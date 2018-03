Kavkazskaya plennitsa, ili novye priklyucheniya Shurika (1966)

Alienbychoice (Но­вая 3елан­дия):

Первая сцена фильма должна была выглядеть так: «Morgunov подходит к стене и пишет большую букву «х» (произносится «h»). Он уходит, появляется Nikulin и пишет вторую букву «y» (произносится «u»). Из этого складывается начало знаменитого русского ругательства. Никулин убегает, подходит Vitzin и пишет на стене «dozhestvennyi film», из чего получается фраза, означающая примерно то же самое, что motion picture в английском. Эта сцена была вырезана активистами коммунистической партии.

Pro Krasnuyu Shapochku (1977)

Exciter-2 (Лос-Анджелес, Калифорния):

Это — по моему мнению — лучший детский иностранный фильм всех времен и народов. Хотя на самом деле даже взрослые найдут в нем множество возможностей посмеяться. Говорите все что угодно про этот фильм, только не называйте его примитивным. Сюжет картины замысловат, смешон и ритмичен. Актеры просто потрясающие. Музыка просто великолепна. (Интересно, кстати, выпускали ли они когда-либо саундтрек?) Сюжет закручивается сразу: клан волков нанимает постороннего волка, чтобы тот выследил и убил Маленькую Красную Шапочку (скорее, правда, чепчик — в русской интерпретации). Но в клане волков нет никакого единства. Маленький волчонок учится по человеческим книгам! В тайне! И он больше не примитивный хищник. А харизматичный Волк — он просто полон боевой мудрости! А его застенчивый компаньон, о котором волку надлежит заботиться? А предательство трусливого человека, именующего себя охотником? Эх! Сюжет очень замысловат. Обязательно стоит посмотреть.

Priklyucheniya Toma Soyera i Geklberri Finna (1981)

Ricknorwood (Маунтин-Хоум, США):

Конечно, нечестно судить о 225-минутном фильме по варварскому, мясниковским образом сокращенному варианту, однако мне удалось разглядеть восхитительное кино за бестолковым перемонтажом и неопрятной переозвучкой. Надеюсь, в один прекрасный день весь фильм будет доступен на DVD! Трудно сказать, что делает этот фильм лучшим, чем все голливудские версии известной истории. Я думаю, что главный секрет в том, что дети ведут себя здесь как дети, а не как чертовы кинозвезды, старающиеся выглядеть на экране очаровательно и мило. Излишне говорить, что перемонтаж придерживается наших моральных норм и все сцены с купающимися голыми детьми удалены, кроме одной секундной сцены, которая сознательно снята вне фокуса.

Brilliantovaya ruka (1968)

Avalsonline (США):

Не знает ли кто, где можно найти текст той песни, которую Nikulin пел в ресторане, когда напился. В песне поется о кроликах, которые постригают магическую траву. Если кто-то знает сайт, где можно найти эти строчки (желательно на русском), пожалуйста, сообщите мне. А также если кто знает исполнителя этой песни — мне это тоже может очень помочь. Великое русское кино, истинная классика и, что странно, — никаких пощечин в адрес США, хотя тогда между странами была вражда. Некоторое знание русского, а также общей ситуации того времени совершенно необходимы для просмотра.

Priklyucheniya Buratino (1975)

Bobs-9 (Чикаго, Иллинойс):

Похоже на то, что сказочные фильмы были самым важным жанром для советской киноиндустрии, поскольку студии выделяли на них огромные деньги, а какие-то режиссеры (например, Alexander Row) специализировались только на сказках. Я купил этот фильм на одном сайте, посвященном русским DVD. Выбрать этот фильм было непросто. А когда фильм наконец прислали мне, я оказался не готов к тому, насколько идиотским и в то же время серьезным он оказался. Он был настолько же странным, а то и гораздо более странным, чем «5000 пальцев Доктора Т» (сказочная фантазия 1953 года по мотивам сказки Доктора Сьюза. — Esquire). Buratino (т.е. Пиноккио) играет выдающийся мальчик-актер, чью забавную детскую фигуру превратили в маниакальную, пугающую бестию, добившись этого странным костюмом и чудовищным гримом. Его высокий голос и пронзительный смех заставят ваши уши звенеть, если вы, конечно, не привычны к такому, однако он играет точно и обворожительно. Большинство молодых актеров в фильме играют традиционных театральных кукол (Пьеро, Арлекин и т. д. ). Пара сцен представились мне сыгранными вживую сценами из японского аниме: потешные маленькие дети в странных костюмах, действующие в невообразимых, сюрреалистических декорациях. В фильме есть и несколько настоящих кукол, включая ту, что изображает Сверчка, играющего на скрипке и раздающего добрые советы — элемент, оставленный от оригинальной истории про Пиноккио. Хитрую лису и кота, которые постоянно пытаются одурачить Buratino, играют взрослые актеры, чьи костюмы и грим лишь отдаленно напоминают о том, что они все-таки животные.

