Возникновение

Дизастер-Сити был создан в 1997 году компанией TEEX по замыслу Джорджа Беннетта, проректора Техасского универ­ситета A&M и члена различных комитетов национальной безопасности. Площадь города — 210 тысяч кв. м.

Цель

Мини-город был построен для моделирования катастроф и разрушений. Здесь проходят подготовку солдаты, пожарные и спасатели со всего мира, а также проводят испытания техники.

Коренное население

Единственный постоянный житель Дизастер-Сити — это обитающий в озере аллигатор, принимающий участие в испытаниях эхо-трекинговых систем, которые в будущем должны облегчить поиск жертв катастроф в воде.

Приезжие

Каждый год Дизастер-Сити посещают более 70 тысяч работников аварийных служб из США, Канады и Латин­ской Америки, а также из Азии, Австралии и Европы. Иногда в городе появляются роботы и собаки-спасатели.

Достопримечательности

Разрушенные здания, потерпевший крушение «Боинг», два сошедших с рельсов поезда и множество искореженных автомобилей. Среди развалин разбросаны детские игрушки, велосипеды, офисные стулья, обувь и искалеченные манекены.

Виды катастроф

На развитие Дизастер-Сити влияет каждая новая крупная катастрофа в мире. Большая часть декораций создана инженерами на основе реальных разрушений. Например, после урагана «Катрина», разрушившего Новый Орлеан, эксперты дополнили одну из конструкций грудой древесных обломков.

Количество техногенных катастроф и стихийных бедствий



Реализм

Чтобы учения были максимально похожи на реальные катастрофы, волонтерам, изображающим жертв, делают грим: бутафорская кровь, ожоги, порезы, куски металла, торчащие из разных частей тела. После этого волонтеров прячут в труднодоступных частях разрушенных домов или под обломками.

Города-побратимы

Создавшие Дизастер-Сити инженеры сейчас курируют строительство объектов на окраине Лондона и в Катаре. В отличие от европейских симуляторов катастроф азиатский город в первую очередь ориентирован на подготовку к борьбе с последствиями аварий на объектах нефтяной и газовой промышленности.

Статистика

После урагана «Катрина» в 2005 году Департамент национальной безопасности США провел исследование для определения готовности различных служб страны к возможным катастрофам. Почти три четверти всех штатов и 90 процентов городов были признаны «абсолютно неподготовленными».

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