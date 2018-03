Трейдеры эгоистичнее, чем психопаты

Noll Th., Scherrer P. (2011) Professionelle Trader in Einer Gefangenendilemma-Situation // Universität St. Gallen

исследование

В исследовании приняли участие 27 профессиональных трейдеров, работающих на различные швейцарские банки или хедж-фонды, а также контрольная группа из 24 обычных людей. Сначала все добровольцы прошли тест на психопатию, а затем им предложили поиграть с компьютером в известную психологическую игру «дилемма заключенного»: игрок в каждом раунде должен выбрать между двумя вариантами поведения — попыткой кооперации и эгоистичным решением. При этом первый вариант более безопасен и подразумевает доверие к партнеру, а второй — более рискован, но в случае успеха приносит и большую выгоду. По окончании эксперимента ученые сравнили полученные результаты с итогами аналогичного исследования, в котором приняли участие 24 пациента немецких клиник с диагнозом «психопатия», подразумевающем, в частности, неспособность к эмпатии и безответственность.

результаты

Психологический тест показал, что в целом трейдеры менее склонны к психопатии, чем обычные люди. Однако показатели эгоизма и неискренности у биржевиков превысили аналогичные показатели диагностированных психопатов. Кроме того, очень высокой у трейдеров оказалась готовность к риску. Во время игры трейдеры проявили себя даже хуже, чем ожидали ученые. Из каждых 40 принятых ими решений 12 были эгоистичными. У психопатов в среднем таковых было только 4,4 из 40, тогда как обычные люди отказывались от кооперации лишь в 0,2 случая. Ученые сделали вывод, что трейдеры чаще исходили из предпосылки, что партнер будет действовать эгоистично, а также следовали прин­ципу: лучше выигрывать реже, но не давать побеждать партнеру. Еще более удивительным открытием стало то, что трейдеры, имеющие богатый опыт игры на рынке, добиваются успеха реже, чем психопаты. Душевнобольные, действуя эгоистичнее обычных людей, хотя бы выигрывали чаще.

Спокойствие приносит успех

Lo A.W., Repin D., Steenbarger B. (2005) Fear and Greed in Financial Markets: a Clinical Study of Day-Traders // NBER Working Paper Series, Working Paper 11243

исследование

Изначально к исследованию привлекли 80 добровольцев, зарегистрировавшихся на онлайн-курсах для трейдеров, но завершить обучение удалось лишь тридцати трем. Участникам предложили заполнить по три анкеты. В первой они должны были оценить уровень своей подавленности и беспокойства. Вторая представляла из себя список из 120 вопросов, позволяющих оценить личност­ные качества человека: невротизм, экстраверсию, открытость, приятность в общении и добросовест­ность. Также трейдеры должны были сообщить основную информацию о себе и в свободной форме рассказать о своих сильных и слабых профессиональных качествах. В конце каждого учебного дня участники эксперимента описывали свое эмоциональное состояние и сообщали о количестве операций на рынке и их успешности. По окончании обучения добровольцам предложили заполнить еще две анкеты. Первая позволяла психологам понять, какую часть жизни респондент, по его мнению, контролирует самостоятельно, какая находится под влиянием других людей, а какая зависит лишь от случая. Во второй анкете вновь оценивался уровень подавленности и беспокойства трейдеров.

результаты

Анализ полученных анкетных данных 80 участников позволил ученым сделать вывод, что большинство трейдеров не слишком дружелюбные люди: 19 человек набрали от 0 до 10 баллов из ста по шкале «приятности». С другой стороны, только 17 человек можно было назвать невротиками (больше 50 баллов). Также трейдерам не свойственна открытость: всего 21 человек получил больше 50 баллов. В среднем, размер банковского счета тех участников, которые считали своими сильными сторонами интуицию и чувство рынка, не превышал $24 тыс. У тех же трейдеров, кто опирался на дисциплину, концентрацию и сосредоточенность, в банке лежало не меньше $265 тыс. Люди, считающие импульсивность своим главным недостатком, оказались богаче коллег: в среднем $189 тыс. на счету. Следом за ними шли те, кто, по собственному мнению, недостаточно быстро избавлялся от дешевеющих акций ($159 тыс.) или рано продавал растущие ($153 тыс.). Больше всех зарабатывали дисциплинированные трейдеры (в среднем $2306), а также слишком осторожные и склонные к прокрастинации ($1591 доллар). Наименьшим был доход тех, кто считал своим главным достоинством энтузиазм и волю к победе ($27). Максимального успеха достигали наименее эмоциональные трейдеры. Успешные трейдеры, испытывая радость, зарабатывали на 32,4% больше, чем в обычные дни, а неудачники — на 52%. В плохом настроении лучшие зарабатывали на 39,3% меньше, а худшие — на 46,2%. То есть эмоции меньше сказывались на результатах успешных трейдеров.

Эмоциональное состояние и успехи на бирже График показывает отклонения (в процентах) от среднедневных показателей самых успешных и самых неудачливых трейдеров, в зависимости от их эмоционального состояния. На результаты лучшей трети трейдеров меньше влияли как положительные, так и отрицательные эмоции.

