имя … Сухура Исмаил

возраст … 49 лет

семейное положение … замужем, мать десятерых детей

род занятий … продажа наркотика Kат

Биография

Бизнес

Достижение

Кат

Цена

Действие

Экспорт

1990-х

Цитаты

Родители Сухуры торговали катом на улицах эфиопского города Джиджига. В 18 лет Сухура вышла замуж за сомалийца Мохаммеда Исмаила Тараби, после чего начала экспортировать кат из Эфиопии на родину мужа.На Сухуру Исмаил работают несколько тысяч человек, она является владелицей собственной авиакомпании Suhura Airways. По некоторым оценкам, Исмаил контролирует более 50 процентов рынка ката в Эфиопии. Ежедневно ее семейное предприятие продает от 30 до 40 тысяч килограммов ката.Сухура Исмаил была признана в Эфиопии женщиной-бизнесменом года. Правда, после этого местные власти потребовали от нее заплатить дополнительные налоги на сумму 1,9 млн евро. По законам двенадцатой по бедности страны в мире Исмаил должна отдавать в бюджет Эфиопии 30 процентов своих доходов.Кат — это кустарник, побеги которого могут достигать нескольких метров в высоту. Считается, что наркотик самого лучшего качества произрастает в гористой местности Эфиопии. Наркотическим действием обладают горькие на вкус листья ката, которые содержат естественные амфетамины: катинон и катин.Пучок листьев ката может стоить в Эфиопии от 1 до 8 евро. При этом поденные рабочие в этой стране, как правило, зарабатывают менее 1 евро в день.После примерно получаса жевания листьев ката щеки человека слегка раздуваются, в уголках рта скапливается светло-зеленая пенка. Чувство голода ослабевает, человек впадает в легкое эйфорическое состояние, становится словоохотливым, чувствует себя бодрым и сконцентрированным. Однако для того, чтобы эти ощущения не проходили, нужно жевать листья ката не переставая. Люди, которые употребляют кат слишком часто, становятся психологически зависимыми, часто страдают от депрессии, бессонницы, импотенции и приступов страха.Когда в началегодов цены на кофе резко упали, многие крестьяне в Эфиопии перешли на выращивание ката. Со временем он превратился в один из важнейших товаров экспорта. В Сомали, где кат практически не растет, около 80 процентов мужчин регулярно употребляют этот наркотик. В большинстве европейских стран кат запрещен. Однако он легализован в Голландии и оттуда на небольших грузовиках доставляется и в другие страны, где проживают иммигранты из Восточ­ной Африки. Объемы контрабанды ката постоянно растут.