Ajigasawa (Япония):

Мы всегда смотрим все русские фильмы с японскими субтитрами, но тут никаких субтитров не оказалось. Так что я был очень разочарован, потому что никоим образом не могу судить о том, что происходит. Но знаете, это должно быть просто невероятное кино! Потому что пять человек, не знающих ни слова по‑русски (из которых один и вовсе ненавидит этот язык), смотрели этот фильм без субтитров, и не один раз, а целых три!

Mesto vstrechi izmenit nelzya (1979)

Jorge Reyes (Квебек, Канада):

Кино — просто бриллиант. Я был поражен развитием сюжета: поначалу медленно, иногда — по нарастанию, иногда — по спирали, и так до тех пор, пока вы не оказываетесь в плену бесконечного саспенса. И что же там молодой Sharapov? Если бы мне приказали выбрать решающую сцену, я бы сказал, что это тот момент, когда этот новичок из Moscow Criminal Police вынужден обедать за одним столом с самым опасным московским бандитом! Когда смотришь это кино, кажется, что каждый сценарист, ассистент, каждый член команды бережно вложил весь свой талант в этот шедевр. Не так давно я смотрел другие восточноевропейские фильмы — польский «Декалог» (десятисерийный телефильм Кшиштофа Кислевского. — Esquire) и Ironiya sudby, ili s lyogkim parom! Из своего опыта могу заключить, что советское телевидение могло производить продукты высочайшего качества.

Gostya iz budushchego (1985)

John Costello (Пибоди, США):

Пока я смог купить только три серии из этого пятисерийного телефильма, который снят по роману Kir Bulychev (учтите, что его фамилия произносится через «ё», что вы и так знаете, если владеете русским, и что совсем неважно для вас, если вы им не владеете). Для русских фильм значит не меньше, чем «Назад в будущее» для нас — это культовая классика. Natasha Gromova стала звездой (тонны писем, адресованных «Алисе, в Москву», кучи поклонников). Она снялась в трех других фильмах и бросила актерское ремесло, когда ей предложили сняться обнаженной. Сейчас она замужем, занимается биологией, иногда появляется на русской конференции, посвященной фантастике, где вручает приз за лучшее произведение для детей. Сейчас, даже повзрослев, она великолепна.

Poona Kan Ng (Гонконг):

Несколько устаревший по сегодняшним стандартам Guests of the Future — это все равно замечательное детское кино. Мне кажется, что Pavel Arsenov — это русский Лейдзи Мацумото (известный японский мультипликатор. — Esquire). Сюжет закручен вокруг 11-летнего Kolya Gerasimov, который обнаруживает машину времени в подвале старого московского дома. На ней он переносится в XXI век! Там Kolya замечает двух космических пиратов, которые прибыли с Сатурна и теперь пытаются похитить устройство, именуемое Mielofon (которое читает мысли), у Alisa Seleznyova — молодой девушки, которая разговаривает с животными и роботами. У нас этот фильм продавался очень недолго — на русском, с китайскими субтитрами. Я очень надеюсь, что они выпустят его снова, и он снова появится в продаже!

Gceomer (Брюссель, Бельгия):

Я просто не могу поверить, что фильм был снят 20 лет назад и никто в США даже не слышал о нем. Я надеюсь, что студия, владеющая правами на фильм, наконец выпустит его на DVD и даст возможность множеству американцев насладиться великим русским шедевром. Сейчас этот фильм найти крайне сложно, так что имейте терпение.

D-V (Сан-Хосе, Калифорния):

Не такая смертельно серьезная, как «Бегущий по лезвию бритвы». Не такая неоновая и кондиционированная, как «Бразилия». Это не Земля, чувак. Это Плюк. Пыль, ржавчина, грязь. Стоит посмотреть непременно. Скажите, выходил ли этот фильм с субтитрами? У меня ни малейших идей на этот счет.

