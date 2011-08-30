Ирина, возраст неизвестен

Юрист, специализировалась по гражданским делам, в настоящее время не работает

Размер до операции: 1

Размер после операции: 9

«Когда-то я жила в захолустном городке и работала в отделении милиции. Чуть не отупела от этой скучной, рутинной работы. Быстро сбежала оттуда в Москву. А здесь столько красивых девушек! У меня же было 90 кг чистого веса, маленькие сиськи, плоская жопа и невыразительное лицо. И кому я такая была нужна? Тут же кинулась худеть и копить деньги на операцию — поняла, что только с красивой грудью смогу чего-то добиться. Похудела сама на 20 киллограммов: занималась дома по кассете, завернувшись в пленку. После первой операции грудь стала 2,5. После второй — 5-го, ее мне уже оплатил поклонник. Сейчас даже не знаю, какой у меня размер, по‑моему — 9-й, а объем — больше 100 см. Я просто пришла к врачу, сказала: «Давайте мне самые большие имплантаты!» Меня, кстати, долго отговаривали: моя—то грудь маленькая, тканей не хватало, мог произойти разрыв, тогда раствор из имплантатов попал бы в организм, а это . Зато уже несколько лет я не работаю, меня содержит мой любимый мужчина. Грудь принесла мне квартиру на Кутузовском, дом во Флоренции, несколько авто, бриллианты, возможность путешествовать и помогать родителям. Я стала известной. Меня сфотографировали в одной желтой газете, после пригласили на телешоу, недавно американская компания предложила главную роль в серии эротических фильмов о русской девушке. Разве могла я о таком мечтать? Только вот подруг после операции я потеряла. Сначала перестали приглашать в гости, потом на встречи со мной стали приходить без мужчин. Увидев, какой эффект производят мои сиськи, я решила изменить и все остальное — сделала себе талию, накачала попу, изменила форму носа, увеличила губки. Кстати, талию мне хирурги подарили в качестве бонуса за две операции на груди. Я проснулась после наркоза, а у меня спина болит. Врач говорит: «Ну, ты же хотела талию? Вот мы тебе и вытащили пару ребер». Единственное, чего бы я не стала делать ни за что, — это вытягивать ноги и менять зубы. Не выношу боли».

Виктория, 25 лет

Менеджер, предприниматель, танцовщица

Размер до операции: 1.5

Размер после операции: 4

«Если бы не пластическая хирургия, может, я и не помогала бы сейчас бездомным животным. Началось все с неудачной операции. Раньше я работала в офисе на руководящей должности; благодаря яркой внешности иногда снималась в кино, но это было только хобби. Просто меня всегда тянуло к творчеству, в шоу-бизнес, и с дальним прицелом я решила сделать пластическую операцию. В 2005 году я увеличила грудь. Все было прекрасно. А потом вместе с другом я организовала бизнес. Два года назад партнер предал, кинул меня, сбежал, а три огромных банковских кредита повисли на мне. Чтобы быстро заработать и как-то расплатиться, я решила пойти танцевать. Это у меня с детства хорошо получалось — я занималась балетом, художественной гимнастикой, быстро схватываю движения. Но для того чтобы танцевать в клубах, нужно было откорректировать внешность. И я решила сделать себе губы и нос. Тут и случилось несчастье. В губы мне ввели некачественный препарат, который не рассосался, а застыл комками. Всего там было 40−50 комочков, которые нужно было вырезать, и никто не брался за это. В конце концов, я нашла хирурга. Мне сделали семь операций. После них от губ почти ничего не осталось. Пришлось их снова увеличивать, и снова неудачно! Врач не рассчитала, что у меня после операций остались рубцы, и гель не сможет равномерно растечься. Мне ввели слишком большую дозу, гель собрался между верхней губой и носом… Мне отказали в работе все клубы, сама я не могла даже говорить. Я закрылась дома, и началась жуткая депрессия. Никто не помогал. Вот тогда я сама и решила помогать нуждающимся: стала ездить в приют, покупала продукты и лекарства для животных. Ведь когда в жизни все хорошо, не задумываешься о тех, кому плохо. Со временем я все же нашла врача — хотя для этого пришлось брать еще один кредит, и сейчас моим губам, конечно, еще нужна корректировка, они уже не выглядят так ужасно. Я снова начала танцевать в клубах, потихоньку отдаю кредиты, получаю второе образование. Планирую открыть собственный приют. И еще: бытует мнение, что операцию делают люди недалекие. Хочу развеять этот миф. У меня два высших образования (первое — модельер одежды, второе — телеведущая), сейчас я пишу диплом. Хочу сделать такой проект — программу о бездомных животных, типа «Жди меня» но про собак. Туда будут приходить люди, которые подобрали своих питомцев на улице, или, наоборот, потеряли. Мир животных на данный момент — самое незащищенное меньшинство».

