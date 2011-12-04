Время № участка Нарушение

08:36 2689 [Наблюдателя] удаляют за съемку

09:01 1830 Попытка удаления наблюдателя. Составлен протокол.

09:33 2099 Отстраняют члена [избирательной комиссии] с совещательным голосом

09:57 2099 Члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса хотят удалить из-за того, что сидел в метре от урны

10:46 870 Члена с правом совещательного голоса заставляют ехать на выезд, теперь говорят, что за неисполнение отстраняют

10:55 1169 За счетчик снимают с участка наблюдателя

10:59 1830 За видео съемку требуют от наблюдателя покинуть помещение

11:09 1830 Незаконное удаление наблюдателя

11:12 1 Незаконное удаление наблюдателя за фото и видео

11:17 1029 Нарушение порядка предоставления протокола, сообщили, что выдадут наблюдателю после отправки оригинала в территориальную избирательную комиссию (ТИК)

11:24 870 [Наблюдателя] заставляют ехать на выезд, удаляют с участка

11:34 519 Удаляют за съемку

11:48 1029 На участке запрещают фотосъемку. По требованию председателя ТИК Измайлово Тишина П.Ю. участковая комиссия приняла незаконное решение об удалении с участка представителя прессы и наблюдателя от партии «Яблоко» за фото

11:49 2652 Наблюдателя удаляют с участка, на ремне у него висел маленький ножик

11:50 1334 Наблюдателя удаляют с участка

12:15 1 Задержание милицией наблюдателя

12:40 2608 Планируют удаление наблюдателя и журналиста

12:42 2395 Выгоняют наблюдателя без решения комиссии за жалобу по переносной урне

12:45 2099 Удаляют за съемку и близкое расположение наблюдателя к урне

13:39 382 Удаление без внятной мотивировки, возможно вброс

14:03 1830 Удаление наблюдателя, удаление журналистов, мобильной группы

14:14 2608 Отстранен член с совещательным голосом из-за отказа выезжать к избирателям

14:20 2662 Удаляют члена с правом совещательного голоса за фотосъемку и нахождение рядом с урной

14:45 1334 Удален член с правом совещательного голоса

14:56 2826 Запретили съемку журналистам «Новой газеты» и «Троицкого варианта». Журналистов удаляют с помощью полиции

15:32 2408 Удалили с участка, ТИК отказывается принять жалобу

15:38 1 Член участковой избирательной комиссии (УИК) с правом совещательного голоса удален с участка

15:42 2075 Члена с правом совещательного голоса собираются удалить «по совокупности»

15:57 2188 Наблюдателю от яблока не дают проводить съемку, комиссия пишет решение об удалении

16:22 2498 Удален, подал жалобу в тик, заявление в суд, ждет в суде

16:29 1062 Выгоняют наблюдателя, полиция грубит, Член ТИКа не представился

16:44 1037 Наблюдатель был удален по предлогом «подсматривал при голосовании»

16:58 337 Удалили прессу. ТИК не принимает жалобы ссылаясь на отсутствие кворума

17:00 1062 был вброс. наблюдателя удаляют, члена с правом совещательного голоса отстраняют