Joalogon (Испания):

Фильм практически неизвестен за пределами России, и я иногда думаю: неужели я единственный испанец, который его когда-либо смотрел. Надеюсь, что это не так! Фильм приобрел в России культовый статус и даже проник в местный язык, так что не удивляйтесь, если вы будете идти по московской улице и вдруг увидите двоих друзей, которые приветствуют друг друга криком «Ку!». Или — если кто-то кого-то беспокоит — другую фразу: «Скрипачи! Они не нужны нам».

Justicerulesok (Великобритания):

Лучший из когда-либо сделанных фильмов. Просто он не на английском — только и всего. Я смеялся как ненормальный. Я был поражен тем, на что оказались способны русские. Отношения между главными персонажами и инопланетянами, которые могут сказать только «Ку-ку» — прекрасная иллюстрация того, как многое мы упускаем, когда смотрим фильм не на его родном языке.

Sadgeezer (Престон, Великобритания):

Воистину великий фильм! Жалко только, что для того, чтобы по‑настоящему насладиться им, мне пришлось жениться на русской. Бюджет фильма ничтожен, и визуальный ряд дерьмов, тем не менее сценарий и игра просто великолепны. Это малоизвестная русская фантастическая картина, которая должна быть у каждого серьезного коллекционера фантастики. Если вам нравятся передовые фантастические фильмы — это точно должно быть у вас в коллекции. Я бы присвоил этому фильму 47,452 из 10.

Operatsiya Y i drugiye priklyucheniya Shurika (1965)

Jacknisen-2 (США):

Я люблю это кино, а парень, который играет Shurik, великолепен. Намного смешнее Джима Керри. Я очень хочу увидеть другие его фильмы. Так жалко, что он жил по ту сторону занавеса все эти годы. А еще жальче, что (как и все хорошие люди) он умер молодым. Наверное, ему следовало быть таким, как Тед Кеннеди (один из старейших американских сенаторов. — Esquire). Его товарищи тоже отменные! Мой друг сказал, что это все знаменитые русские актеры. Забавно, легко и просто! Неважно, владеете вы русским или нет — стоит обязательно посмотреть эту комедию. Это потрясающая возможность приобщиться к русскому чувству юмора. Кстати, фильм популярен не только в странах бывшего восточного блока, но (если вы посмотрите на отзывы американских зрителей) и здесь тоже.

A.Khalip (Сан-Паоло, Бразилия):

Стоит считать классикой вестерна или лучшим в мире истерном — Mikhalkov следует законам жанра безукоризненно, легко переплетая русскую действительность 1920-х, революционный романтизм, крутых и харизматичных плохих парней — большая редкость в советском кинематографе. Набор актеров великолепен — наверное, все лучшие молодые артисты десятилетия, включая самого Mikhalkov в роли Yesaul.

Beloe solntse pustyni (1970)

Monty Python-3 (София, Болгария):

Просто хотел бы напомнить, что этот фильм знаменит не только в России и русскоговорящем мире. Это один из действительно немногих любимых советских фильмов в Болгарии. Мой самый любимый эпизод, когда Vereshchagin начинает уставать от того, что в доме совершенно нечего есть, кроме черной икры!

Tayna tretey planety (1981)

Govarian (Великобритания):

Это самый потрясающий мультфильм, который я видел. Великолепная графика, невероятное воображение. Если вдуматься, его можно даже смотреть из-за одной только музыки. Фильм рассказывает о маленькой девочке Alice и ее папе, вместе с которым она летит через космос, где встречает огромное количество страннейших персонажей и невообразимых существ. Все это выглядит как психоделический сон, как странное фантастическое кино из 1970-х. Мне в руки попала русская версия, так что я ни хрена не понял, о чем идет речь, но на самом деле от этого фильм сделался еще более загадочным. То, что мультфильм русский, подтверждает совершенно особенный стиль анимации. Знаю, что он был полностью отреставрирован и переозвучен у нас в США знаменитыми голливудскими актерами; была написана даже новая музыка. Эта версия вышла в серии «Истории из моего детства» (и я бы советовал всем избегать ее, как смерти, потому что она отвратительным образом «диснеефицирована»). Кстати, на DVD, который я купил на e-bay, были и другие русские мультфильмы, которые стократно стоят заплаченных мною за них денег.

