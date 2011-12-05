Заголовки за последний год собраны с сайта zimbabwesituation.com , который был основан небольшой группой проживающих за пределами страны зимбабвийцев в начале весны 2000 года. Отправной точкой для создания послужила начавшаяся в феврале 2000 года официальная кампания по изгнанию из страны белых фермеров. Действия вооруженных сторонников бессменного президента Зимбабве Роберта Мугабе привели к политической нестабильности, глубокому кризису сельского хозяйства, а затем и к затяжному финансовому кризису и гиперинфляции, достигшей к какому-то моменту 231 000 000%.

Ноябрь 2010

Объявлена охота на «особо опасного» студента.

Декабрь 2010

Два журналиста арестованы на митинге .Участники митинга в защиту конституции госпитализированы.Слепой комментатор крикета требует больших возможностей.Ждете национальный паспорт? Продолжайте ждать.Учителей избили из-за приближающихся выборов.Зимбабве балансирует на острие ножа.Члены арестованы после «перестрелки» с полицией.Норвегия — лучшее место на Земле для жизни, Зимбабве — в конце списка: данные ООН.Найти правду в зимбабвийских СМИ практически невозможно.Четыре учителя зверски избиты молодчиками из .Политика открывать огонь на поражение должна быть пересмотрена.«Я танцевал лишь потому, что в противном случае они обещали меня убить».стал эпицентром эпидемии кори.Голосовать или не голосовать?Пережившая инсульт женщина открыла ясли на пенсию в $50.1,3 млн человек нуждаются в продовольственной помощи.До следующего урожая стране грозит голод: первые предупреждения.После отключения водоснабжения в возникла угроза холеры.Новая вспышка холеры на востоке Зимбабве убила 16 человек, сот­ни зараженных.Солдаты потребовали для Мугабе пожизненного президентского срока после того, как в Масвинго началась паника.Избирателей в Зимбабве подкупают пивом и газировкой.Отключения электричества и высокие цены приводят к массовым вырубкам леса.Крестьяне пообещали продать своих кур, чтобы нанять независимых наблюдателей на выборы.Бывшие солдаты осуждают насилие против гражданского населения.Серия обезглавливаний домашней птицы призвана устрашить зимбабвийских крестьян.Браконьеры убили в Зимбабве 20 носорогов.Новые лицензии на вещание выданы не будут.Ветераны захватили ферму на севере страны.Религиозная молодежь атаковала журналистов.Дети больше других страдают от политической нестабильности в Зимбабве.Трупы начали разлагаться в морге после того, как подаренный генератор вышел из строя.Накануне выборов объявлен массовый набор в армию.Плакаты, направленные против пыток, оскорбительны, — утверждает полиция.Ветераны сорвали молодежный митинг.Белые должны «убираться туда, откуда пришли».Полиция арестовала человека, вышедшего на одиночный пикет.Армия должна служить государст­ву, а не одной партии.Китайцев обвиняют в эксплуатации крестьян.

«Время выборов — время войны», — предупредили крестьян.

11-летнюю

Январь 2011

Рост цен ударил по исстрадавшимся потребителям.Тело жителя находится в морге больше двух лет.Низкий уровень морали сводит на нет все завоевания здравоохранения.Высокопоставленный служащий Резервного банка доктор Муньярадзи Кереке изнасиловалдевочку под дулом пистолета.Полиция конфисковала все радиоприемники в .Председатель ZANU PF потребовал, чтобы служба безопасности «ломала и уничтожала» журналистов. .Регистрируемые смерти — лишь вершина айсберга.Накануне выборов военнослужащие оказались замешаны в групповом изнасиловании.Мэр покупал голоса избирателей за капусту.Китайские и зимбабвийские заключенные вынуждены работать в шахтах.Китайские браконьеры убили носорогов.Буйные ветераны сорвали конференцию.Заключенные делили камеры с козами.Десять жителей Зимбабве погибли в чудовищной аварии с участием полиции.Уличный торговец арестован за «оскорбления» в адрес Мугабе.Пресса в Зимбабве становится свободнее?Рождество: еще один мучительный день для нищего в Зимбабве.Угрожающий рост сексуального насилия в школах.Кровавое Рождество: 43 человека погибли в различных ДТП.Солдаты: мы обучены убивать.Зимбабве задолжал Экваториальной Гвинее $200 млн.

