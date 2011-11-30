Светлана Виноградова
20 лет
«Здесь с мужчинами приличными не очень. Хорошие чаще всего заняты. А свободные — либо алкоголики, либо наркоманы, или просто люди малообразованные. Я верю в случай, удачу, судьбу — я в каком-то случае фаталист. Но пока все мужчины, которых я встречаю, избалованы женщинами, они ни в чем не берут на себя ответственность, они ленивые и требовательные одновременно».
Фоторобот: «Это должен быть высокий, стройный брюнет. Черты лица правильные, но внешность не сладкая. Волосы — средней длины, можно слегка вьющиеся. Брови не громоздкие, не большие и не маленькие, глаза — главное, не азиатские. Достаточно худощавое лицо, усы, бородка, чтобы росли аккуратно, а не от балды. Уши — главное, чтобы не торчали, шея — только не широкая, не люблю качков. Стиль должен быть не затертый, вообще, костюмы и формальный стиль я уважаю. И руки не должны быть сильно волосатыми».
Алиса Марущак
20 лет
«Мужчин здесь почти нет. Я даже когда в школе училась, у нас было 25 девочек и 5 мальчиков. А когда в колледж пошла, стала встречаться с африканцем из Зимбабве и белых мальчиков вообще перестала замечать. Я уже собиралась к нему поехать, даже билет купила на 11 число, а
Фоторобот: «Возраст должен быть от 27 до 33. Старше — это уже отношения папа—дочка. По жизни он должен быть с твердым стержнем. Вот взять бы некоторые черты русского молодого человека и соединить с некоторыми чертами американца — вышел бы идеал. Русские парни избалованы женской красотой, они ее уже не ценят. К женщинам у нас столько требований! Она и выглядеть должна хорошо, и работать, и за детьми ухаживать, и хозяйство вести — а взамен мы ничего не получаем».
Елена Исакова
43 года
«Женщины здесь все приличные, у них что-то внутреннее есть. А мужчины портятся. Может, из-за того, что церквей много. В моем окружении десять женщин, и только одна замужем, да и то живет кое-как. Многие ищут женихов за границей. Моя подруга познакомилась с японцем, поехала к нему. Только он ей прямо в аэропорту не понравился. Вся исплевалась, зато в Японии побывала».
Фоторобот: «Я при общении втягиваю носом воздух, а здесь много таких мужчин, от которых пахнет. Я западаю на худощавых. Кожа смуглая, волосы вьющиеся, но не чурбан, нет. Скулы чтобы были, чтобы двойного подбородка не было. Бороды, усов не надо. Рост — от 172 до 186 сантиметров. Идеально, чтобы на нем был костюм и от него исходил тонкий мужской аромат, можно с запахом сигарет».
Ирина Никонова
34 года
«Я считаю, что не то что мужчин не хватает — хороших мужчин не хватает. Русский мужчина любит все на халяву получить, избалован женским вниманием. Что бы он из себя ни представлял, считает себя царьком небольшим. Правильно говорят: «Почему бог создал женщину? — Потому что создал сначала мужчину, и понял, что ошибся».
Фоторобот: «Брюнет, глаза темные, коротко стриженный. Усики с бородкой-эспаньолкой. Не очень высокий —
Татьяна Пьянкова
34 года
«Здесь у мужчин на лицах отражается равномерная, застоявшаяся жизнь, как вода в болотце. Свежести не хватает. Раньше я ходила на встречи с иностранными женихами — они проводились в гостинице «Интурист». Приезжало человек 20 мужчин и 300 женщин. Там еще бесплатное шампанское было — приходили женщины в основном из-за него. А потом одна перепила и с лестницы упала. Тут и перестали наливать».
Фоторобот: «Образ Шона Коннери в роли Джеймса Бонда мне очень нравится. Темные прямые волосы, коротко подстрижен. Выразительные глаза, ум. Бороды и усов быть не должно. Средние губы — чтобы не как у негра, но и не полоска. Голова слегка овальная, чуть вытянутая. Подбородок длжен слегка выдаваться вперед — это визуально подчеркивает мужественность».
Валентина Мачикина
21 год
«Здесь плохо с мужчинами. Приличные разобраны, а другие — дети. Не хочется о них заботиться, хочется наоборот. У нас все парни пресыщенные вниманием. В Петербурге, например, чувствуешь себя совсем иначе, все бегают вокруг тебя, ухаживают. А здесь мужчины холодные, неласковые, контакта нет».
