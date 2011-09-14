Когда кто вымрет:

2600−2999 годы 3000−3299 3300−3999 4000−5999 6000−9999 10000 г. и больше не вымрут

Прогноз вымирания тех или иных стран строится на основе так называемого чистого коэффициента воспроизводства населения (КВН) — среднего числа девочек, рожденных за всю жизнь средней женщиной в той или иной стране и доживших до конца репродуктивного периода при данных уровнях рождаемости и смертности.

Примерно у 120 стран мира этот коэффициент больше единицы, то есть с каждым поколением растет не просто количество жителей, но количество девочек, и вымирание такой стране не грозит (большая часть этих стран — развивающиеся, c общим высоким уровнем рождаемости, однако есть и вполне развитые: Ирландия, Израиль, Новая Зеландия).

В 73 странах он меньше единицы, то есть рано или поздно женщин в такой стране не останется, а самовоспроизводиться без них население (мужчины) никак не сможет. Чтобы понять, когда этот момент наступит, женское население страны умножалось на КВН, пока результат не доходил до 1. Количество операций умножения — это количество поколений, которые нужны для вымирания страны. Далее количество поколений умножалось на средний детородный возраст, что давало количество лет, которое пройдет до рождения последней женщины в стране. Прибавив к этому среднюю продолжительность жизни женщины, получаем дату, когда умрет последняя женщина страны и самовоспроизводство населения прекратится (в перечне вымирающих оказались не только Россия, ОАЭ и большинство стран Запада, но также Тринидад И Тобаго, Вьетнам И Мьянма). Карта составлена, исходя из последней даты — смерти последней женщины.

В России на сегодня живет 76 823 624 женщины, а коэффициент воспроизводства составляет 0,679, то есть, огрубляя, три женщины за всю жизнь производят на свет всего двух девочек. Путем нехитрых вычислений можно установить, что такими темпами последняя девочка родится в нашей стране через 30 поколений. Учитывая, что средний детородный возраст в России составляет 26,81 года, произойдет это через 804 года, а учитывая среднюю продолжительность жизни российских женщин (74,03 года), последняя из них вместе с надеждами на воспроизводство нашего населения умрет в 2888 году.

10 стран, которые вымрут раньше всего

Страна

или территория Год рождения

последней женщины Год смерти

последней женщины Макао 2545 2628 Гонконг 2655 2740 Босния и Герцеговина 2692 2770 Россия 2814 2888 Мальта 2827 2908 Словакия 2878 2957 Сингапур 2895 2978 Румыния 2998 3074 Венгрия 3027 3104 Македония 3028 3104

10 стран, которые вымрут позже всего

Страна

или территория Год рождения

последней женщины Год смерти

последней женщины США 177692 177773 Виргинские о-ва 15705 15787 Сент-Люсия 15099 15176 Тунис 14822 14898 Франция 12435 12519 Южная Корея 9883 9955 Азербайджан 8686 8759 Австралия 8519 8602 Антильские о-ва 7904 7984 Норвегия 7895 7977