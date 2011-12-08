ВПЕРВЫЕ ОБНАРУЖЕНА Одинцовский район Московской области, 2008

ОТКУДА Северная Америка

ОПАСНОСТЬ Угрожает существованию отечественной болотной черепахи и ряда земноводных; переносит возбудителей сальмонеллеза.

ВПЕРВЫЕ ОБНАРУЖЕН Саратовская область, 1997

ОТКУДА Северная Африка

ОПАСНОСТЬ Уничтожает птиц и ондатр, вытесняет с территории лисиц; может быть переносчиком бешенства.

ВПЕРВЫЕ ОБНАРУЖЕНА Краснодарский край, 1981

ОТКУДА Южная Америка

ОПАСНОСТЬ Повреждает картофель, баклажаны, табак, дурман-траву, томаты, перец и другие пасленовые.

ВПЕРВЫЕ ОБНАРУЖЕН начало 1990-х

ОТКУДА Северная Америка

ОПАСНОСТЬ Представляет угрозу для всех овощных культур и большинства декоративно-цветочных; является активным переносчиком опасных вирусных заболеваний — например, пятнистого увядания томатов.

ВПЕРВЫЕ ОБНАРУЖЕНА 2004

ОТКУДА Азия

ОПАСНОСТЬ Выгрызая в плодах ходы и заполняя их экскрементами, наносит вред диким и культурным плодовым растениям (яблоня, груша, персик, абрикос, айва, слива, вишня, рябина, боярышник, кизил, шиповник, миндаль).

ВПЕРВЫЕ ОБНАРУЖЕНА 1989

ОТКУДА Африка

ОПАСНОСТЬ Повреждает листья более 200 видов растений; переносит фитопатогенные вирусы; на сладких выделениях белокрылки селятся сажистые грибы, которые влияют на интенсивность фотосинтеза и качество урожая.

ВПЕРВЫЕ ОБНАРУЖЕН Краснодар, 1991

ОТКУДА Тропическая Америка

ОПАСНОСТЬ Засоряет поля, сады, виноградники и пастбища; колючие колоски ценхруса опасны для животных — в частности, портят шерсть овец.

ВПЕРВЫЕ ОБНАРУЖЕНА начало 1980-х

ОТКУДА Северная Америка

ОПАСНОСТЬ Засоряет сады, посевы кормовых трав, яровых и пропашных культур; грубые стебли амброзии затрудняют комбайновую уборку; является аллергеном.

ВПЕРВЫЕ ОБНАРУЖЕНА 2006

ОТКУДА Корейский полуостров, Северо-Восточный Китай, Монголия

ОПАСНОСТЬ Наносит ущерб ясеневым лесам; неконтролируемое расселение златки может привести к тому же результату, который наблюдался после распространения в России голландской болезни вязов, уничтожившей большую часть этой ценной породы.

ВПЕРВЫЕ ОБНАРУЖЕНА 2003

ОТКУДА Венгрия

ОПАСНОСТЬ Повреждает листья конского каштана и клена.

ВПЕРВЫЕ ОБНАРУЖЕНА Москва, 1985

ОТКУДА Корейский полуостров, Северо-Восточный Китай

ОПАСНОСТЬ Ослабляет деревья, объедая листья.

ВПЕРВЫЕ ОБНАРУЖЕНА Дагестан и Астраханская область, 1980-е

ОТКУДА Корейский полуостров, Япония, Юго-Восточная Азия

ОПАСНОСТЬ Повреждает листья, стебли и колосья риса, пшеницы, кукурузы, проса и других злаковых; представляет особую угрозу для рисоводческих хозяйств Кубани.

ВПЕРВЫЕ ОБНАРУЖЕНА 2006

ОТКУДА Северная Америка

ОПАСНОСТЬ Существенно ослабляет рост земляники, снижает урожайность.

ВПЕРВЫЕ ОБНАРУЖЕНА Краснодарский край, 1999

ОТКУДА Япония, Корея

ОПАСНОСТЬ Селясь в виноградниках, способствует опаданию листьев, отрицательно влияя на налив и созревание ягод.