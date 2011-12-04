|Время
|№ участка
|Нарушение
|08:36
|2689
|[Наблюдателя] удаляют за съемку
|09:01
|1830
|Попытка удаления наблюдателя. Составлен протокол.
|09:33
|2099
|Отстраняют члена [избирательной комиссии] с совещательным голосом
|09:57
|2099
|Члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса хотят удалить из-за того, что сидел в метре от урны
|10:46
|870
|Члена с правом совещательного голоса заставляют ехать на выезд, теперь говорят, что за неисполнение отстраняют
|10:55
|1169
|За счетчик снимают с участка наблюдателя
|10:59
|1830
|За видео съемку требуют от наблюдателя покинуть помещение
|11:09
|1830
|Незаконное удаление наблюдателя
|11:12
|1
|Незаконное удаление наблюдателя за фото и видео
|11:17
|1029
|Нарушение порядка предоставления протокола, сообщили, что выдадут наблюдателю после отправки оригинала в территориальную избирательную комиссию (ТИК)
|11:24
|870
|[Наблюдателя] заставляют ехать на выезд, удаляют с участка
|11:34
|519
|Удаляют за съемку
|11:48
|1029
|На участке запрещают фотосъемку. По требованию председателя ТИК Измайлово Тишина П.Ю. участковая комиссия приняла незаконное решение об удалении с участка представителя прессы и наблюдателя от партии «Яблоко» за фото
|11:49
|2652
|Наблюдателя удаляют с участка, на ремне у него висел маленький ножик
|11:50
|1334
|Наблюдателя удаляют с участка
|12:15
|1
|Задержание милицией наблюдателя
|12:40
|2608
|Планируют удаление наблюдателя и журналиста
|12:42
|2395
|Выгоняют наблюдателя без решения комиссии за жалобу по переносной урне
|12:45
|2099
|Удаляют за съемку и близкое расположение наблюдателя к урне
|13:39
|382
|Удаление без внятной мотивировки, возможно вброс
|14:03
|1830
|Удаление наблюдателя, удаление журналистов, мобильной группы
|14:14
|2608
|Отстранен член с совещательным голосом из-за отказа выезжать к избирателям
|14:20
|2662
|Удаляют члена с правом совещательного голоса за фотосъемку и нахождение рядом с урной
|14:45
|1334
|Удален член с правом совещательного голоса
|14:56
|2826
|Запретили съемку журналистам «Новой газеты» и «Троицкого варианта». Журналистов удаляют с помощью полиции
|15:32
|2408
|Удалили с участка, ТИК отказывается принять жалобу
|15:38
|1
|Член участковой избирательной комиссии (УИК) с правом совещательного голоса удален с участка
|15:42
|2075
|Члена с правом совещательного голоса собираются удалить «по совокупности»
|15:57
|2188
|Наблюдателю от яблока не дают проводить съемку, комиссия пишет решение об удалении
|16:22
|2498
|Удален, подал жалобу в тик, заявление в суд, ждет в суде
|16:29
|1062
|Выгоняют наблюдателя, полиция грубит, Член ТИКа не представился
|16:44
|1037
|Наблюдатель был удален по предлогом «подсматривал при голосовании»
|16:58
|337
|Удалили прессу. ТИК не принимает жалобы ссылаясь на отсутствие кворума
|17:00
|1062
|был вброс. наблюдателя удаляют, члена с правом совещательного голоса отстраняют
|17:06
|870
|Член УИК с решающим голосом под смехотворным предлогом выведен из состава комиссии и удален с участка полицией
С полным списком нарушений, зафиксированным «Гражданином наблюдателем», можно
Александр Кондрашин был наблюдателем на избирательном участке №1. Через полчаса после начала голосования его удалили с участка.