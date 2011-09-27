Аикнутый — пациент после операции, проведенной с использованием аппарата искусственного крово-обращения (АИК).
Бабка-нарушка — пожилая пациентка с острым нарушением мозгового кровообращения. См. Нарушняк.
БНВПНПГ — блокада нижней ветви правой ножки пучка Гиса, аббревиатура, часто встречающаяся в описаниях электрокардиограмм.
Буксир — оксибутират натрия — психотропный препарат. См. Ксюха, Оксана.
Бэцэшник — пациент, у которого обнаружен и гепатит B, и гепатит С.
Валежник — палата c лежачими больными. См. Лежак.
Вертолет — гинекологическое кресло.
Галочка с Фенечкой — комбинация препаратов галоперидола и феназепама. Применяется, чтобы загрузить пациента.
Гармошка — аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с ручным приводом. Привезли клиента на гармошке — скорая доставила пациента, подключенного к аппарату ИВЛ.
Дернуть за пищевод — провести чреспищеводную (лечебную или диагностическую) электрокардиостимуляцию. См. ЧПЭКСнуть.
Детство — детское отделение больницы.
Дискотека — включенные сирена и мигалки машины скорой помощи. См. Цветомузыка.
Доношенные глазки — доношенная беременность у женщины с показанием к кесареву сечению по поводу миопии (близорукости).
ДЭПующий пациент — больной, страдающий дисциркуляторной энцефалопатией — чаще всего пожилой человек с постоянными жалобами «на голову».
Жаба — стенокардия. Иногда — особо неприятный пациент из кардиологического отделения.
ЖМББ — живот мягкий, безболезненный. Чаще всего такая запись делается скорой или очень спешащим дежурным врачом в стационаре.
Завести больного — восстановить синусовый (нормальный) ритм после остановки сердца.
Загрузить пациента — ввести психотропные препараты.
Зебра — больной после демонстративной попытки суицида с типичными поверхностными резаными ранами предплечья. См. Скрипач.
Кесарки — женщины после операции кесарева сечения.
Клиент — пациент, чаще всего скорой помощи.
Клиника — клиническая смерть. См. Остановка.
Консервы — больные, находящиеся в отделении (как правило, хирургического профиля) на консервативном,
Ксюха — то же, что Буксир. См. Оксана.
Лежак — лежачий больной.
Ленивый глаз — глаз, который отклоняется от зрительной оси при косоглазии.
Лыжники — пациенты преклонного возраста, опирающиеся на палочку и шаркающие тапками по коридору.
Люськи — пациентки с сифилисом (от лат. lues — «сифилис»).
Магнолия — сернокислая магнезия — препарат, используемый для снижения артериального давления. Внутримышечное введение сернокислой магнезии очень болезненно.
Мерцалка, Мерцуха — мерцательная аритмия, фибрилляция предсердий.
Мишура — пленка для одноканального электрокардиографа. Обычно свернута в рулон, случайно выпущенная из рук разворачивается наподобие серпантина.
Наркоз по Кальтенбруннеру — недостаточное обезболивание. См. Операция под крикаином.
Нарушняк — острое нарушение мозгового кровообращения.
Неаблябельный больной — пациент с аритмией, неустранимой методом радиочастотной абляции.
Непруха — кишечная непроходимость.
НЛО — неподвижно лежащий объект; чаще всего больной, находящийся в коме.
Оксана — то же, что Буксир и Ксюха.
Операция под Крикаином — то же, что наркоз по Кальтенбруннеру. От слов «крик» и «новокаин».
Остановка — то же, что Клиника.
Острый шлангит— диагноз, который ставится симулянту в военной медицине. Ср. «Прикидываться шлангом». При систематической симуляции используется обозначение «хронический гофринозный шлангит». Ср. «Гофрированный шланг».
Отпустить — не препятствовать смерти безнадежного больного в терминальном состоянии.
Парашютисты — пациенты, получившие травмы при падении с высоты.
Перелить пациента — ввести слишком много растворов внутривенно, чаще всего через капельницу.
ПИСБП — печень и селезенка без патологии. Чаще всего такая запись делается скорой или очень спешащим дежурным врачом в стационаре.
ПМЖ — поликлиника по месту жительства.
Подводная лодка — месть за ложный вызов или симуляцию; сочетание сильного нейролептика дроперидола и мочегонного фуросемида. Теоретически должно вызывать неконтролируемое мочеиспускание в состоянии лекарственного сна. Подводная лодка на грунте — тот же коктейль с добавлением прозерина, один из эффектов которого — опорожнение прямой кишки.
Подключичка — пластиковый венозный катетер в подключичной вене.
Потеряшка — пациент с возрастными изменениями психики, забывший дорогу домой.
Размочить бабушку — добиться выделения мочи по катетеру после операции или острого состояния, сопровождавшегося прекращением мочевыделения. Считается хорошим прогностическим признаком. В отделениях реанимации — очень ожидаемое событие.
Рецидивист — больной с рецидивом (повторением) болезни.
Розовый пыхтельщик — пациент с выраженной эмфиземой легких, обычно с розово-серым оттенком кожи. Речь и любое движение такого больного сопровождается усиливающейся одышкой.
Самоделкин — травматолог. Во время операций в травматологии используется большое количество инструментов, сходных со слесарными: молотки, кусачки, пилы, стамески
Синий одутловатик — пациент с хроническим обструктивным бронхитом. Для таких больных характерен разлитой диффузный цианоз (посинение) и отеки лица и шеи.
Скрипач — то же, что Зебра.
Стекла — 1. Кусочек ткани, взятый во время эндоскопии или операции для гистологического исследования. 2. Мазок.
Стрелять, стукать — восстанавливать работу сердца при помощи электрического разряда дефибриллятора.
Струганные пальцы — типичные скальпированные раны тыльной поверхности пальцев рук, полученные из-за неосторожного обращения со столярным инструментом.
Телевизор — рентгеноскопия.
Телепузик — больной с желтухой и выраженным асцитом (скоплением жидкости в брюшной полости).
Трёп — трепетание предсердий.
Труба — пластиковая трубка для введения в трахею (интубации), используется для подключения аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Посадить на трубу — заинтубировать пациента.
Утконос — студент-медик, проходящий сестринскую практику. Обычно ему поручают обслуживание лежачих больных, в том числе подачу и вынос «уток».
Уши — фонендоскоп.
Фачить — выполнять факоэмульсификацию (удаление катаракты ультразвуком).
Хобот — то же, что Труба. Вставить хобот — то же, что Посадить на трубу.
Цветомузыка — то же, что Дискотека.
Челюскинцы, челюсти — пациенты отделения челюстно-лицевой хирургии.
Черепаха — хирургическая шлем-маска, закрывающая всю голову и оставляющая открытыми только глаза.
ЧПЭКСнуть — то же, что Дернуть за пищевод.
Шарманка — электрокардиограф (аппарат для записи ЭКГ).
Шпагоглотатель — пациент с металлическими инородными телами желудочно-кишечного тракта (скрепки, иглы и др.), проглоченными якобы случайно.
Яремка — пластиковый венозный катетер во внутренней яремной вене.