В сентябрьском номере Esquire была опубликована статья «Кавказские борзые» — интервью с Игорем Каляпиным, который рассказывал, как «Комитет против пыток», который он возглавляет, расследует дела по исчезновению людей в Чечне. Среди прочего, он сказал: «Одно-единственное дело кажется мне перспективным — это единственный случай, когда похищенному удалось спастись. У нас есть живой свидетель — Ислам Умарпашаев… Cейчас все Умарпашаевы живут, назовем это так, где-то в Центральной России — в доме в лесу, отрезанном от любых коммуникаций, и под усиленной охраной».

Сегодня мы получили письмо от зампреда комитета Ольги Садовской: «Рано утром несколько человек приехали в деревню, рядом с которой мы снимаем дом для Умарпашаевых. Они разбросали по деревне листовки, в которых говорилось: «В доме №* (указан реальный номер дома) скрывается семья террористов». Сейчас туда направились юристы комитета и представители государственной программы защиты свидетелей».