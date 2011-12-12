Происхождение

Фейт, помесь чау-чау, родилась под Рождес­тво 2002 года в городе Манассас, штат Вир­джиния, США. Щенок появился с врожденным дефектом, препятствовавшим развитию его передних лап. По другой версии, собака родилась с деформированной передней левой лапой, а правую удалили в связи с сильной травмой. Фейт была единственным выжившим щенком из помета, но мать, чау-чау по кличке Принцесса, отказывалась ее кормить.

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«Вообще-то собаки переносят приблизительно 60 процентов своего веса на передние лапы. Собака (Фейт) не знает, что у нее только две лапы. Для нее это нормальное поведение. А если собака может проделать такое, то может и человек. Ее пример может заставить людей чувствовать себя способными совершать подобные поступки, преодолевать себя».
Грегори С. Хаммер, президент Американской ветеринарной медицинской ассоциации

Семья

21 января 2003 года, когда Фейт было 3 недели, 17-летний Ройбен Стрингфеллоу нашел ее на заднем дворе супермаркета, где ее мать была сторожевой собакой. Ройбен вытащил ослабевшего щенка из-под тела Принцессы, которая почти задавила его, и принес домой. Джуд Стрингфеллоу, мать Ройбена, бросила преподавательскую работу в кулинарном колледже, чтобы заниматься Фейт.

«Кого-то бог посылает в Африку, а кому-то дает двухногих собак. Я явно из таких».
Джуд Стрингфеллоу, хозяйка Фейт

Обучение

Чтобы собака научилась чувствовать движение и равновесие, ее пробовали учить двигаться с помощью скейтборда. А потом ее начали приучать стоять и прыгать на задних лапах, используя в качестве поощрения арахисовое масло. Удивительно, но уже через 6 месяцев Фейт научилась балансировать на задних лапах и, прыгая, продвигаться вперед. После дальнейших тренировок она уже могла ходить, как человек.

Карьера

Фейт была участником более 200 телешоу, в том числе побывала в гостях у Опры Уинфри и Дэвида Леттермана. Фейт присвоено звание сержанта американской армии. Опубликованы две книги о Фейт, написанные Джуд Стрингфеллоу. Сейчас Джуд заканчивает работу над третьей книгой. У Фейт есть официальный сайт в интернете faiththedog.info, она также представлена в социальных сетях MySpace, Twitter и Facebook.