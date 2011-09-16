Мир стал более жестоким, чем раньше
Ну уж нет. Начало XXI века, кажется, утонуло в войнах: конфликты в Афганистане и Ираке, уличные бои в Сомали, повстанцы-исламисты в Пакистане, бойня в Конго, геноцид в Судане. В общей сложности на сегодняшний день регулярные бои идут в 18 регионах по всей планете. В общественном мнении сложилась картина чрезвычайно опасного современного мира: несколько лет назад 60% американцев были уверены в неизбежности Третьей мировой. Ожидания, связанные с грядущим столетием, были не самыми радужными даже до событий 11 сентября
Пока их прогноз крайне далек от реальности. Больше того, последнее десятилетие — наименее кровавое за прошедшие сто лет, если верить данным Института изучения мира в Осло. В новом столетии в год непосредственно в военных действиях погибает около 55 тысяч человек (военных и гражданских), почти в два раза меньше, чем в
Масштабы вооруженных конфликтов сокращаются во многом потому, что сама их природа кардинальным образом изменилась. Войны между большими национальными армиями ушли в прошлое вместе с холодной войной, а заодно и с наиболее ужасающими примерами массового уничтожения людей. Сегодняшние асимметричные партизанские войны могут быть сколь угодно жестокими и неконтролируемыми, но ничего подобного блокаде Ленинграда они не произведут. Последний большой конфликт между двумя великими державами — война в Корее — закончился почти 60 лет назад. Последняя непрерывная территориальная война между регулярными армиями двух государств Эфиопии и Эритреи завершилась больше десяти лет назад. Гражданские войны, наше неизбывное зло, и те в наши дни встречаются не так часто, как раньше: в 2007 году их было на четверть меньше, чем в
Если мы ощущаем, что мир стал гораздо более жестоким, то дело здесь скорее в том, что больше стало информации о войнах, но не самих войн. Раньше бои и военные преступления были чем-то далеким — теперь же они регулярно оказываются в новостях на телевизионных экранах и компьютерных мониторах, причем более или менее в режиме реального времени. Камеры мобильных телефонов превратили граждан в журналистов во многих зонах боевых действий. Общественные нормы, которые диктуют нам, что делать с такого рода информацией, также изменились. Как отмечает гарвардский психолог Стивен Пинкер, «насилие идет на спад параллельно со спадом наших установок на оправдание или превознесение насилия», и сегодняшние злодеяния, вполне мягкие по историческим меркам, кажутся нам «знаками того, как низко мы пали, а не того, как высоко поднялась планка».
Война стала более жестокой к гражданским
Едва ли. В феврале 2010 года в результате авианалета сил НАТО на афганский район Марджа погибли девять мирных жителей. Разразился скандал, и в итоге командующий силами альянса в Афганистане принес официальные извинения президенту Хамиду Карзаю. Этот эпизод показывает, насколько многое изменилось в войне. Во время Второй мировой силы союзников уничтожили сотни тысяч мирных жителей в Дрездене и Токио, причем не случайно, а намеренно, в качестве тактического хода. Немцы при этом убивали гражданских миллионами. Когда сегодня мирные жители оказываются в опасности, о них заботятся гораздо больше людей. Количество гуманитарных денег, которые поступают беженцам и вынужденным переселенцам, выросло в реальном исчислении со $150 в
И тем не менее многие настаивают, что ситуация сложилась обратная. Так, авторитетные миротворческие исследования и доклады Всемирного банка утверждают, что 90% процентов смертей в современных войнах приходится на мирных жителей и лишь 10% на военных — диаметрально противоположная относительно начала XX века картина. По словам политолога Калеви Холсти, это «мрачный индикатор того, как трансформировались вооруженные конфликты» на излете прошлого столетия.