Фоторобот: «Мне нравятся высокие, с длинными волосами. Но они обычно глупые, пивные алкоголики, все металлисты и учатся на философском факультете — у нас там самый низкий проходной балл. Они не развиваются, только пиво глушат постоянно, а с пивным животиком — это не для меня. Я хочу, чтобы была творческая жилка, чтобы он, например, мог архитектором работать. А накачанные мужчины — это неприятно, они как сардельки, ниткой перевязанные».
Татьяна Малкова
38 лет
«Тут мужчины привыкли, что женщины сами все делают. Я работаю на пяти работах, но хочется, чтобы было на кого опереться. Каждый день я произношу аутотренинг «Настрой на любовь». Очень помогает. Даже грудь на несколько сантиметров увеличилась. Мужчины теперь сами подходят, знакомятся».
Фоторобот: «Мужчина должен быть аккуратным, носить чистые рубашки. Мне нравятся мужчины южного плана — смуглые, черноглазые. У мужчины должно быть хорошее настроение. Он должен быть спортивным, без живота, делать физические упражнения, не быть ленивым. Настоящий мужчина никогда не жалуется и уважает к женщин. Все женщины хотят, чтобы мужчина был богатый, но я считаю, что это не обязательно, главное, чтобы он к этому стремился».
Жанна Карлина
20 лет
«Хороших мужчин всегда нехватка. В основном — необразованность, молодые дворовые люди, каких много, мне не нравятся. Раздражает невежественность, необразованность, нетактичность. Я до сих пор свободна — этим все и сказано. Но я не отчаиваюсь. Думаю, что в активном поиске должна находиться женщина, которой от 25 лет и больше. Она должна быть открытой, а остальное приложится. Вообще, нужно работать над собой. И ходить туда, где тебя могут увидеть».
Фоторобот: «Мужчина должен быть вот таким: возраст — от 25 до 45, рост — 180 сантиметров. Короткая стрижка, русые волосы, но не блондин. Светлые глаза — зеленые или голубые. Прямой нос средних размеров, губы тоже средние. Волевой подбородок, скулы, спортивное телосложение. Социально стабилен — это человек, занимающийся собственным бизнесом. У него деловой стиль одежды. Славянской внешности, загорелый. Без очков, бороды и усов. По характеру — сильный, волевой, умный, образованный, свободный от предрассудков. Добрый, любящий детей. А еще в нем фишка должна быть какая-то, изюминка, которая тебя цепляет. Он должен быть старше, опытнее, должен предложить тебе базу, поддержку».
Полина Зимина
22 года
«Мне кажется, что у нас мужчины сильно подавлены женщинами. Например, приходят фильмы выбирать пары, мужчина только заикнется: «Я хочу вот этот», а женщина ему: «Нет!», и он сразу сникает, обижается. Я лучше уж буду одна, чем с таким. А больше всего на свете мечтаю уехать отсюда в большой город. Даже придумала для себя такой девиз: «Увидеть Нью-Йорк — и умереть».
Фоторобот: «Прическа — ирокез, сантиметра три в длину, красный или черный. Глаза — карие, интересной формы, выражение глаз «в никуда». Нос с горбинкой, может быть слегка перебитым. Уши чтобы проткнуты, в одном ухе — два серебряных колечка, в другом — одно. Подбородок — как у Джонни Деппа. Высокий, на руках и ногах — татуировки. Желтая футболка с коротким рукавом и в одной руке сигарета».
Вика Ефимова
32 года
«Тяжело женщине в таком возрасте, как я — с ребенком, работающей, встретить человека, чтобы по душе лег. Я не впадаю в тоску — на велосипеде катаюсь, в бассейне плаваю. На охоту люблю съездить — если возьмут на уточку. Нужно хватать и делать, а не так, чтобы засунуться в квартиру и уткнуться в телевизор».
Фоторобот: «Высокий, крепкого телосложения, спортивная стрижка, брюнет, виски сняты. Глаза светлые, брови темные и выразительные, правильный нос, не курносый, припухлые губы, нижняя губа — чуть больше верхней. Овальное лицо с выделяющимся волевым подбородком, мужественное, без детской одутловатости. Ни в коем случае не должно быть бороды и усов, чисто выбритый. Одет в спортивном стиле — джинсы, толстовка, бейсболка».