выяснилось, что мужчины не только более склонны переходить дорогу в рискованных ситуациях, когда они одни, но и выступать в роли лидеров, которые «переводят» через переход группу людей. При этом чем больше вокруг было женщин-наблюдателей, тем более склонны были мужчины к риску (если их окружали мужчины, это практически не влияло на обычное поведение). У женщин наблюдалась скорее обратная картина: они вели себя максимально рискованно, когда вокруг никого не было.
Женщины и азарт
Baker D.B., Maner J.K. (2008). Risk-taking as a Situationally Sensitive Male Mating Strategy // Evolution & Human Behavior, 29, 6:
ЭкспериментУченые Флоридского университета проверили природу мужской рискованности в другой сфере — картах. 139 студентам (78 женщин и 61 мужчина) показывали фотографии лиц противоположного пола, просили оценить их привлекательность, а затем предлагали сыграть 11 сдач в блек-джек (очко). При этом карты намеренно были перетасованы так, что в трех сдачах игроку нужно было добирать карты, еще в трех делать этого никак не стоило, а в оставшихся пяти ситуация была неоднозначная.
РезультатыНаиболее склонными к риску оказались мужчины, которым перед игрой показывали привлекательных женщин (они же, кстати, лучше всего запомнили фотографии). Мужчины, которым показали непривлекательных женщин, были в игре более умеренны, как и женщины, — вне зависимости от того, фотографии каких мужчин им показывали, они рисковали примерно одинаково.
Женщины и скорость
Frankenhuis W.E., Dotsch R., KarremansJ.C., Wigboldus D.H.J. (2010) Male Physical Risk Taking in a Virtual Environment // Evolutionary Psychology, 8, 1:
ЭкспериментВ Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе исследование перевели в виртуальную среду. 72 мужчины в возрасте
РезультатыВ большинстве возможных комбинаций реальных экспериментаторов и виртуальных наблюдателей испытуемые переходили мост примерно с одной скоростью — за двумя исключениями. Они шли заметно быстрее, если снаружи и изнутри за ними наблюдали женщины, и медленнее, если женщины-наблюдатели были только виртуальными, а реальными — мужчины.
Женщины и щедрость
Iredale W., Van Vugt M., Dunbar R.I.M. (2008). Showing off in Humans: Male Generosity as a Mating Signal // Evolutionary Psychology, 6:
Эксперимент
Сколько дают на благотворительность
На вертикальной шкале: % выигрыша, с которым были готовы расстаться испытуемые.
Доказано, что среди женщин это качество проявляется в первую очередь по отношению к родным, близким и друзьям, тогда как среди мужчин щедрость кажется более хаотичной — они более склонны помогать незнакомцам, участвовать в публичной благотворительности. Авторы предположили, что щедрость может играть роль сигнала для привлечения противоположного пола, и, чтобы подтвердить эту гипотезу, провели следующий эксперимент. 90 студентов (поровну мужчин и женщин) должны были сыграть в несколько компьютерных игр, по результатам которых каждому был обещан выигрыш в 24 фунта стерлингов. При этом испытуемые либо были в комнате одни, либо у них были молчаливые наблюдатели — мужчина или женщина (несколько молодых актеров, которых сами испытуемые выбрали из 18 человек как самых привлекательных). По окончании задания студентам предлагалось пожертвовать часть выигрыша на благотворительность.
Результаты
Девушки жертвовали по результатам эксперимента примерно одинаковую долю выигрыша —