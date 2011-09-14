Когда кто вымрет:
2600−2999 годы 3000−3299 3300−3999 4000−5999 6000−9999 10000 г. и больше не вымрут
Прогноз вымирания тех или иных стран строится на основе так называемого чистого коэффициента воспроизводства населения (КВН) — среднего числа девочек, рожденных за всю жизнь средней женщиной в той или иной стране и доживших до конца репродуктивного периода при данных уровнях рождаемости и смертности.
Примерно у 120 стран мира этот коэффициент больше единицы, то есть с каждым поколением растет не просто количество жителей, но количество девочек, и вымирание такой стране не грозит (большая часть этих стран — развивающиеся, c общим высоким уровнем рождаемости, однако есть и вполне развитые: Ирландия, Израиль, Новая Зеландия).
В 73 странах он меньше единицы, то есть рано или поздно женщин в такой стране не останется, а самовоспроизводиться без них население (мужчины) никак не сможет. Чтобы понять, когда этот момент наступит, женское население страны умножалось на КВН, пока результат не доходил до 1. Количество операций умножения — это количество поколений, которые нужны для вымирания страны. Далее количество поколений умножалось на средний детородный возраст, что давало количество лет, которое пройдет до рождения последней женщины в стране. Прибавив к этому среднюю продолжительность жизни женщины, получаем дату, когда умрет последняя женщина страны и самовоспроизводство населения прекратится (в перечне вымирающих оказались не только Россия, ОАЭ и большинство стран Запада, но также Тринидад И Тобаго, Вьетнам И Мьянма). Карта составлена, исходя из последней даты — смерти последней женщины.
В России на сегодня живет 76 823 624 женщины, а коэффициент воспроизводства составляет 0,679, то есть, огрубляя, три женщины за всю жизнь производят на свет всего двух девочек. Путем нехитрых вычислений можно установить, что такими темпами последняя девочка родится в нашей стране через 30 поколений. Учитывая, что средний детородный возраст в России составляет 26,81 года, произойдет это через 804 года, а учитывая среднюю продолжительность жизни российских женщин (74,03 года), последняя из них вместе с надеждами на воспроизводство нашего населения умрет в 2888 году.
10 стран, которые вымрут раньше всего
|Страна
или территория
|Год рождения
последней женщины
|Год смерти
последней женщины
|Макао
|2545
|2628
|Гонконг
|2655
|2740
|Босния и Герцеговина
|2692
|2770
|Россия
|2814
|2888
|Мальта
|2827
|2908
|Словакия
|2878
|2957
|Сингапур
|2895
|2978
|Румыния
|2998
|3074
|Венгрия
|3027
|3104
|Македония
|3028
|3104
10 стран, которые вымрут позже всего
|Страна
или территория
|Год рождения
последней женщины
|Год смерти
последней женщины
|США
|177692
|177773
|Виргинские о-ва
|15705
|15787
|Сент-Люсия
|15099
|15176
|Тунис
|14822
|14898
|Франция
|12435
|12519
|Южная Корея
|9883
|9955
|Азербайджан
|8686
|8759
|Австралия
|8519
|8602
|Антильские о-ва
|7904
|7984
|Норвегия
|7895
|7977
Источники: UN World Population Prospects (2010 revision), The Economist