Вспышка холеры подтверждена в пригороде Хараре.

Февраль 2010

ЮАР может депортировать 1,2 млн зимбабвийцев.Необходимо расследовать изнасилование, совершенное на политической почве.Одетые в армейскую форму люди уничтожили урожай.Зимбабве прекратил выдавать паспорта.Воры, крадущие медные провода, заставили железнодорожников искать альтернативы.Столкновения в пригородах Хараре ознаменовали начало предвыборной борьбы.Зимбабве возобновил выпуск паспортов.Семь из десяти зимбабвийцев боятся политического насилия.Ветераны захватили туристический комплекс.Начался процесс идентификации массовых захоронений.Когда дерутся слоны, страдает трава.Актера арестовали, а затем отпустили — без предъявления обвинений.Зарплаты врачей и медсестер повышены не будут.Актеры, исполнявшие ритуальный танец, арестованы прямо на сцене.Сексуальные домогательства на границе в продолжаются.Солдаты запретили торговцам продавать .Насильственно захваченные фермы захвачены снова.Зимбабве грозит наводнение.Гражданина ЮАР бросили в тюрьму после того, как он назвал Мугабе идиотом.Министр здравоохранения признал недостаток средств и предложил «экспортировать» медсестер.Младенцы и мертвецы в списках голосующих.Снова насилие. 27% в списках голосующих оказались мертвецами.Волна насилия накрыла Хараре.Противопехотные мины убивают — даже спустя 30 лет после независимости.Ветераны захватили птичий питомник.Когда слоны дерутся…

Польский охотник подал в суд после того, как не смог обнаружить обещанного слона.

Март 2011

1,7 млн жителей Зимбабве уже в апреле понадобится продовольственная помощь.Церковь призывает прекратить насилие.Оголтелая молодежь жгла газеты.Что нужно Китаю от Зимбабве?Насилие укрепляется в политической системе страны.Двум миллионам требуется продовольственная помощь.Продавцы газет подверглись нападениям в ходе очередной волны политического насилия.Разграбление и разорение ферм и частного бизнеса — «опасное и сатанинское» явление.Молодежь угрожала уличным торговцам.Изнасилования в Зимбабве: перспективы и реальность.Львы спровоцировали панику на западе страны.Делегация иранских журналистов посетила Зимбабве.Три певца попали в тюрьму за вольную интерпретацию предвыборного джингла Мугабе.Зимбабвийцы не хотят умирать ради перемен.Учителя вынуждены закрывать школы.«Полиция» застрелила невооруженного мужчину.

Зимбабвийцы все чаще прибегают к народной медицине.

Апрель 2011

Еще один диссидент арестован и подвергнут пыткам.Продукты снова появились в магазинах, но большинству они не по карману.В закончились продукты.Молодой активист MDC предстал перед судьей за громкий смех.Зимбабве распродает слонов и леопардов с аукциона.Беременная журналистка подверглась домогательствам со стороны «родственника» сотрудника .Житель Булавайо арестован за сообщение на Facebook.Женщины в Зимбабве боятся изнасилований во время выборов.Средняя продолжительность жизни зимбабвийской женщины — 33,5 года: факт накануне Международного женского дня.Полиция приказала раздеться протестующим женщинам.Ветераны хотят преподавать в школах историю.Вместо хирургических абортов женщины все чаще прибегают к травам.Заключенных оставили голыми в не предназначенной для жизни камере.Группа ритуальных барабанщиков предстала перед судом за «битье в барабан».Племянник Роберта Мугабе в шаге от покупки мобильного оператора.Солдаты грабят и насилуют женщин.После вскрытия массовых захоронений возникает больше вопросов, чем ответов.Ветераны захватили головной офис министерства финансов.ЮНИСЕФ: один из трех зимбабвийских детей страдает от недоедания.Церковь призывает прекратить насилие.Смерть — лучшее оружие Мугабе.

Кто лежит в зимбабвийских могилах?

