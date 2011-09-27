Аикнутый — пациент после операции, проведенной с использованием аппарата искусственного крово-обращения (АИК).

Бабка-нарушка — пожилая пациентка с острым нарушением мозгового кровообращения. См. Нарушняк.

БНВПНПГ — блокада нижней ветви правой ножки пучка Гиса, аббревиатура, часто встречающаяся в описаниях электрокардиограмм.

Буксир — оксибутират натрия — психотропный препарат. См. Ксюха, Оксана.

Бэцэшник — пациент, у которого обнаружен и гепатит B, и гепатит С.

Валежник — палата c лежачими больными. См. Лежак.

Вертолет — гинекологическое кресло.

Галочка с Фенечкой — комбинация препаратов галоперидола и феназепама. Применяется, чтобы загрузить пациента.

Гармошка — аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с ручным приводом. Привезли клиента на гармошке — скорая доставила пациента, подключенного к аппарату ИВЛ.

Дернуть за пищевод — провести чреспищеводную (лечебную или диагностическую) электрокардиостимуляцию. См. ЧПЭКСнуть.

Детство — детское отделение больницы.

Дискотека — включенные сирена и мигалки машины скорой помощи. См. Цветомузыка.

Доношенные глазки — доношенная беременность у женщины с показанием к кесареву сечению по поводу миопии (близорукости).

ДЭПующий пациент — больной, страдающий дисциркуляторной энцефалопатией — чаще всего пожилой человек с постоянными жалобами «на голову».

Жаба — стенокардия. Иногда — особо неприятный пациент из кардиологического отделения.

ЖМББ — живот мягкий, безболезненный. Чаще всего такая запись делается скорой или очень спешащим дежурным врачом в стационаре.

Завести больного — восстановить синусовый (нормальный) ритм после остановки сердца.

Загрузить пациента — ввести психотропные препараты.

Зебра — больной после демонстративной попытки суицида с типичными поверхностными резаными ранами предплечья. См. Скрипач.

Кесарки — женщины после операции кесарева сечения.

Клиент — пациент, чаще всего скорой помощи.

Клиника — клиническая смерть. См. Остановка.

Консервы — больные, находящиеся в отделении (как правило, хирургического профиля) на консервативном, т. е. нехирургическом лечении.

Ксюха — то же, что Буксир. См. Оксана.

Лежак — лежачий больной.

Ленивый глаз — глаз, который отклоняется от зрительной оси при косоглазии.

Лыжники — пациенты преклонного возраста, опирающиеся на палочку и шаркающие тапками по коридору.

Люськи — пациентки с сифилисом (от лат. lues — «сифилис»).

Магнолия — сернокислая магнезия — препарат, используемый для снижения артериального давления. Внутримышечное введение сернокислой магнезии очень болезненно.

Мерцалка, Мерцуха — мерцательная аритмия, фибрилляция предсердий.

Мишура — пленка для одноканального электрокардиографа. Обычно свернута в рулон, случайно выпущенная из рук разворачивается наподобие серпантина.

Наркоз по Кальтенбруннеру — недостаточное обезболивание. См. Операция под крикаином.

Нарушняк — острое нарушение мозгового кровообращения.

Неаблябельный больной — пациент с аритмией, неустранимой методом радиочастотной абляции.

Непруха — кишечная непроходимость.

НЛО — неподвижно лежащий объект; чаще всего больной, находящийся в коме.

Оксана — то же, что Буксир и Ксюха.

Операция под Крикаином — то же, что наркоз по Кальтенбруннеру. От слов «крик» и «новокаин».

Остановка — то же, что Клиника.

Острый шлангит— диагноз, который ставится симулянту в военной медицине. Ср. «Прикидываться шлангом». При систематической симуляции используется обозначение «хронический гофринозный шлангит». Ср. «Гофрированный шланг».

Отпустить — не препятствовать смерти безнадежного больного в терминальном состоянии.

Парашютисты — пациенты, получившие травмы при падении с высоты.

Перелить пациента — ввести слишком много растворов внутривенно, чаще всего через капельницу.

ПИСБП — печень и селезенка без патологии. Чаще всего такая запись делается скорой или очень спешащим дежурным врачом в стационаре.

ПМЖ — поликлиника по месту жительства.

Подводная лодка — месть за ложный вызов или симуляцию; сочетание сильного нейролептика дроперидола и мочегонного фуросемида. Теоретически должно вызывать неконтролируемое мочеиспускание в состоянии лекарственного сна. Подводная лодка на грунте — тот же коктейль с добавлением прозерина, один из эффектов которого — опорожнение прямой кишки.

Подключичка — пластиковый венозный катетер в подключичной вене.

Потеряшка — пациент с возрастными изменениями психики, забывший дорогу домой.

Размочить бабушку — добиться выделения мочи по катетеру после операции или острого состояния, сопровождавшегося прекращением мочевыделения. Считается хорошим прогностическим признаком. В отделениях реанимации — очень ожидаемое событие.

Рецидивист — больной с рецидивом (повторением) болезни.

Розовый пыхтельщик — пациент с выраженной эмфиземой легких, обычно с розово-серым оттенком кожи. Речь и любое движение такого больного сопровождается усиливающейся одышкой.

Самоделкин — травматолог. Во время операций в травматологии используется большое количество инструментов, сходных со слесарными: молотки, кусачки, пилы, стамески и т. п.

Синий одутловатик — пациент с хроническим обструктивным бронхитом. Для таких больных характерен разлитой диффузный цианоз (посинение) и отеки лица и шеи.

Скрипач — то же, что Зебра.

Стекла — 1. Кусочек ткани, взятый во время эндоскопии или операции для гистологического исследования. 2. Мазок.

Стрелять, стукать — восстанавливать работу сердца при помощи электрического разряда дефибриллятора.

Струганные пальцы — типичные скальпированные раны тыльной поверхности пальцев рук, полученные из-за неосторожного обращения со столярным инструментом.

Телевизор — рентгеноскопия.

Телепузик — больной с желтухой и выраженным асцитом (скоплением жидкости в брюшной полости).

Трёп — трепетание предсердий.

Труба — пластиковая трубка для введения в трахею (интубации), используется для подключения аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Посадить на трубу — заинтубировать пациента.

Утконос — студент-медик, проходящий сестринскую практику. Обычно ему поручают обслуживание лежачих больных, в том числе подачу и вынос «уток».

Уши — фонендоскоп.

Фачить — выполнять факоэмульсификацию (удаление катаракты ультразвуком).

Хобот — то же, что Труба. Вставить хобот — то же, что Посадить на трубу.

Цветомузыка — то же, что Дискотека.

Челюскинцы, челюсти — пациенты отделения челюстно-лицевой хирургии.

Черепаха — хирургическая шлем-маска, закрывающая всю голову и оставляющая открытыми только глаза.

ЧПЭКСнуть — то же, что Дернуть за пищевод.

Шарманка — электрокардиограф (аппарат для записи ЭКГ).

Шпагоглотатель — пациент с металлическими инородными телами желудочно-кишечного тракта (скрепки, иглы и др.), проглоченными якобы случайно.

Яремка — пластиковый венозный катетер во внутренней яремной вене.