Время № участка Нарушение
08:36 2689 [Наблюдателя] удаляют за съемку
09:01 1830 Попытка удаления наблюдателя. Составлен протокол.
09:33 2099 Отстраняют члена [избирательной комиссии] с совещательным голосом
09:57 2099 Члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса хотят удалить из-за того, что сидел в метре от урны
10:46 870 Члена с правом совещательного голоса заставляют ехать на выезд, теперь говорят, что за неисполнение отстраняют
10:55 1169 За счетчик снимают с участка наблюдателя
10:59 1830 За видео съемку требуют от наблюдателя покинуть помещение
11:09 1830 Незаконное удаление наблюдателя
11:12 1 Незаконное удаление наблюдателя за фото и видео
11:17 1029 Нарушение порядка предоставления протокола, сообщили, что выдадут наблюдателю после отправки оригинала в территориальную избирательную комиссию (ТИК)
11:24 870 [Наблюдателя] заставляют ехать на выезд, удаляют с участка
11:34 519 Удаляют за съемку
11:48 1029 На участке запрещают фотосъемку. По требованию председателя ТИК Измайлово Тишина П.Ю. участковая комиссия приняла незаконное решение об удалении с участка представителя прессы и наблюдателя от партии «Яблоко» за фото
11:49 2652 Наблюдателя удаляют с участка, на ремне у него висел маленький ножик
11:50 1334 Наблюдателя удаляют с участка
12:15 1 Задержание милицией наблюдателя
12:40 2608 Планируют удаление наблюдателя и журналиста
12:42 2395 Выгоняют наблюдателя без решения комиссии за жалобу по переносной урне
12:45 2099 Удаляют за съемку и близкое расположение наблюдателя к урне
13:39 382 Удаление без внятной мотивировки, возможно вброс
14:03 1830 Удаление наблюдателя, удаление журналистов, мобильной группы
14:14 2608 Отстранен член с совещательным голосом из-за отказа выезжать к избирателям
14:20 2662 Удаляют члена с правом совещательного голоса за фотосъемку и нахождение рядом с урной
14:45 1334 Удален член с правом совещательного голоса
14:56 2826 Запретили съемку журналистам «Новой газеты» и «Троицкого варианта». Журналистов удаляют с помощью полиции
15:32 2408 Удалили с участка, ТИК отказывается принять жалобу
15:38 1 Член участковой избирательной комиссии (УИК) с правом совещательного голоса удален с участка
15:42 2075 Члена с правом совещательного голоса собираются удалить «по совокупности»
15:57 2188 Наблюдателю от яблока не дают проводить съемку, комиссия пишет решение об удалении
16:22 2498 Удален, подал жалобу в тик, заявление в суд, ждет в суде
16:29 1062 Выгоняют наблюдателя, полиция грубит, Член ТИКа не представился
16:44 1037 Наблюдатель был удален по предлогом «подсматривал при голосовании»
16:58 337 Удалили прессу. ТИК не принимает жалобы ссылаясь на отсутствие кворума
17:00 1062 был вброс. наблюдателя удаляют, члена с правом совещательного голоса отстраняют
17:06 870 Член УИК с решающим голосом под смехотворным предлогом выведен из состава комиссии и удален с участка полицией

С полным списком нарушений, зафиксированным «Гражданином наблюдателем», можно ознакомиться здесь.

Александр Кондрашин был наблюдателем на избирательном участке №1. Через полчаса после начала голосования его удалили с участка.