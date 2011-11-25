«Мы делаем то, что хотим. Если всем редакторам что-то нравится — значит, это хорошо, нужно и должно быть напечатано. Вот, например, редактор Голубовский уже много лет пытается напечатать самое длинное слово в мире — название какого-то белка, состоящее из названий тысяч аминокислот. Но мне эта идея не нравится, и мы его не печатаем».
Филипп Бахтин, главный редактор Esquire, июль 2011 года, интервью журналу «Афиша»

Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет
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Титин (коннектин) — не только очень значимый белок (он играет важную роль в процессе сокращения поперечно-полосатых мышц), но и самый большой из известных науке. Этот одиночный полипептид состоит из 34350 аминокислот, и его полное химическое название по номенклатуре Международного союза теоретической и прикладной химии — самое длинное слово в мире.

Поскольку большинство лексикографов не склонны включать химические формулы в словари, ознакомиться с этим словом можно здесь
ознакомиться с этим словом можно здесь:

Титин

(C169 723H270 464N45 688O52)

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