Индикатор действительно мрачный — но, к счастью, ложный. Этот миф родился в 1994 году, когда ооновский Доклад о развитии человека неверно истолковал исследования шведского ученого Кристина Альстрома, объединив военные потери начала XX века с гораздо большим числом погибших, раненых и беженцев в конце XX века. Более тщательный анализ, который провел в 1989 году Уильям Экхардт, показывает, что соотношение военных и гражданских, которые гибли в вооруженных конфликтах, оставалось более или менее неизменным на протяжении многих столетий — 50 на 50 (хотя от одной войны к другой оно могло довольно существенно меняться). Если вам выпало несчастье быть мирным жителем в зоне боевых действий, для вас это, конечно, слабое утешение. Но в общемировом масштабе прогресс налицо — с течением времени мы все лучше и лучше заботимся о гражданских, пострадавших от войны.
В будущем войны станут только хуже
Скорее всего, нет. Технологические изменения последнего времени делают войну не более, а менее жестокой. Сегодня беспилотные бомбардировки применяются там, где раньше нужна была полномасштабная войсковая операция, которая обернулась бы множеством беженцев и уничтожением ценной собственности. Ну а прогресс полевой медицины сделал боевые действия куда менее опасными для непосредственных участников. В вооруженных силах США вероятность погибнуть от боевого ранения упала с 30% во Вторую мировую до 10% в иракской и афганской кампаниях — это, впрочем, означает, что появилось и гораздо больше ветеранов-инвалидов, которым нужны постоянная поддержка и забота.
Многие политологи утверждают, что сдвиги в мировом балансе сил обрекают нас на непрерывные войны в будущем: чем более многополярный мир, тем менее он стабильный, только наличие одной державы-гегемона (а именно — США) способно даровать нам всем спокойствие. Однако геополитическая история говорит об обратном. Относительная мощь США и интенсивность мировых конфликтов в последние десять лет идут на спад вместе. Из этого тренда выбиваются Ирак и Афганистан, однако там мы имеем дело фактически с односторонними войнами, которые начинал как раз гегемон, а не с вызовами, которые бросали ему зарождающиеся державы.
А как же Китай — главная военная угроза нашего времени, вокруг которой поднято столько шума? Пекин и вправду модернизирует вооруженные силы, рост военных расходов измеряется десятками процентов в год, и сейчас они составляют порядка $100 млрд. Это ставит страну на второе место в мире по военному бюджету, она проигрывает только США. Зато проигрывает сильно: Пентагон тратит на вооруженные силы почти $700 млрд в год. Китай очень далек от того, чтобы наступать США на пятки, и не очень понятно, нужно ли ему это в принципе. Военный конфликт (особенно со своим главным потребителем и должником) усложнит позиции Китая в мировой торговле и поставит под угрозу его процветание. С тех пор как умер председатель Мао, КНР была, наверное, самой миролюбивой державой своего времени. Китайская армия не сделала ни единого выстрела в бою уже 25 лет.
Чем демократичнее мир, тем он спокойнее
Не обязательно. Есть такое старое доброе правило: настоящие демократии почти никогда не воюют друг с другом. С исторической точки зрения оно совершенно справедливо, но справедливо и то, что настоящие демократии всегда были готовы воевать с недемократическими режимами. Больше того, демократии могут провоцировать конфликт, используя этические и националистические рычаги, и вынуждать враждебных лидеров идти на уступки ради сохранения собственной власти и в результате — всеобщего мира. Томас Пейн и Иммануил Кант оба были уверены, что войны начинают эгоистичные автократы, в то время как простой народ, на долю которого выпадают все сопряженные тяготы, отнюдь не рвется в бой. Пойдите, расскажите об этом лидерам авторитарного Китая, которые всеми силами стараются сдержать глубинный национализм, направленный против исторических врагов в лице Японии и США. Общественное мнение в условно демократическом Египте настроено по отношению к Израилю гораздо более враждебно, чем при авторитарном режиме Хосни Мубарака (хотя враждебность и готовность начать войну все же очень разные вещи).
