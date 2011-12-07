НАСЕЛЕНИЕ 1 514 085 человек (второй по величине город штата Харьяна)

РАСПОЛОЖЕНИЕ В 30 километрах к югу от Нью-Дели, один из четырех городов-спутников столицы Индии

ПЛОЩАДЬ РАЙОНА 567 км2

Этимология

Название города встречается еще в древнеиндийском эпосе «Махабхарата». Оно образовано из санскритского слова «гуру» (учитель) и пракритского «гаон» (деревня).

История

Образованный в 1979 году округ Гургаон не имел прямого железнодорожного сообщения с Нью-Дели и почти никакой промышленности. Зато в Гургаоне отсутствовала муниципальная власть, а следовательно и бюрократическая волокита. После экономических реформ 1991 года многие транснациональные компании стали открывать свои офисы именно в Гургаоне, что и позволило ему превратиться в самый процветающий город страны.

Достопримечательности

26 торговых центров, 7 полей для гольфа, стадион, 5-звездочный отель и футуристический коммерческий центр Cyber City.

В Гургаоне нет муниципальной власти и, как следствие, финансируемой из городского бюджета канализационной системы, общих систем энерго- и водоснабжения, парковок и общественного транспорта. Охрана правопорядка, транспорт и другие коммунальные услуги находятся в ведении частного сектора.

Экономика

500 тысяч рабочих мест в Гургаоне прямо или косвенно связаны с аутсорсинговой деятельностью крупных мультинациональных компаний. Здесь расположены офисы American Express, IBM, Microsoft, Suzuki, Honda, Ericsson, Oracle, Bank of America, American Airlines, Coca-Cola, Nokia, Motorola.

Достижения

Согласно результатам исследования журнала Business Today, Гургаон является лучшим городом страны по качеству жизни. Гургаон — единственный город в Индии, в котором электричеством обеспечены все домашние хозяйства. Этот город генерирует половину всех доходов штата Харьяна.

Безопасность

После того как стало ясно, что местная полиция в условиях постоянного увеличения населения не справляется со своими обязанностями, некоторые полномочия и задачи по обеспечению правопорядка, в том числе регулирование движения на улицах, были переданы частным охранным агентствам. В настоящий момент в Гургаоне работают около 12 тысяч охранников, что почти в 4 раза превышает количество государственных полицейских.

Развитие

За последние 12 лет население Гургаона выросло более чем на 70 процентов. Только за прошлый год количество автомобилей в Гургаоне возросло на 50 тысяч. Общий объем коммерческих площадей за последние 10 лет вырос в 10 раз и сегодня составляет 2,8 млн квадратных метров — это больше, чем в столице Индии Нью-Дели.

Транспорт

Из-за отсутствия общественного транспорта каждая расположенная в Гургаоне крупная компания содержит несколько сотен частных водителей, которые привозят сотрудников на работу, а вечером развозят их по домам.

Государственный орган HUDA (агентство по городскому развитию штата Харьяна), который должен отвечать за инфраструктуру всех населенных пунктов штата, не успевает за ростом Гургаона. Территории, которые находятся вне зон контроля крупных корпораций, фактически не обслуживаются никем. В результате состояние дорог оставляет желать лучшего, мусор часто просто выбрасывается на обочину. В городских трущобах, часть которых расположена в трех километрах от Cyber City, проживают около 200 тысяч мигрантов, которые в основном заняты на стройках или в качестве помощников по хозяйству. Частная добыча воды из подземных водоносных пластов приводит к тому, что ее уровень каждый год опускается на 3 метра.