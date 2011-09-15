имя … Сухура Исмаил
возраст … 49 лет
семейное положение … замужем, мать десятерых детей
род занятий … продажа наркотика Kат
БиографияРодители Сухуры торговали катом на улицах эфиопского города Джиджига. В 18 лет Сухура вышла замуж за сомалийца Мохаммеда Исмаила Тараби, после чего начала экспортировать кат из Эфиопии на родину мужа.
БизнесНа Сухуру Исмаил работают несколько тысяч человек, она является владелицей собственной авиакомпании Suhura Airways. По некоторым оценкам, Исмаил контролирует более 50 процентов рынка ката в Эфиопии. Ежедневно ее семейное предприятие продает от 30 до 40 тысяч килограммов ката.
ДостижениеСухура Исмаил была признана в Эфиопии женщиной-бизнесменом года. Правда, после этого местные власти потребовали от нее заплатить дополнительные налоги на сумму 1,9 млн евро. По законам двенадцатой по бедности страны в мире Исмаил должна отдавать в бюджет Эфиопии 30 процентов своих доходов.
Кат
Кат — это кустарник, побеги которого могут достигать нескольких метров в высоту. Считается, что наркотик самого лучшего качества произрастает в гористой местности Эфиопии. Наркотическим действием обладают горькие на вкус листья ката, которые содержат естественные амфетамины: катинон и катин.
ЦенаПучок листьев ката может стоить в Эфиопии от 1 до 8 евро. При этом поденные рабочие в этой стране, как правило, зарабатывают менее 1 евро в день.
ДействиеПосле примерно получаса жевания листьев ката щеки человека слегка раздуваются, в уголках рта скапливается светло-зеленая пенка. Чувство голода ослабевает, человек впадает в легкое эйфорическое состояние, становится словоохотливым, чувствует себя бодрым и сконцентрированным. Однако для того, чтобы эти ощущения не проходили, нужно жевать листья ката не переставая. Люди, которые употребляют кат слишком часто, становятся психологически зависимыми, часто страдают от депрессии, бессонницы, импотенции и приступов страха.
ЭкспортКогда в начале
Цитаты
«Мой отец сажал и зерно, и овощи, и фрукты. Я выращиваю только кат. Просто он приносит больше прибыли».
Хуссейн, крестьянин из Эфиопии
«Что я могу поделать с тем, что некоторые люди не умеют правильно обращаться с катом? Что я могу поделать с тем, что кат в Европе нелегален? Но вы же не называете владельцев пивоварен наркоторговцами!»
Сухура Исмаил
«Исмаил сделала кату отличный пиар, и благодаря ей в Эфиопии он превратился в совершенно нормальный предмет потребления».
Эфрем Тесема, изучавший в Университете Базеля производство, распространение и употребление ката