Май 2011

Ведущие правозащитники арестованы.Уровень младенческой смертности утроился.Новая вспышка холеры унесла дюжины жизней.Жестоко избитый вице-председатель MDC наконец освобожден.300 женщин добились права работать в шахтах.Фермерам нужен более точный прогноз погоды.2 млн жителей Зимбабве лишились мобильных контрактов.Репрессии нарастают.Министр купил дом за 48 центов.45 из 1000 умирают от малярии, — признал министр здравоохранения.Голодных заключенных накормили мясом слона.Отчет: тысячи зимбабвийских детей умерли от голода.«Этот закон — дерьмо», — заявил раздраженный член MDC.82 человека погибли на дорогах в кровавые пасхальные выходные.Полиция запретила первомайские демонстрации.Католические священники — самые последовательные критики политики Мугабе.

Зимбабве — самый злостный нарушитель свободы слова.

Июнь 2011

Не ходите на выборы до тех пор, пока они не станут честными и открытыми.Вспышка малярии всколыхнула Бейтбридж.Члены ZANU PF входят в браконьерские синдикаты.Жить — это слишком дорого.начала распространение шести миллионов энергосберегающих ламп.Правительство вынуждено закрыть все пыточные камеры.Какая бесстыжая ложь.Air Zimbabwe не может выплатить зарплаты.Бесплатные лампочки от ZESA смертельно опасны.Девушки из Зимбабве оказались в числе секс-рабынь, трудившихся на нигерийский синдикат.Кризису водоснабжения пора положить конец.Американский турист идет на поправку после того, как его атаковал лев.Пациентов выгнали из больницы незадолго до визита Мугабе.Критическая нехватка акушеров.Город Булавайо держится из последних сил.Шокирующие данные о смертности от туберкулеза.Дневные ограбления происходят все чаще.Слоны разорили полицейский огород.Холера снова в Хараре.Апостольские секты подверглись гонениям.Ветераны закидали бутылками с зажигательной смесью дом политического активиста.Школьный учитель вынужден скрываться после того, как его пообещали убить.Утечка: данные о воровстве в Резервном банке.Полицейские пригрозили адвокатам задержанных политических активистов убийством.Член апостольской секты украл сто овец.Переодетый полицейским самозванец украл ключи от тюрьмы строгого режима.Ветераны против реформ.Полицейский погиб в Хараре во время столкновений с противниками Мугабе.

Есть ли у зимбабвийских женщин повод праздновать День Африки?

Июль 2011

Член MDC заявил, что полицейский был убит подвыпившими людьми.Торговцы отзываются о погибшем полицейском как о чудовищном бандите.Полиция: убийцы полицейского «мечом погибнут».Китайцы разоряют Зимбабве.Молодым обувщикам приходится сражаться за выживание.Нехватка хлеба стала реальностью.У дома защищавшего демократию министра финансов взорвалась бомба.Полицейские превратили в зону военных действий.Члены апостольской секты захватили молочную ферму.Ввоз подержанных машин из Японии будет запрещен.Чудовищный пожар: пострадавшие пытаются найти пропавшую родню.Более 2000 дипломированных медсестер лишились работы.Полиция пытается запретить производство пива, чтобы остановить активность MDC.Пожилой белый фермер остался без дома.Мы дегуманизируемся.Списки голосующих «на 100% безупречны».Списки голосующих в Зимбабве — неуклюжий позор.Слон убил главного гида по водопаду Виктории.В июне госслужащие останутся без зарплаты.Работать на китайцев — это «ад на Земле».

ЮАР дала вид на жительство 133 тысячам зимбабвийцев.

