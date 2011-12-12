Происхождение
Фейт, помесь чау-чау, родилась под Рождество 2002 года в городе Манассас, штат Вирджиния, США. Щенок появился с врожденным дефектом, препятствовавшим развитию его передних лап. По другой версии, собака родилась с деформированной передней левой лапой, а правую удалили в связи с сильной травмой. Фейт была единственным выжившим щенком из помета, но мать, чау-чау по кличке Принцесса, отказывалась ее кормить.
Семья
21 января 2003 года, когда Фейт было
3 недели,
Обучение
Чтобы собака научилась чувствовать движение и равновесие, ее пробовали учить двигаться с помощью скейтборда. А потом ее начали приучать стоять и прыгать на задних лапах, используя в качестве поощрения арахисовое масло. Удивительно, но уже через 6 месяцев Фейт научилась балансировать на задних лапах и, прыгая, продвигаться вперед. После дальнейших тренировок она уже могла ходить, как человек.
Карьера
Фейт была участником более 200 телешоу, в том числе побывала в гостях у Опры Уинфри и Дэвида Леттермана. Фейт присвоено звание сержанта американской армии. Опубликованы две книги о Фейт, написанные Джуд Стрингфеллоу. Сейчас Джуд заканчивает
работу над третьей книгой. У Фейт есть официальный сайт в интернете