Судьи любят тишину

Nevill A.M., Balmer N. J., Mark Williams A. (2002). The Influence of Crowd Noise and Experience Upon Refereeing Decisions in Football // Psychology of Sport and Exercise, 3: 261−272.

Исследование

В эксперименте, организованном Ливерпульским университетом им. Джона Мурза, приняли участие 40 добровольцев из Клуба футбольных арбитров Северного Стаффордшира с опытом судейства футбольных матчей от 0 до 43 лет. Они были разбиты на две группы по 22 и по 18 участников. Обе группы должны были просмотреть на большом экране 47 подкатов и столкновений в матче команд «Ливерпуль» и «Лестер Сити» в английской Премьер-лиге 1998/1999 года. При этом первая группа просматривала эпизоды под рев трибун, а вторая — в полной тишине. Хозяевами в матче были футболисты «Ливерпуля», о чем участников эксперимента проинформировали заранее. После просмотра каждого эпизода они должны были в течение шести секунд выбрать один из четырех вариантов ответа: фолил игрок домашней команды (1), фолил игрок гостей (2), никто не фолил (3), эпизод неясен (4). При этом было отмечено, что в настоящем матче ответ (4) фактически равен ответу (3), так как никто из игроков или команд не будет наказан.

Результаты

Как и ожидалось, шум трибун заставляет судей лояльнее относиться к команде хозяев. Так, в 47 игровых ситуациях арбитры из тихой группы насчитали в среднем 14,8 фола у «Ливерпуля», а судьи, которые слышали болельщиков, — только 12,5. Впрочем, нельзя сказать, что подавленные шумом судьи были излишне суровы по отношению к гостям: команду «Лестер Сити» судьи из громкой группы наказали 9,9 раза, а их коллеги из тихой — 9,3 раза. Выяснилось также, что в тишине судьи становятся мягче — арбитры, которых не отвлекали трибуны, зафиксировали в среднем на два фола меньше. Но настоящим открытием стало то, как сильно шум влияет на уверенность судей в своих решениях. В тихой группе судьи не смогли принять решение всего в 3,7 случая, а в громкой — в 7,4 случая. То есть шум трибун снижает самооценку судьи вдвое.

Как футбол влияет на сердце

Немецкие медики исследовали обращения в 15 баварских больниц и обнаружили серьезный всплеск количества сердечных приступов во время чемпионата мира по футболу, который проходил в Германии с 9 июня по 9 июля 2006 года. Главный вывод, который можно сделать из графика: матч за третье место вообще никого не волнует. Источник: Wilbert-Lampen U. et al. (2008). Cardiovascular Events During World Cup Soccer // New England Journal of Medicine, 358: 475−483.

Красные побеждают

Attrill M.J., Gresty K.A., Hill R.A., Barton R.A. (2008). Red Shirt Colour is Associated with Long-term Team Success in English Football // Journal of Sports Sciences, 26, 6: 577−82.

Исследование

Биологи из Плимутского университета проанализировали статистику 68 клубов, выступавших в трех высших дивизионах чемпионата Англии с 1947 по 2003 год и сыгравших в них как минимум 29 сезонов. Команды были разделены в том числе по цвету маек, в которых они выступали в домашних матчах: 23 — в синих, 16 — в красных майках, 11 — в белых, 9 — в желтых или оранжевых, 9 — в майках других цветов (эти «другие» были в результате исключены из исследования). Цвета маек на глаз определялись 32 добровольцами, при этом лишь один раз цвет вызвал сомнение (один доброволец посчитал красную майку оранжевой). В качестве основных статистических показателей использовались проценты побед в матчах и среднее количество очков, набранных за игру (по нынешним правилам: победа — 3 очка, ничья — 1 очко).

Результаты

Наиболее показательными оказались чемпионские успехи красных команд. Всего среди 68 клубов в красных майках домашние матчи играло 24% команд, но среди команд, выигрывавших чемпионские титулы, красных — 60%. Ближайшие преследователи — синие — составляли 34% общей выборки и всего 20% выборки чемпионской. Кроме того, в среднем команды в красных майках набирали по 1,84 очка за игру, в то время как синие и белые — по 1,79. Хуже всех выступали желто-оранжевые — только по 1,74 очка за матч. Очевидно преимущество красных и по проценту выигранных матчей: 53% против 51% у синих и белых. В хвосте снова желтые, не дотянувшие и до 50%. Поскольку большинство успешных красных команд представляют крупные города с развитой экономикой, чтобы исключить этот социоэкономический фактор, было проведено дополнительное исследование. Для этого ученые сравнили результаты по средним местам в таблице чемпионатов красных и не красных команд из одного города. Из восьми городов только в Шеффилде красная команда в среднем выступала хуже не красной (на 4 позиции в таблице). В остальных случаях красные имели преимущество: от 4-х позиций в Ливерпуле, до тридцати трех в Стоук-Сити. При этом «Манчестер Юнайтед» в среднем обгонял «Манчестер Сити» на 11 строк.