Юлия, 42 года

Психоаналитик, дауншифтер, ведьма

Размер до операции: 1

Размер после операции: 2

«Моя грудь дает мне чувство гармонии с собой. Хотя сделала я ее больше для детей, чтобы они гордились красивой мамой… После шести малышей, которых я сама выкормила, от груди осталось что-то грустное, и я просто решила ее поправить. Ну, вы же идете к дантисту, когда зубы теряете. Так я и отнеслась к операции. Вставила себе имплантаты, и появилась аккуратная грудь. У меня фигура спортивная, мне не нужно было огромных сисек. Я вообще хотела свой первый размер вернуть, но доктор меня уговорил сделать чуть побольше. Дети не знали про операцию, знали только, что мама была в больнице. Но девочки заметили кое-какие изменения и обсуждали это между собой. А потом подошли ко мне и сказали, что хотят такую же грудь, когда вырастут. Вообще-то, я по образованию психоаналитик, но несколько лет назад уехала в поселение как дауншифтер, слышали про таких? С первым мужем, отцом шестерых детей, мы давно развелись. Второй ушел после того, как мы усыновили седьмого ребенка. Но это и к лучшему! Мне сейчас мужчина только помешал бы, я ведь скоро стану ведьмой. Вы не пугайтесь, я магией не занимаюсь — это просто значит, что я ведаю большой семьей, у меня же уже и внуки есть. А ведьма — это в славянской мифологии состояние просветления. И грудь мне помогает этого просветления достичь. Сейчас мы живем чем Бог пошлет. Старшие дети помогают и добрые люди. Еще я пишу книжки, статьи. Для вашего журнала согласилась бесплатно интервью дать… Но вот если бензопилу подарите, будет хорошо, а то наша сломалась».

Эрика, 28 лет

Танцовщица

Размер до операции: 0

Размер после операции: 2.5

«Грудь превратила меня, застенчивого кавказского юношу, в раскованную, красивую женщину. Я выросла в Нальчике, в семье военного. Папа мечтал, чтобы его сын стал моряком-подводником, назвал меня в честь погибшего друга, но я всегда ощущала себя девочкой. Меня в школе даже не били, говорили, чего с этой дуры возьмешь?! Когда я начала краситься и носить женские вещи, отец устроил меня на стройку помощником прораба, чтобы сделать из меня настоящего мужика. Но я туда пришла в шортах, розовой маечке и туфлях на платформе. Спасибо родителям, что не отказались от меня, но жить в Нальчике я не смогла. Уехала в Москву, сняла какую-то халупу. Работала первое время в борделе, копила деньги на операцию. Я стоила дороже, чем обычные девушки, но работать все равно пришлось пять лет. А я же еще в школе прочитала в медицинской энциклопедии, что со мной. Тогда и решила: умру, но сделаю операцию. Сначала сделала грудь: так как я сама очень худая, то слишком здоровую решила не делать. Я тогда ничего не знала об этих операциях, и слава богу, — потом от подруг столько ужасов наслушалась! У одной криво сделали, у другой — разного размера, у третьей лопнул имплантат, четвертая после наркоза вообще не проснулась. Если б я все это тогда знала, может, и не пошла бы. Кстати, я заметила: те, кто долго сомневается в операции, боится, у тех всегда что-то нехорошее случается. У меня же все прошло как песня, за 45 минут. До операции я пила гормоны, так что у меня уже оформлялась красивая грудь — правда, всего первого размера, но мужчинам она очень нравилась. Мне вставили имплантат под молочную железу. Это лучше, чем под мыщцу — тогда сиськи стоят слишком высоко и не двигаются при ходьбе, а я хотела чуть висящую, как натуральная. Получилась очень красивая симметричная грудь. Уже на третий день после операции я в клубе от счастья скакала! Грудь была моим первым шагом, а потом я удалила себе член. Врачи поставили мне диагноз — ядерный тип, то есть чистый, настоящий транссексуал. Более того, хирургу даже удалось сохранить мне оргазм. Недавно я сменила имя и паспорт. Сейчас работаю танцовщицей в шоу: трансам сложно устроиться на серьезную работу, ведь многие по паспорту мужчины. Кто-то ведет двойную жизнь — днем выглядит как мужик, вечером — как баба. Таких называют «кентаврами» — не он, не она — не то что я! Ни один мужчина не догадывается, кем я раньше была. Сейчас думаю, что бы еще сделать с внешностью: хочу вот немного откорректировать носик, а то какой-то он курносый. И грудь либо уберу вообще, либо сделаю 5-й размер. А вообще, я домашняя девушка: хочется иметь семью и детей».

Марина, 22 года

Танцовщица

Размер до операции: 0

Размер после операции: 3

«Грудь подарила мне однокомнатную квартиру. Мои ровесницы позволить себе недвижимость пока не могут. Я занимаюсь танцами давно, уже пять лет, это моя жизнь. Обычно, у девочек гоу-гоу зарплата зависит от их внешности. Приходишь на кастинг в клуб, где тебя оценивают и назначают оклад. К тому же нам приходится шить себе костюмы за собственные деньги, и откровенные наряды смотрятся на большой груди куда лучше. Чаевые тоже во многом зависят от форм. Так что в определенный момент я поняла, что нулевой размер для клубной танцовщицы выглядит непрезентабельно. И решилась на операцию. Сразу же стало в три раза больше работы, и я смогла купить себе отдельное жилье, о котором давно мечтала. У меня ведь обычная семья, богатых родителей и покровителей нет. Заработать чем-то еще такие деньги девушке сегодня невозможно. А танцами я занимаюсь с детства, как и плаванием, и легкой атлетикой, так что с выбором профессии определилась рано. В будущем мечтаю открыть свою школу танцев. А пока — работа в пятницу-субботу до пяти утра, ящик энергетиков за кулисами. Знаете, как не уставать, танцуя всю ночь? Если смотреть в потолок, уснешь сама и усыпишь зрителей. Надо общаться с посетителями, заигрывать с ними, реагировать на них. И тогда усталость как рукой снимает».