Почему же в таком случае демократические режимы ограничивают свои военные притязания недемократическими соперниками, а друг с другом не воюют? На самом деле этого никто не знает. Чарльз Липсон из Чикагского университета сказал как-то об идее мира среди демократий: «Мы знаем, что это работает на практике. Теперь надо понять, работает ли это в теории!» Лучшую на данный момент теорию предложили политологи Брюс Рассетт и Джон О’Нил, которые утверждают, что демократический мир покоится на трех китах: собственно демократическое устройство, экономическая (и особенно торговая) независимость и развитие международных организаций. Демократические лидеры, таким образом, просто теряют меньше, когда вступают в войну с недемократическими оппонентами.
Миротворческие миссии не работают
Теперь — работают. Начало
Ответом на все эти события стал подготовленный в 2000 году под руководством бывалого дипломата Лахдара Брагами доклад ООН, в котором анализировались неудачи организации. К тому времени миротворческий контингент по всему миру был сокращен на 80%, но когда он снова начал расти, ООН учла уроки прошлого. Планирование и логистика миссий стали гораздо более серьезными, к тому же у миротворцев появилась тяжелая техника, которая позволяла при необходимости вести полноценные бои. В результате сегодня 100 тысяч «голубых касок», рассредоточенных по 15 ооновским миссиям, действуют гораздо более успешно, чем их предшественники.
В целом, можно утверждать, что присутствие миротворцев существенно снижает вероятность возобновления войны, если было единожды заключено соглашение о прекращении огня. В
Есть войны, которые не кончатся никогда
Никогда не говори никогда. В 2005 году исследователи американского Института мира классифицировали 14 конфликтов — от Северной Ирландии до Кашмира — как «хронические», в том смысле, что они «не поддаются какому бы то ни было урегулированию и разрешению». Но вот прошло шесть лет, и случилась забавная штука: почти все эти войны (кроме Израиля — Палестины, Сомали и Судана) либо закончились, либо значительно продвинулись на пути к завершению. Правда, на Шри-Ланке, например, конфликт был разрешен военным путем — и концовка получилась кровавой, в военных преступлениях, судя по всему, виновны обе стороны. Зато более или менее стабильное перемирие достигнуто в Кашмире. В Колумбии война, подогреваемая деньгами от наркотрафика, время от времени вспыхивает, но собственно боевых действий почти не ведется. На Балканах и в Северной Ирландии зыбкие мирные соглашения стали уже не такими зыбкими, и сейчас трудно представить, чтобы эти конфликты разразились с прежней силой. В большинстве африканских случаев — Бурунди, Руанда, Сьерра-Леоне, Уганда, ДР Конго и Кот-д'Ивуар (если не считать вспышки насилия после тамошних выборов в конце 2010 года, которая сейчас угасла) — миссии ООН принесли стабильность и существенно снизили риск возвращения к войне (или — в случае с Конго и Угандой — локализовали боевые действия).
Можем ли мы достичь большего? Покойный политолог Рэндалл Форсберг в 1997 году предвидел «мир по большей части без войн», в котором «исчезающе малый риск войны между сверхдержавами открыл двери к доселе невообразимому будущему, в котором войны лишены общественной санкции, редки, коротки и малы по своим масштабам». Очевидно, до этого нам еще далеко. Но с годами — и даже с тех пор, как Форсберг нарисовал эту картину, — человеческие нормы, касающиеся войн, и особенно защиты гражданского населения, стремительно эволюционировали, причем гораздо быстрее, чем люди могли себе представить еще полвека назад. Похожие стремительные перемены в общественном сознании предвосхитили конец рабства и колониализма, которые также казались незыблемыми атрибутами нашей цивилизации. Так что не удивляйтесь, если конец войны тоже когда-нибудь станет возможен.
By Joshua S. Goldstein. Reproduced with permission from Foreign Policy / foreignpolicy.com
© 2011 Washingtonpost. Newsweek Interactive