Jorge Reyes (Квебек, Канада):

Этот фильм режиссера Eldar Ryazanov превзошел все мои ожидания. Это невероятный опыт — смотреть, как складывается жизнь Larissa, как ее домогаются различные мужчины, старые и молодые, богатые и бедные. И все эти перипетии не доставляют ей ничего, кроме горечи. Похоже, что слезы — это отличительная черта всех русских женщин или, иными словами, ни одна женщина не осмелится называть себя русской, ни разу не попробовав горечь жизни. Ryazanov мгновенно стал моим любимым режиссером. Правда, тут я несколько опоздал, так как основные его успехи пришлись на советскую эпоху. Но так или иначе — Zhestokij Romans, или A Cruel Romance, рассказывает историю, которая, на мой взгляд, бессмертна. Zhestokij Romans — это синоним самой драмы: просто посмотрите финальную сцену, могучую, многозначную и поэтическую. Особенно мне понравились сцены с цыганами. Все эти пляски, веселье и vodka очень уместны в фильме. Как в свое время югославский режиссер Эмир Кустурица обессмертил цыган (я имею ввиду «Подполье»), так же и Zhestokij показывает веселый народ, который всюду несет с собой эти мелодии, меланхоличные и жизнерадостные одновременно. Пока они веселятся, разворачивается трагедия. Они так и говорят: счастье одного человека — это страдания другого. Вот почему я считаю этот фильм бессмертным. Вот почему я считаю последнюю сцену вершиной кинематографа. Наша любимая Larissa отправилась в бесконечные поиски настоящей любви и безграничной привязанности.

Yozhik v tumane (1975)

Theo Robertson (Остров Бьют, Шотландия):

С тем рейтингом, который присвоен здесь Hedgehog in the fog, он, похоже, является самым значимым анимационным фильмом за всю историю. Но если говорить обо мне, то мне не удалось разобраться, отчего вокруг него такая суета. Большое количество людей утверждает, что история полна различных идей, но я, сколько не пытался, не смог обнаружить никакого подтекста. По мне, все, что я увидел, — это еще один анимационный фильм, где действуют очеловеченные, антропоморфные звери. Полагаю, что, как и во всех советских фильмах, здесь есть размытое послание о том, что все нужно делать вместе (по крайней мере, все звери здесь — друзья), но это долгий разговор. Замечу, впрочем, что я смотрел английскую версию, так что, возможно, что-то очень важное затерялось при переводе.

Hannu22 (Финляндия):

Очень полезный фильм. Я смотрю его время от времени, чтобы поддерживать свой русский на приличном уровне. Это действительно то кино, которое можно смотреть снова и снова. Из этого фильма можно почерпнуть несколько классических афоризмов. Например, когда Vereshagin говорит: I feel sorry for the superpower. Эта фраза стала очень актуальной после распада Советского Союза. Письма Sukhov к жене — другая жемчужина фильма. Масштаб Sukhov также впечатляет — от воина до лиричного романтика через простого парня с водкой.

Proster (Великобритания):

The White Sun of The Desert, наверное, лучший советский фильм, когда-либо продававшийся у нас. Красный офицер Sukhov путешествует по Русской Азии, он знаток этих мест, не забывающий, впрочем, и о том, что East is quite a place. Мне он представился эдаким русским Индианой Джонсом с огромным сердцем, которое принадлежит Ekaterina Matveevna, его жене, которая осталась в России и которая с нетерпением ждет Sukhov домой. Фильм изобилует драматическими моментами, хорошими динамичными сценами и отличным юмором. Однако он скорее предназначен для русской аудитории или для тех, кто бегло говорит по‑русски. С другой стороны, я уверен, что фильм довольно легко понять, в отличие от таких русских картин, как Kin-Dza-Dza и многих других, где знание советского контекста обязательно. Если вы никогда не смотрели русского кино, начните с этого фильма.

Brat (1997)

Val Baur (Чикаго, США):

Я посмотрел этот фильм, и он лишил меня дара речи. Как, черт побери, можно было создать такое? Если вы знаете хоть что-то о кино, вы поразитесь тому, что в одном фильме можно было нарушить все законы кинематографа — причем не так, как в «Криминальном чтиве». Я не понимаю русских чуваков, которые постоянно говорят что-то о русской душе, понятной только русскому… Но самое главное — это та идиотская альтернативная рок-группа — она меня просто за*бала. Фильм начинается с музыки идиотской альтернативной рок-группы. За первые 30 минут фильма главный герой приходит в магазин трижды и каждый раз спрашивает CD идиотской альтернативной рок-группы. Перемотка. Главный герой получает пулю, тусуется с уродливой жоповидной девкой, пытается спасти своего брата, но в самый ответственный момент отправляется посмотреть на идиотскую альтернативную рок-группу. Перемотка. Сердце главного героя разбито. Он идет к своей жоповидной бабе, она дает ему от ворот. Он уходит навсегда, но перед этим оставляет ей… CD идиотской альтернативной рок-группы!

