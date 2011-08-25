Я попала под амнистию 10 августа 1987 года. После малолетки приехала к сестре, немного у нее пожила в Очере, а потом она меня выгнала. Я жила на улице, в Перми, работала грузчиком. Дралась, с компаниями связывалась. Такая у меня система была — как выпью, у меня голову сносит. Во второй раз села в 1989 году за кражу личного имущества. В городе Галиче влезла на старую дачу, украла курточку, и меня забрали. Пока сидела, переписывалась с заочником из Астрахани Андреем К. и в оконцовке, когда в 1991 году вышла, поехала к нему домой. Поначалу все нормально шло, я пошла разнорабочей. А у К. друзья начались, баб стал водить, и я как-то со всего психу вылила ему два ведра кипятка на ноги. Он вызвал ментов, меня и забирают, месяц сижу в СИЗО. Родители К. заступились, вытащили, и я поехала на попутках в Волгоград, бомжевала.

Третий срок у меня был в Зеле­но­кумске, в Ставропольском крае. Забрали в 1993-м, за кражу. Что-то я где-то украла: то ли замерзла, то ли выпить надо было. А! Вспомнила. На автобусной остановке нашла косметичку, там золотые сережки, часы из желтого металла, кулон-рыбка и цепочка порванная. Я поделила золото пополам: у меня в ИК строгого режима знакомые сидели, мне надо было коноплю им с воли перекинуть: конвою дать золото, а они тогда коноплю забросят. В общем, перекинула я половину золота на зону, а вторую половину отдала Светке И., я у нее тогда жила. Познакомились на кладбище — я там спала и слышу: ребенок плачет. Пошла на плач и вижу: Светка пьяная у могилки валяется, а с ней рядом сидит ее дочь, девочка двухлетняя. В общем, Светка меня и приютила. Взяли меня после того золота 9 Мая. На остановке подошел легавый, попросил паспорт показать и замел. Оказывается, шмон был на зоне, ну и выяснилось, что золото, которое я нашла, краденое. Три дня меня в местном СИЗО держали, а потом отпустили до суда под подписку о невыезде. Ну я напилась да и поехала в Пермь. Там меня и взяли. Дали, в оконцовке, два года. Освободилась. Пила. Не работала.

В последний раз сидела в Шахово, в Орловской области. После пятого срока вышла я 28 марта 2002 года. Срок у меня был по 186-й статье, за подделку денег. Дали 5 лет, отсидела — 4. Вышла по амнистии, не по УДО. По УДО стремно выходить, не мое понятие — это ж или на легавых надо пахать, или на того же опера, или на секцию дисциплины и порядка. Когда еще сидела, в 1999 году, в колонию приехали Наталья Дзядко и Людмила Альперн из Центра содействия реформе уголовного правосудия (правозащитная организация, которая занимается проблемами заключенных. — Esquire). Им вышивки мои понравились. Они мне нитки привозили, а я Наташе носки связала, зеленые такие. И вот, когда я вышла, я бомжевала, поехала в Москву. От Дзядко и Альперн меня определили в Дом социального пребывания на Иловай­ской улице. И жила я там с гражданским мужем Александром Л., уже беременная не спала на улице. А под Рождество стали у меня ноги под конец беременности отекать, и положили меня в 36-й роддом. Пока лежала, Л. мой в туалете приюта на Иловайской улице изнасиловал девушку. Вот нас и выгнали. И поехали мы с ребенком в Пермь. Я когда приехала в Очер, сестра мне сказала: «Ты сдохнешь вместе со своим выблядком на улице». Ненавидела меня уже Валя, я всегда ей пакости делала и пропивала все за водку. Легли мы спать в ее же подъезде, с ребенком. Утром просыпаемся, а у ребенка сукровица с носа и с горла. Пошла я в администрацию, помогли мне ребенка в больницу устроить. А там мне говорят: «Наташ, иди в органы опеки. Вот ты сейчас выйдешь с ребенком, у тебя даже коляски нет. На улице зима, минус 27. Ты думай о ребенке. Отдай его в дом малютки». Подписала я бумагу, оформили ребенка в дом малютки.

Сына моего Сашей зовут. Семь лет ему 5 февраля. Он в Гер­мании сейчас живет. Я когда из Москвы в Пермь езжу, то в отделе опеки мне фотографии его показывают. Ничего, здоровый. Глаза от этого придурка, Л., — голубые. Остальное — мое. Надеюсь, и характер мой будет. Главное, чтоб по тюрьмам не пошел. В каком городе он, я и не знаю, мне не говорят. Но главное, что он — в семье. Сашу забрали из дома малютки в Германию, когда ему 3,5 года было. Я три месяца пила. Пила безбожно, пила все, что горит: и стеклоочиститель, и денатурат. Потом пошла грузчиком работать, вагоны с цементом разгружала. Заплатили мне деньги, купила я две бутылки водки и билет на автобус до Ижевска. Вышла где-то рядом с полем. Разделась, пошла в поле по сугробам, выпила водку и легла помирать. В оконцовке утром я просыпаюсь оттого, что охуела от холода, но почему-то ничего не отморозила. И вот тогда я поняла, что мне нужно бросить пить водку. Это было в 2008 году. И водку я больше с тех пор и не пила. Могу только вина или бутылку пива. Сама себе не верю, что не пью и работаю даже.

Год в Рязани дворником работала. Начальник за меня в ведомости расписывался, ползарплаты себе брал, а половину — мне, три тысячи в месяц. Потом опять в Москву на попутках поехала. В Центре содействия реформе уголовного правосудия помогли мне устроиться на заправку BP, три года там уборщицей работала. Зарплата — 16 600 рублей, я комнату сняла. Уволили меня с заправки в апреле прошлого года, по жалобе Николая Баскова — за хамское поведение. Я вообще-то не люблю, когда за собой в туалете не смывают и по мокрому полу в грязных ботинках ходят. Я сама уважаю чужой труд. А Басков, когда зашел, ноги стал на чистом полу отряхивать. Говорит: «Заткнись». Ну я его послала — без мата я не умею. Вот и все».