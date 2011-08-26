Персонаж «Властелина колец» или название товара Ikea?
|Персонаж
|Товар
Ikea
|Гальдор
|Смодаль
|Денетор
|Эмрик
|Гангульт
|Грима
|Грундталь
|Деагол
|Гримбольд
|Берегонд
|Брункрисла
|Глорфиндел
|Мольгер
|Хальбарад
|Фреден
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Служебное название российского оружия или марка холодильника?
(возможны оба значения)
|Название оружия
|Марка холодильника
|Иней
|Снегирь
|Бирюса
|Саратов
|Смоленск
|Минск
|Снежинка
|Айсберг
|Норд
|Атлант
|Свияга
|Днепр
|Мир
|Зил
|Ока
|Чинар
|Подснежник
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Белорусская национальная игра или белорусский криминальный авторитет?
|Игра
|Криминальный авторитет
|Михасик
|Бельмо
|Млын
|Лянок
|Лукаш
|Траца
|Проса
|Мароз
|Галей
|Пярсценак
|Пацяг
|Щавлик
|Грушка
|Биря
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Элитный жилой комплекс Москвы и Подмосковья или марка анальной смазки?
(возможны оба значения)
|Жилой комплекс
|Анальная смазка
|Искры радости
|Мечта
|Обыкновенное чудо
|Гусарская баллада
|Эгоист
|Услада
|Геракл
|Онегин
|Статус
|Maximus
|На высоте
|Долина грез
|Гармония-люкс
|Вертикаль
|Toko
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Федеральный орган исполнительной власти или медицинский диагноз?
(возможны оба значения)
|Орган власти
|Диагноз
|ФСБ
|ФНС
(Федеральная налоговая служба
и Функциональная недостаточность суставов)
|ФКТ
(Фиброзно-кавернозный туберкулез)
|ФСК
(Федеральная служба контрразведки)
|ФСИН
(Федеральная служба исполнения наказаний)
|ФАС
(Федеральная антимонопольная служба
и Фетальный алкогольный синдром)
|ФСО
(Федеральная служба охраны)
|МПР
(Министерство природных ресурсов
и Менструальноподобная реакция)
|ПМР
(Пузырно-мочеточниковый рефлюкс)
|МПС
(Министерство путей сообщения)
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Московская река или термин воровского жаргона?
|Московская
река
|Термин
|Жужа
|Юнчиха
(девочка)
|Итюха
(хлебная пайка)
|Ичка
|Гнилуша
|Журня
(морг)
|Бугайка
|Жабня
|Ревуха
(корова)
|Щевенка
(сухари)
|Барышиха
|Бареха
(сожительница)
|Вешка
|Бидра
(ключ)
|Каришка
|Гляденка
|Велочка
(нормально)
|Городня
|Лакшовка
(успешная проститутка)
|Лепиха
(печать)
|Кабанка
|Пономарка
|Баладоха
(ночной сторож)
|Рачка
|Арабка
(рука)
|Робка
|Ходыня
|Чуриха
|Гамырка
(разбавленный спирт)
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и Фатальная семейная бессонница)