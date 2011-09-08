Возникновение
Дизастер-Сити был создан в 1997 году компанией TEEX по замыслу Джорджа Беннетта, проректора Техасского университета A&M и члена различных комитетов национальной безопасности. Площадь города — 210 тысяч кв. м.
Цель
Мини-город был построен для моделирования катастроф и разрушений. Здесь проходят подготовку солдаты, пожарные и спасатели со всего мира, а также проводят испытания техники.
Коренное население
Единственный постоянный житель Дизастер-Сити — это обитающий в озере аллигатор, принимающий участие в испытаниях эхо-трекинговых систем, которые в будущем должны облегчить поиск жертв катастроф в воде.
Приезжие
Каждый год Дизастер-Сити посещают более 70 тысяч работников аварийных служб из США, Канады и Латинской Америки, а также из Азии, Австралии и Европы. Иногда в городе появляются роботы и собаки-спасатели.
Достопримечательности
Разрушенные здания, потерпевший крушение «Боинг», два сошедших с рельсов поезда и множество искореженных автомобилей. Среди развалин разбросаны детские игрушки, велосипеды, офисные стулья, обувь и искалеченные манекены.
Виды катастроф
На развитие Дизастер-Сити влияет каждая новая крупная катастрофа в мире. Большая часть декораций создана инженерами на основе реальных разрушений. Например, после урагана «Катрина», разрушившего Новый Орлеан, эксперты дополнили одну из конструкций грудой древесных обломков.
Количество техногенных катастроф и стихийных бедствий
Реализм
Чтобы учения были максимально похожи на реальные катастрофы, волонтерам, изображающим жертв, делают грим: бутафорская кровь, ожоги, порезы, куски металла, торчащие из разных частей тела. После этого волонтеров прячут в труднодоступных частях разрушенных домов или под обломками.
Города-побратимы
Создавшие Дизастер-Сити инженеры сейчас курируют строительство объектов на окраине Лондона и в Катаре. В отличие от европейских симуляторов катастроф азиатский город в первую очередь ориентирован на подготовку к борьбе с последствиями аварий на объектах нефтяной и газовой промышленности.
Статистика
После урагана «Катрина» в 2005 году Департамент национальной безопасности США провел исследование для определения готовности различных служб страны к возможным катастрофам. Почти три четверти всех штатов и 90 процентов городов были признаны «абсолютно неподготовленными».
Модели
ТЕРАКТ
В ОКЛАХОМА-СИТИ
Это событие послужило причиной для создания Дизастер-Сити, а в 2007 году в нем была построена трехэтажная конструкция «проект 133» — одна из самых реалистичных моделей обрушенного взрывом строения. Гибель врача, раздавленного бетонной плитой во время спасательной операции в Оклахома-Сити, побудила разработчиков включить в модель свисающий с третьего этажа кусок бетона площадью 9 кв. м и весом 5,5 т.
КРУШЕНИЕ ПОЕЗДА
Крупнейшая в истории компании Amtrak катастрофа побудила инженеров Дизастер-Сити смоделировать в городе крушение пассажирского поезда, для чего Amtrak выделила разработчикам целый состав. Помимо стандартных поисково-спасательных операций здесь разыгрываются сценарии с утечкой вредных веществ. Для составления карты местности и исследования вагонов спасатели используют специальных роботов.
ТЕРАКТЫ 11 СЕНТЯБРЯ 2001 ГОДА
После этого события Дизастер-Сити получил дополнительное финансирование, а основой для новых тренировок стали операции по поиску и спасению выживших на обломках ВТЦ. Аналогом руин башен-близнецов служит модель рухнувшей структуры с подземными пустотами. Тут обучают кинологов и спасателей, тренируются взаимодействовать с роботами, созданными для работы в условиях неустойчивых завалов.
КАТАСТРОФА РЕЙСА 243 «АЛОХА ЭЙРЛАЙНС»
Макет фюзеляжа, который повторяет особенности строения «Боинга», используется для сценариев спасательных операций: в частности, подавления огня с помощью порошкового, водного, пенного и комбинированного пожаротушения.