Луна влияет на прибыль

Yuan K., Zhen L., Zhu Q. (2001) Are Investors Moonstruck? Lunar Phases and Stock Returns

исследование

Ученые из бизнес-школы штата Мичиган предположили, что поскольку Луна влияет на психологическое состояние человека, его поведение и настроение, то она обязана оказывать влияние и на фондовые рынки — примерно таким же образом, как, например, праздники или каникулы. Чтобы проверить свою догадку, исследователи сопоставили с фазами Луны данные о дневной выручке на фондовых рынках 48 стран за несколько десятков лет.

результаты

Цифры полностью подтвердили предположения ученых. Оказалось, что в семь последних дней старой Луны выручка падает на 2,6% даже в странах «семерки», где фондовые рынки наиболее устойчивы. В остальных развитых странах дневная выручка снижается на 3,75%, а на рынках развивающихся стран и вовсе на 13,35%. При этом если брать показатели не за семь, а за 15 дней старой Луны (то есть оценивать не пиковые, а средние показатели), то в этот период рынки развитых стран проседают чуть сильнее: 3,47% в «семерке» и 4,38% — в остальных. Ситуация в развивающихся странах, напротив, немного выравнивается — общее падение прибылей составляет всего 7%. В Великобритании Луна оказывает на рынок минимальное влияние — всего в 0,01%. Чувствительнее же всего фондовые рынки оказались в Турции и в России: в этих странах выручка падала на целых 29,9% и 53,9% соответственно. Интересно, что фондовый рынок при этом не зависит от праздников, которые отмечаются по лунному календарю: иудейский Йом-Кипур оказывает лишь небольшое отрицательное влияние на прибыль, а еврейский Новый год — вообще никакого.

Биржевые игры не для любителей

Barber B., Odean T. (2000) Trading Is Hazardous to Your Wealth: The Common Stock Investment Performance of Individual Investors // Journal of Finance, LV, 2: 773−805

исследование

Ученые школы менеджмента Калифорнийского университета провели анализ финансовой активности на рынке акций 78 000 домохозяйств, владевших ценными бумагами с 1991-го по 1996 год. 12 000 из них были названы богатыми (больше $100 тыс. в ценных бумагах на какой-либо момент времени), 6 000 — активными (больше 48 операций с ценными бумагами в год), а остальные попали в общую группу. Каждая семья в среднем владела 4,3 пакета акций общей стоимостью в $47 тыс. При этом большая часть домохозяйств обладала лишь 2,6 пакета средней стоимостью всего в $16 тыс.

результаты

Ученые обнаружили, что в среднем обычные люди могут похвастаться доходами, ненамного уступающими среднерыночным. Основные индексы за год росли примерно на 18%, а стоимость пакетов акций, принадлежавших домохозяйствам, на 16,4%. Однако дальнейшие исследования показали, что прибыль доставалась только тем семьям, которые использовали какую-либо из известных математических моделей оценки активов: Fama-French или CAPM. Те же, кто покупал и продавал акции исходя из собственных соображений, как правило, оказывались в минусе. Кроме того, выяснилось, что наиболее активные владельцы акций показывали наихудшие результаты. При среднегодовом росте индексов в 17,9% стоимость пакетов активных домохозяйств (которые пытались реагировать на колебания рынка и часто продавали и покупали акции) росла всего на 11,4% в год. То есть если бы эти частные инвесторы не совершали вообще никаких операций, то они заработали бы в полтора раза больше.

Здравомыслие только мешает

Shiv B., Loewenstein G., Bechara A., Damasio H., Damasi A.R. (2004) Investment Behavior and the Negative Side of Emotion // Psychological Science 16, 6: 435−439

исследование

В эксперименте участвовали 19 здоровых добровольцев и 15 добровольцев с повреждениями тех отделов головного мозга, которые отвечают за эмоции и принятие решений: лобных долей, миндалевидного тела и соматосенсорной коры. Также была собрана контрольная группа из семи пациентов с повреждениями головного мозга, не влияющими на эмоции или принятие решений. При этом все участники эксперимента обладали нормальным интеллектом. Каждый участник получал по $20 и в каждом из 20 раундов игры должен был принять решение, инвестировать ли $1 или нет. Ведущий подкидывал монетку, и, если выпадал орел, проинвестировавший участник получал $2,5, а если решка — терял вложенный доллар. Таким образом, вероятность остаться в убытке для игрока, который соглашался инвестировать в каждом раунде, не превышала 13%.

результаты

Как и ожидалось, сначала все участники инвестировали примерно с одинаковой частотой. Однако после первых раундов поведение людей из здоровой и контрольных групп изменилось: они стали все чаще отказываться инвестировать. Если раунд приводил к потере доллара, на инвестицию в следующем решались всего 40,5% нормальных участников и 37% людей из контрольной группы. А вот добровольцы из экспериментальной группы не обращали внимания на убытки — сразу после неудачи они инвестировали в 85,2% случаев. Впрочем, точно так же они реагировали и на свои успехи — соглашаясь инвестировать в 83% случаев. В здоровой группе такое случалось лишь в 61% случаев. В итоге по окончании игры добровольцы из здоровой группы заработали в среднем по $22,6 на человека. Средний доход людей с повреждениями мозга, влияющими на эмоции и принятия решений, оказался больше — $25,05.