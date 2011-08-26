Персонаж «Властелина колец» или название товара Ikea?

Персонаж «Властелина колец» Товар
Ikea
Гальдор
Смодаль
Денетор
Эмрик
Гангульт
Грима
Грундталь
Деагол
Гримбольд
Берегонд
Брункрисла
Глорфиндел
Мольгер
Хальбарад
Фреден

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Служебное название российского оружия или марка холодильника?

(возможны оба значения)

Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет
Далее Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет
В галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards
Далее В галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards
Название оружия Марка холодильника
Иней
Снегирь
Бирюса
Саратов
Смоленск
Минск
Снежинка
Айсберг
Норд
Атлант
Свияга
Днепр
Мир
Зил
Ока
Чинар
Подснежник
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Белорусская национальная игра или белорусский криминальный авторитет?

Игра Криминальный авторитет
Михасик
Бельмо
Млын
Лянок
Лукаш
Траца
Проса
Мароз
Галей
Пярсценак
Пацяг
Щавлик
Грушка
Биря
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Элитный жилой комплекс Москвы и Подмосковья или марка анальной смазки?

(возможны оба значения)

Жилой комплекс Анальная смазка
Искры радости
Мечта
Обыкновенное чудо
Гусарская баллада
Эгоист
Услада
Геракл
Онегин
Статус
Maximus
На высоте
Долина грез
Гармония-люкс
Вертикаль
Toko
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Федеральный орган исполнительной власти или медицинский диагноз?

(возможны оба значения)

Орган власти Диагноз
ФСБ
(Федеральная служба безопасности
и Фатальная семейная бессонница)
ФНС
(Федеральная налоговая служба
и Функциональная недостаточность суставов)
ФКТ
(Фиброзно-кавернозный туберкулез)
ФСК
(Федеральная служба контрразведки)
ФСИН
(Федеральная служба исполнения наказаний)
ФАС
(Федеральная антимонопольная служба
и Фетальный алкогольный синдром)
ФСО
(Федеральная служба охраны)
МПР
(Министерство природных ресурсов
и Менструальноподобная реакция)
ПМР
(Пузырно-мочеточниковый рефлюкс)
МПС
(Министерство путей сообщения)

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Московская река или термин воровского жаргона?

Московская
река		 Термин воровского жаргона
Жужа
Юнчиха
(девочка)
Итюха
(хлебная пайка)
Ичка
Гнилуша
Журня
(морг)
Бугайка
Жабня
Ревуха
(корова)
Щевенка
(сухари)
Барышиха
Бареха
(сожительница)
Вешка
Бидра
(ключ)
Каришка
Гляденка
Велочка
(нормально)
Городня
Лакшовка
(успешная проститутка)
Лепиха
(печать)
Кабанка
Пономарка
Баладоха
(ночной сторож)
Рачка
Арабка
(рука)
Робка
Ходыня
Чуриха
Гамырка
(разбавленный спирт)

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