«Мы делаем то, что хотим. Если всем редакторам что-то нравится — значит, это хорошо, нужно и должно быть напечатано. Вот, например, редактор Голубовский уже много лет пытается напечатать самое длинное слово в мире — название какого-то белка, состоящее из названий тысяч аминокислот. Но мне эта идея не нравится, и мы его не печатаем». Филипп Бахтин, главный редактор Esquire, июль 2011 года, интервью журналу «Афиша»

Титин (коннектин) — не только очень значимый белок (он играет важную роль в процессе сокращения поперечно-полосатых мышц), но и самый большой из известных науке. Этот одиночный полипептид состоит из 34350 аминокислот, и его полное химическое название по номенклатуре Международного союза теоретической и прикладной химии — самое длинное слово в мире.

Титин (C 169 723 H 270 464 N 45 688 O 52 ) ознакомиться с этим словом можно здесь:(C Скрыть

Поскольку большинство лексикографов не склонны включать химические формулы в словари,