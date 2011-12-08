1. Красноухая черепаха (Trachemys scripta)
ВПЕРВЫЕ ОБНАРУЖЕНА Одинцовский район Московской области, 2008
ОТКУДА Северная Америка
ОПАСНОСТЬ Угрожает существованию отечественной болотной черепахи и ряда земноводных; переносит возбудителей сальмонеллеза.
2. Шакал (Canis aureus)
ВПЕРВЫЕ ОБНАРУЖЕН Саратовская область, 1997
ОТКУДА Северная Африка
ОПАСНОСТЬ Уничтожает птиц и ондатр, вытесняет с территории лисиц; может быть переносчиком бешенства.
3. Картофельная моль (Phthorimaea operculella zell)
ВПЕРВЫЕ ОБНАРУЖЕНА Краснодарский край, 1981
ОТКУДА Южная Америка
ОПАСНОСТЬ Повреждает картофель, баклажаны, табак, дурман-траву, томаты, перец и другие пасленовые.
4. Западный цветочный (калифорнийский) трипс (Frankliniella occidentalis)
ВПЕРВЫЕ ОБНАРУЖЕН начало
ОТКУДА Северная Америка
ОПАСНОСТЬ Представляет угрозу для всех овощных культур и большинства декоративно-цветочных; является активным переносчиком опасных вирусных заболеваний — например, пятнистого увядания томатов.
5. Персиковая плодожорка (Carposina sasakii)
ВПЕРВЫЕ ОБНАРУЖЕНА 2004
ОТКУДА Азия
ОПАСНОСТЬ Выгрызая в плодах ходы и заполняя их экскрементами, наносит вред диким и культурным плодовым растениям (яблоня, груша, персик, абрикос, айва, слива, вишня, рябина, боярышник, кизил, шиповник, миндаль).
6. Табачная (хлопковая) белокрылка (Bemisia tabaci)
ВПЕРВЫЕ ОБНАРУЖЕНА 1989
ОТКУДА Африка
ОПАСНОСТЬ Повреждает листья более 200 видов растений; переносит фитопатогенные вирусы; на сладких выделениях белокрылки селятся сажистые грибы, которые влияют на интенсивность фотосинтеза и качество урожая.
7. Ценхрус малоцветковый (Cenchrus pauciflorus)
ВПЕРВЫЕ ОБНАРУЖЕН Краснодар, 1991
ОТКУДА Тропическая Америка
ОПАСНОСТЬ Засоряет поля, сады, виноградники и пастбища; колючие колоски ценхруса опасны для животных — в частности, портят шерсть овец.
8. Амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida)
ВПЕРВЫЕ ОБНАРУЖЕНА начало
ОТКУДА Северная Америка
ОПАСНОСТЬ Засоряет сады, посевы кормовых трав, яровых и пропашных культур; грубые стебли амброзии затрудняют комбайновую уборку; является аллергеном.
9. Златка ясеневая узкотелая изумрудная (Agrilus planipennis)
ВПЕРВЫЕ ОБНАРУЖЕНА 2006
ОТКУДА Корейский полуостров, Северо-Восточный Китай, Монголия
ОПАСНОСТЬ Наносит ущерб ясеневым лесам; неконтролируемое расселение златки может привести к тому же результату, который наблюдался после распространения в России голландской болезни вязов, уничтожившей большую часть этой ценной породы.
10. Каштановая минирующая моль или охридский минер (Cameraria ohridella)
ВПЕРВЫЕ ОБНАРУЖЕНА 2003
ОТКУДА Венгрия
ОПАСНОСТЬ Повреждает листья конского каштана и клена.
11. Моль-пестрянка липовая (Phyllonorycter issikii kumata)
ВПЕРВЫЕ ОБНАРУЖЕНА Москва, 1985
ОТКУДА Корейский полуостров, Северо-Восточный Китай
ОПАСНОСТЬ Ослабляет деревья, объедая листья.
12. Огневка рисовая желтая (Chilo suppressalis)
ВПЕРВЫЕ ОБНАРУЖЕНА Дагестан и Астраханская область,
ОТКУДА Корейский полуостров, Япония, Юго-Восточная Азия
ОПАСНОСТЬ Повреждает листья, стебли и колосья риса, пшеницы, кукурузы, проса и других злаковых; представляет особую угрозу для рисоводческих хозяйств Кубани.
13. Тля корневая земляничная малая (Aphis forbesii)
ВПЕРВЫЕ ОБНАРУЖЕНА 2006
ОТКУДА Северная Америка
ОПАСНОСТЬ Существенно ослабляет рост земляники, снижает урожайность.
14. Цикадка виноградная японская (Arboridia kakogawana)
ВПЕРВЫЕ ОБНАРУЖЕНА Краснодарский край, 1999
ОТКУДА Япония, Корея
ОПАСНОСТЬ Селясь в виноградниках, способствует опаданию листьев, отрицательно влияя на налив и созревание ягод.
15. Эхинотрипс американский (Echinothrips americanus)
ВПЕРВЫЕ ОБНАРУЖЕН 2005
ОТКУДА Северная Америка
ОПАСНОСТЬ Наносит вред огурцам, перцу и томатам; устойчив к большинству применяемых сегодня инсектицидов.