Август 2011

Пассажиры Air Zimbabwe возмутились предложением пересесть на автобус.Арест журналистов — это политическое харакири.Матери пришлось рожать на полу.Мужчина, воровавший овец, проговорен к 189 годам.Видео: полицейские жестоко избивают молящегося человека.Вспышка диареи унесла жизни десятерых детей.Медсестры вынуждены продавать фрукты, чтобы выживать, — признал министр.Русский посланник заверил Мугабе: у вас есть друг.Человек, спрогнозировавший результаты выборов, брошен в тюрьму.Фальшивые банкноты наводнили магазины.Уже семь лет в не работает канализация и нет воды.Китайские рабочие намеренно травят слонов.Вооруженные копы грабят таксистов.Высокопоставленный полицейский чиновник лишился работы за прослушивание антипрезидентской музыки.15 000 учительских мест остаются вакант­ными.Ветераны отказались покинуть ферму.Мугабе удвоил зарплаты госслужащим.Учителя покидают школы, опасаясь новой волны насилия.Рабочие требуют изгнания китайцев.Белый фермер арестован за оскорбления в адрес Мугабе.Офицер тюремной охраны воровал масло для жарки.Вооруженная банда похитила 4 тонны золотоносной руды.Красный Крест кормит умирающих от голода заключенных.Ветераны объявили войну.

Проститутки жалуются на действия полиции: секс в обмен на свободу.

Сентябрь 2011

: «Я ем только традиционные блюда».Заключенных заставили бриться осколками стекла.Опасайтесь предвыборного насилия, — предупреждают настоящие ветераны.Новый закон: запрещена продажа пива по воскресеньям.Пассажиры Air Zimbabwe застряли в Китае.Министр опровергает слухи о лагерях пыток при алмазных разработках.Жертвы рассказывают о страшной резне на алмазных разработках.В регионах, страдающих от засухи, жители могут позволить себе лишь одну тарелку еды в день.Церквям приказано оказывать поддержку правящей партии, а не то…Мугабе пообещал солдатам больше денег.Солдаты и полицейские арестованы за ограбление.Таинственная банда женщин насилует мужчин.Новые жертвы холеры.Любимый народом генерал погиб в огне.Полиция воспрепятствовала вскрытию убитого правозащитника.Захваты ферм по всей стране.У мужчины начались неприятности после того, как он назвал Мугабе бабуином.Каддафи найдет убежище в Зимбабве?Как генерал прибрал к рукам ферму.Полиция говорит, что не в силах остановить захват собственности в Булавайо.Полиция допрашивает независимых журналистов.

Хараре — худший в мире город для жизни.

Октябрь 2011

Член ZANU PF уволен за то, что назвал Мугабе старым.Белый фермер избит до смерти при ограблении.Голодающие заключенные «должны сами выращивать себе пищу».WikiLeaks: Мугабе боится быть повешенным за свои преступления.Еще несколько англиканских церквей и их собственность конфискованы в Зимбабве.Мать и дочь убиты слоном: подробный репортаж.Более ста сирот в англиканском приюте брошены на волю судьбы.32 месяца без зарплаты.Убиты три нелегальных охотника за носорогами.WikiLeaks: Мугабе боится ветеранов.Самые тупые полицейские в мире.Катастрофическая нехватка учителей.Хараре слишком дорог для жизни, — говорят финансовые магнаты.В Зимбабве осталось всего 200 белых фермеров.Ветераны требуют пенсию.

Отсечение рога носорогу вылилось в скандал.

Ветераны делят краденый скот.Вторгшиеся в заповедник люди грозят выгнать слонов.Большинство жителей Зимбабве отказываются смотреть государственное телевидение.Люди ночуют в очередях за водой.Англия отказала высокопоставленному полицейскому в предоставлении убежища.Производство молока остановлено.Молодежь захватывает пустые дома в Булавайо.Военный пенсионер арестован при попытке захвата чужой собственности.Лидер ветеранов: Мугабе ведет в никуда.Ветераны подожгли автобус MDC.Вы не умрете от голода, — пообещал премьер крестьянам.Ветераны устали.Люди, похожие на ветеранов, терроризируют население.Ужас охватил церкви в Зимбабве: «гомосексуалисты должны умереть».Заключенным запрещено пользоваться презервативами, — заявили власти.Бывший судья: Смертная казнь — небогоугодное дело.Полиция: женщины-насильницы — часть огромного синдиката.Новая вспышка диареи убила семерых.Слонам срочно необходима помощь.Партия Мугабе провозгласила Каддафи героем Африки.Беспорядки утихли после того, как в Хараре отключили водоснабжение.Профессиональные работники живут в нищете.Каддафи больше нет, Мугабе — следующий.