Если жезл упал на землю, то день будет недобрым

Если упал жезл — все, работы не будет. Хуже этого ничего нет. В особенности, если такое произошло с утра. Тогда можно сразу собираться домой. Сотрудники этого очень боятся — пришивают к одежде специальную кобуру для жезла. А я ничего особенного в целях безопасности не предпринимаю. Просто крепко держу жезл в руках. Кстати, чтобы вы знали, очень уж раздражает, когда слышишь слова «пробка» или «милицейская палочка». Палочка и пробки в других местах находятся. Правильно — жезл и затор.

Са­ша, полк ДПС СВАО

Если первого нарушителя не наказать, то день будет недобрым

Даже если первый нарушитель попадается на каком-нибудь пустяковом нарушении, его нужно обязательно оштрафовать, иначе работы в этот день вообще не будет. В другое время еще пропустишь непристегнутых ремнями безопасности или кого-нибудь, кто с грязными номерами в дождь, но только не в первые минуты.

Евгений, ГИБДД УВД ЦАО

Если в первой остановленной машине за рулем сидит женщина, то день будет недобрым

В первой машине женщина — значит, день будет геморройным. А геморройный день — это все что угодно: когда начальник взбесился, когда погода испортилась, когда машина сломалась, когда жена не любит. И когда ДТП больше, чем обычно. В такой день на МКАДе происходит не меньше 90 аварий.

Николай, «сотрудник спецподразделения спецдороги»

Если в первой остановленной машине за рулем сидит сотрудник, то день будет недобрым

Так бывает: выходишь на дорогу, останавливаешь обычную гражданскую машину, а там сидит коллега и показывает корочку. И тут ты понимаешь: все, день будет неудачным. Но люди понимают, переживают. Некоторые даже извиняются — прости, мол, не хотел тебе день испортить.

Александр, 12-й полк ДПС

Пересчитывать деньги в салоне автомобиля — к проверке сотрудниками ГИБДД

Эта примета, скорее, для водителей. Ну или для бывших сотрудников. Ни в коем случае нельзя пересчитывать в салоне автомобиля деньги. Опытный сотрудник слышит шорох купюр на расстоянии 10 километров. Если после этого вы собираетесь продолжить движение на автомобиле, то в этом случае полной проверки не избежать.

Андрей, спецполк

Если сотрудники ГИБДД остановили по дороге на рыбалку, улова не будет

Если коллеги останавливают по дороге на рыбалку, можно разворачиваться, улова не будет. Поэтому, чтобы избежать встречи с коллегами в такие моменты, на рыбалку я стараюсь ехать из города вечером в пятницу, когда машин много. Все время двигаюсь в средних полосах со скоростью потока и никогда не меняю ряд. Как раз на таких мы внимания не обращаем.

Сергей Анатольевич, 1-й батальон спецполка ГИБДД г. Москвы

Если по дороге на работу встречаешь начальника, то день будет недобрым

Идешь на работу, и если на пороге встретил начальника — все, день не задастся. Про эту примету все знают. Кроме нашего начальника. А может быть, он просто в приметы не верит. И поэтому на работу никогда не опаздывает.

Алексей, полк ДПС ГИБДД ЮАО

Если пострадавший в ДТП потерял обувь, то ему суждено погибнуть

Это из опыта нашего понятно: если пострадавший в аварии потерял обувь, то, скорее всего, не выживет. У нас принято считать, что в таких случаях выживаемость не больше 1%. Такие потерпевшие обычно даже до больницы не доезжают, ну или умирают уже в больницах.

Игорь Николаевич, 4-я спецрота

Мочиться на колеса автомобиля — к аварии

Если водитель мочится под колеса автомобиля — к аварии. Надо отходить в сторону. Я сам не особенно верю, но все равно, зачем пачкать машину? Хотя, говорят, птичий помет на кузове, наоборот, к деньгам. И хотя это негигиенично как-то, такую машину нельзя мыть сутки, иначе ничего не сбудется.

Олег, 2-я рота ДПС ЦАО

Свежевымытая машина — к дождю

Помыл машину — жди дождя. Сбывается всегда. Но не мыть нельзя. Вымытая машина тише и мягче идет на выбоинах, быстрее разгоняется. Может, чувствует заботу. Машины же на самом деле — механизмы одушевленные.