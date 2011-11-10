Бакинская нефть
Роберт Каллина. Гильеш-гравирование, 125x68 мм, 2001 г.
1000 азербайджанских манатов (неденоминированных)
Портрет поэта Егише Чаренца
Ашот Манукян. Гильеш-гравирование, 135x72 мм, 2001 г.
1000 армянских драмов
Знамя независимости
Кларенс Холберт. Офсетная печать, 140x70 мм, 1997 г.
1 эритрейская нафка
Монумент Алишера Навои
Баходир Жалолов, Тургун Каримов. Высокая печать, 142x69 мм, 1994 г.
5 узбекских сумов
Нильс и гуси
Карин Мерк-Гамильтон, Ханну Ярвье. Высокая печать, 119x67 мм, 1997 г.
20 шведских крон
Вид на раскоп Мохенджо-Даро
Неизвестный художник. Высокая печать, 140x73 мм, 1976 г.
10 пакистанских рупий
Чертеж электродвигателя
Никола Тесла. Высокая печать, 142x67 мм, 2003 г.
100 сербских динаров
Красноярская ГЭС
Игорь Крылков,
Тахир Сейфуллин. Высокая печать, 150x65 мм, 1997 г.
10 российских рублей
Партитура
Артюра Онеггера, Йорг Зицмайер. Высокая печать, 137x73 мм, 1996 г.
20 швейцарских франков
Вид на деревню Варгмаэ
Владимир Тайгер. Высокая печать, 140x69 мм, 2002 г.
25 эстонских крон
Танец мунгонго племени монго
Неизвестный художник. Гильеш-гравирование, 120x70 мм, 1997 г.
10 конголезских сантимов
Вид на замок Диошдьер
Карой Ваецки. Гильеш-гравирование, 152x69 мм, 2002 г.
200 венгерских форинтов
Городской пейзаж с аэропортом
Неизвестный художник. Высокая печать, 135x65 мм, 2004 г.
5 малайзийских рингитов