Боковые опаздывают

Belda Maruenda, F. (2009). An Offside Position in Football Cannot be Detected in Zero Milliseconds // Nature Precedings, опубликовано онлайн 09.10.2009.

Исследование

Испанский врач и футбольный тренер Франсиско Белда Маруэнда разобрал по пунктам возможность определения офсайда на глаз. Для этого было просто обозначено, какие действия должен совершить мозг бокового арбитра: зафиксировать момент паса, после чего в его мозг пойдет сигнал, который будет обработан, и в ответ будет дана команда посмотреть, не находится ли в офсайде кто-то из атакующих игроков.

Результаты

Казалось бы, ничего сложного, но тем не менее, процесс требует времени: на фиксацию момента паса уходит от 30 до 40 миллисекунд, еще от 80 до 135 миллисекунд уходит на задержку реакции и от 30 до 100 миллисекунд на быстрое (саккадическое) движение глаза. Таким образом, на то, чтобы заметить офсайд, судья должен потратить от 140 до 275 миллисекунд. За это время атакующий футболист легко может преодолеть расстояние от полуметра до полутора. А значит, невооруженным глазом офсайд неуловим.

Как лучше ругать судью

Ученые из Венского университета исследовали реакцию 113 футбольных арбитров разного возраста (17−65 лет) и разных уровней (от детского до международного) на брань в свой адрес. Результаты социологического опроса, в котором судьям было предложено отреагировать на 28 ругательств, доказывают, что, ругаясь с арбитром, не стоит задевать его половую ориентацию и мочеполовую систему человека вообще. А вот пройтись по его внешнему виду можно с куда меньшим риском. Источник: Praschinger A. et al. (2011). May I Curse a Referee? Swear Words and Consequences // Journal of Sports Science and Medicine, 10: 341−345.

Женщины не симулируют

Rosenbaum D.A., Sanghani R.R., Woolen T., Davis S.W. (2011). Estimation of Injury Simulation in International Women’s Football // Research in Sports Medicine, 19, 3: 162−169.

Исследование

Ученые из Баптистского исследовательского центра Уэйк Форрест просмотрели 47 игр женских футбольных турниров и отметили все столкновения, в которых футболистки были травмированы или делали вид, что всерьез пострадали. Исследователи сразу признавали травму настоящей в том случае, если игрока меняли в течение пяти минут после инцидента или же столкновение приводило к кровотечению. После этого полученные результаты сравнили с итогами аналогичного исследования, проведенного в мужском футболе.

Результаты

В 47 играх у женщин исследователи отметили всего 270 травмоопасных эпизодов — в среднем, по 5,74 таких ситуации за одну игру. У мужчин, для сравнения, такие ситуации случались намного чаще: по 11,26 травмоопасных эпизода за игру. При этом, серьезные повреждения женщины получили в 13,7% случаев. А мужчины — только в 7,2%. таких ситуаций, когда они оказывались лежащими на траве.

Эмоции заражают

Moll T., Jordet G., Pepping G.-J. (2010). Emotional Contagion in Soccer Penalty Shootouts: Celebration of Individual Success is Associated with Ultimate Team Success // Journal of Sports Sciences, 28, 9: 983−92.

Исследование

Медики из Университета Гронингена анализировали поведение игроков во время серий пенальти на чемпионатах мира и Европы с 1972 по 2008 год. В общей сложности, они отсмотрели 244 удачных пенальти. Ученые хотели понять, как невербальные проявления эмоций после забитого пенальти взаимосвязаны с результатами команды. Всего они выделили 16 реакций, например: наклон головы, взгляд вниз, легкая улыбка, широкая улыбка, одна или две руки подняты над головой.

Результаты

Самые популярные жесты после забитого пенальти — опустить голову (72,2% случаев), поднять одну или две руки над головой (39,7% и 15,9%, соответственно). Оказалось, что игроки, которые вскидывали руки вверх, чаще оказывались в команде, которая в итоге выигрывала — точно так же, как и те, кто после гола не опускал голову вниз. Ученые связывают эти результаты с тем, что проявление эмоций заразительно: товарищи по команде, вдохновленные бурной реакцией забившего игрока, исполняли пенальти лучше, в то время как их соперников такая реакция, напротив, подавляла.