20 лет

«Хороших мужчин всегда нехватка. В основном — необразованность, молодые дворовые люди, каких много, мне не нравятся. Раздражает невежественность, необразованность, нетактичность. Я до сих пор свободна — этим все и сказано. Но я не отчаиваюсь. Думаю, что в активном поиске должна находиться женщина, которой от 25 лет и больше. Она должна быть открытой, а остальное приложится. Вообще, нужно работать над собой. И ходить туда, где тебя могут увидеть».