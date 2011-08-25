Бывшие и действующие заключенные рассказывают, как они попали за решетку и как им видятся их жизненные перспективы. Записала Светлана Рейтер.
Наталья Л., бывшая заключенная
«Мне 40 лет, и у меня было, по‑моему, пять сроков. Первый — в 1986 году, мне было 16 лет. Выпустилась из детского дома, отправили меня в училище, через 5 дней напилась, ограбила магазин. Без ножа, конечно: обокрали магазин через драку, я взяла лыжный костюм за 82 рубля 20 копеек. Белый. На всю жизнь его запомню. Дали год и 4 месяца — сразу, без условного срока. Я просила, чтобы меня освободили, говорила, что невиновна, что я — ребенок. А мне сказали: «Таких, как ты, только колония исправит». Пришлось послать их на… Ну, понятно.
Я попала под амнистию 10 августа 1987 года. После малолетки приехала к сестре, немного у нее пожила в Очере, а потом она меня выгнала. Я жила на улице, в Перми, работала грузчиком. Дралась, с компаниями связывалась. Такая у меня система была — как выпью, у меня голову сносит. Во второй раз села в 1989 году за кражу личного имущества. В городе Галиче влезла на старую дачу, украла курточку, и меня забрали. Пока сидела, переписывалась с заочником из Астрахани Андреем К. и в оконцовке, когда в 1991 году вышла, поехала к нему домой. Поначалу все нормально шло, я пошла разнорабочей. А у К. друзья начались, баб стал водить, и я как-то со всего психу вылила ему два ведра кипятка на ноги. Он вызвал ментов, меня и забирают, месяц сижу в СИЗО. Родители К. заступились, вытащили, и я поехала на попутках в Волгоград, бомжевала.
Третий срок у меня был в Зеленокумске, в Ставропольском крае. Забрали в
В последний раз сидела в Шахово, в Орловской области. После пятого срока вышла я 28 марта 2002 года. Срок у меня был по
Сына моего Сашей зовут. Семь лет ему 5 февраля. Он в Германии сейчас живет. Я когда из Москвы в Пермь езжу, то в отделе опеки мне фотографии его показывают. Ничего, здоровый. Глаза от этого придурка, Л., — голубые. Остальное — мое. Надеюсь, и характер мой будет. Главное, чтоб по тюрьмам не пошел. В каком городе он, я и не знаю, мне не говорят. Но главное, что он — в семье. Сашу забрали из дома малютки в Германию, когда ему 3,5 года было. Я три месяца пила. Пила безбожно, пила все, что горит: и стеклоочиститель, и денатурат. Потом пошла грузчиком работать, вагоны с цементом разгружала. Заплатили мне деньги, купила я две бутылки водки и билет на автобус до Ижевска. Вышла где-то рядом с полем. Разделась, пошла в поле по сугробам, выпила водку и легла помирать. В оконцовке утром я просыпаюсь оттого, что охуела от холода, но почему-то ничего не отморозила. И вот тогда я поняла, что мне нужно бросить пить водку. Это было в 2008 году. И водку я больше с тех пор и не пила. Могу только вина или бутылку пива. Сама себе не верю, что не пью и работаю даже.
Год в Рязани дворником работала. Начальник за меня в ведомости расписывался, ползарплаты себе брал, а половину — мне, три тысячи в месяц. Потом опять в Москву на попутках поехала. В Центре содействия реформе уголовного правосудия помогли мне устроиться на заправку BP, три года там уборщицей работала. Зарплата — 16 600 рублей, я комнату сняла. Уволили меня с заправки в апреле прошлого года, по жалобе Николая Баскова — за хамское поведение. Я вообще-то не люблю, когда за собой в туалете не смывают и по мокрому полу в грязных ботинках ходят. Я сама уважаю чужой труд. А Басков, когда зашел, ноги стал на чистом полу отряхивать. Говорит: «Заткнись». Ну я его послала — без мата я не умею. Вот и все».
Из сочинения заключенной Ирины М.Новооскольская колония для девочек. Статья 105, часть 2 (убийство)
«Свобода… сейчас я так смутно представляю себе это понятие, и так долго мне еще до представления этого понятия, что представить, какие проблемы могут меня подстерегать в первое время на свободе, трудно. Но страхи все равно уже зарождаются. Домой мне только в
Владимир И., заключенныйМожайская воспитательная колония для мальчиков. Cтатья
«Я попробовал наркотические вещества: гашиш и амфетамины. Я приходил к знакомым и брал у них все это. Я употреблял, мне нравилось, но однажды, когда мама взяла мои джинсы и по привычке стала проверять мои карманы, она нашла в них пакетик, в котором был порошок, а точнее «скорость», «спиды». Она начала спрашивать, что это такое, я начал «включать дурачка» и говорить, что ничего не знаю. Конечно, обо всем узнал отец и перестал давать мне деньги на карманные расходы. Я не знал, где мне брать денег на наркотики, хоть у меня и не было от них никакой зависимости, но мне все равно хотелось. Я начал воровать скутера и мотоциклы. Сначала я украл спортивный мотоцикл, покатался на нем дня два, а потом продал его в Сокольниках, в магазине «Зенит», за 15 тысяч рублей. Я был очень рад, приехал на район, пошел к знакомым и взял у них наркотические вещества. Мы с пацаном использовали «вес» по назначению, чуть-чуть погуляли, и он пошел на электричку: времени уже было много, он живет в Мытищах, и это была последняя электричка. Пацан уехал, а я не знал, что дальше делать. Потом вспомнил, что у одного подъезда стоит скутер. Зашел в ночной магазин, купил жвачку и сигарет, пошел к тому подъезду. Увидел скутер и решил его угнать. Зачем я хотел его угнать, и сам не знаю, денег у меня еще было достаточно. И все же угнал и катался на нем всю ночь. Утром опять пошел, взял «скорость», использовал наркотическое вещество по назначению и опять катался на скутере. Так продолжалось пять дней. Я не спал. Брал «вес» и катался. В один прекрасный момент у меня кончились все деньги, и я решил продать скутер. Поехал в Сокольники. Но, поскольку я не спал несколько дней, перестал адекватно воспринимать происходящее. Возле метро ВДНХ у меня заглох скутер, в итоге я простоял, не сходя с места, с одиннадцати утра до шести часов вечера. Тут меня и взяли».
Из сочинения воспитанника Н.Можайская воспитательная колония для мальчиков
«Как только я освобожусь, я сразу же буду отмечать свой день освобождения. Сколько это будет продолжаться, я не знаю. Но я думаю, не больше трех месяцев. Если в течение этих трех месяцев я не вернусь сюда обратно, то я обязательно поступлю в какое-нибудь учебное заведение. В то же время я планирую устроиться подрабатывать в какой-нибудь дешевой забегаловке, чтобы не продолжать жить, как паразит, на шее родителей. Затем я обязан найти себе избранницу для продолжения рода. Голову ломать по этому вопросу я не собираюсь, искать буду под девизом: «Третий сорт — не брак». К тому времени, как я ее найду, у меня будет перспективная работа со средним заработком простого смертного. Потом мы сотворим с ней детей, я хочу троих, народу в стране мало, смертность высокая, а рождаемость — низкая, придется помогать родине. Со всеми хлопотами и заботами пройдет жизнь молодая и вместе со своей любимой семьей я встречу старость. Дети, наверно, уже по свету разбегутся. Я буду, как в кино, сидеть под пледом в кресле-качалке, напевая любимую мелодию. Потом я умру. Меня осудят, и бог мне скажет: «Ступай в рай, сын мой». А дальше я и представить не могу, что будет».