Rooprect (Нью-Йорк, США):

Некоторые из остроумных диалогов поистине бесценны, хотя я не знаком с творчеством Gogol, который написал оригинальный рассказ Viy. Я также не фанат страшилок. Я стал смотреть это кино только потому, что хотел посмотреть что-нибудь русское. Но постепенно я понял, что это не просто страшилка. Лиричность фильма была сравнима с лиричностью античной пьесы. Да, там были призраки, гоблины и всякая нежить. Как, собственно, и в античных пьесах! Так или иначе, фильм напугает вас так, что у вас потом жопа будет носков бояться.

Claudio Carvalho (Рио-де-Жанейро, Бразилия):

У нас фильм назывался Viy — O Espirito do Mal, то есть «Viy — Злой дух». Три пьяных русских seminarians возвращаются домой и просят старушку приютить их. Правда, эта старушка — ведьма, которая ловит одного из них и летает на нем, как на летательной метле. Молодой священник сражается с ней и убивает ее. Ведьма призывает из ада сотни существ, чтобы сражаться со священником. Это очень интересная, странная и бессмысленная история. Спецэффекты для 1967 года просто поразительные. Осмелюсь сказать, что в целом история слегка сумасшедшая. Наверное, русские понимают ее как-то по своему — она ведь основана на их фольклоре. Но, полагаю, истинные фанаты хоррора будут довольны. Атмосфера в церкви очень темная.

Joe Stemme (США):

Спустя 35 лет Viy дебютировал на американских экранах в рамках ретроспективы русского режиссера Alexander Ptushko. Viy снят по рассказу Gogol. К слову сказать, другие фильмы Ptushko — Sampo, Sadko and Ilja Muromets — были перемонтированы в США и названы «День, когда Земля замерзла», «Магическое путешествие Синдбада» и «Меч и Дракон» соответственно. Viy дошел до нашего времени нетронутым. Финальная схватка в склепе, полная вампиров, оборотней, учебных скелетов, летающих гарпий, злобных карликов, — это действительно классическая кладбищенская развязка. Единственное, к чему можно придраться, — это появление самого Viy, наименее эффектного монстра во всей сцене!

Gorod Zero (1988)

Ajji-2 (Лахор, Пакистан):

Я видел только одну сцену из этого фильма. Ее показали в одном индийском тележурнале. Они показали только одну сцену, сцену в ресторане — и это была самая странная вещь, которую я видел в своей жизни. Это был чистой воды черный юмор, но он не был ни пугающим, ни отталкивающим. Вот что там было: чувак обедает один в ресторане. К нему подходит официант с десертом, прикрытым крышкой. Чувак говорит, что он десерта не заказывал, но официант настаивает, говоря, что повар специально сделал это для него, и что он будет страшно расстроен, если чувак откажется. Тут чувак смотрит на дверь, ведущую в кухню, и видит, что повар готов перерезать себе горло. Испуганный чувак соглашается попробовать десерт. Официант снимает крышку, и тут чувак видит на подносе собственную голову! Чувак стонет, но официант успокаивает его, говоря, что это просто пирожное, которое похоже на голову. Я настоятельно рекомендую этот фильм всем, кто любит Дэвида Линча, Коэнов и Франца Кафку. А также всем, кто уже насмотрелся «Ангелов Чарли» и «Матриц».

Planeta Bur (1962)

Lupercali (Тасмания):

Planet of Storms не снесет вам голову, но вы точно будете очарованы самобытностью съемки, декораций и различных существ. В фильме также имеется одна сногсшибательная сцена, в которой Робот, попав под дождь, сходит с ума. По радио он начинает передавать, что «Согласно данным Корпорации Смит, стоимость построения дороги отсюда до Сириуса составит 37 миллионов долларов». Не знаю, был ли это выпад в сторону капитализма, но я от этого просто обалдел.

Fuldamobil (Лос-Анджелес, США):

Прекрасная история про cosmonauts, которые сели на негостеприимную планету, в данном случае — на Венеру. Спецэффекты потрясают до дрожи. Умная, завораживающая история рассказывает об открытии инопланетной культуры. Самый продуманный робот за всю историю кинематографа! Пока мы снимали «Женщины-кошки с Марса», советские люди делали такое.