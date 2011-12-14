Нецензурный текст не являлся словами журнала, редакции или кого-либо из авторов. Это была фотография, фиксирующая реальное поведение избирателей на выборах. Судя по митингу на Болотной площади, куда пришло несколько десятков тысяч человек, такие настроения достаточно представительны в российском обществе, чтобы проинформировать об этом читателей.

Мы знаем Максима Ковальского как человека большого таланта и высокого профессионализма. Для него всегда были чрезвычайно важны честь и репутация издательского дома «Коммерсантъ». Для нас его защита — это защита нашей чести и достоинства.

Его увольнение мы рассматриваем как акцию запугивания, направленную на то, чтобы не допустить никакого критического высказывания в адрес Владимира Путина, даже в косвенной форме публикации фотографий текстов, где о нем высказываются без должного пиетета. Нас принуждают к трусости, что недостойно и непродуктивно. Особенно смущает попытка представить увольнение человека за профессиональную позицию борьбой за чистоту русского языка. Это та же фальсификация, которая оскорбила людей на выборах.

Нам трудно сохранять объективность, когда на нас давят и преследуют наших товарищей, и мы не понимаем, зачем в таких обстоятельствах мы должны ее сохранять. Недопустимо, чтобы конфронтация на улицах Москвы стала конфронтацией внутри нашего Дома.

Григорий Ревзин

Анна Наринская

Елена Нусинова

Олег Кашин

Григорий Дашевский

Ольга Алленова

Арина Бородина

Анна Толстова

Алла Барахова

Ксения Леонова

Роман Могучий

Татьяна Шишкова

Дмитрий Бутрин

Андрей Воскресенский

Иван Ждакаев

Ольга Ципенюк

Ольга Соломатина

Елизавета Кузнецова

Седа Эдикян

Александр Соловьев

Кира Долинина

Валерия Любимова

Константин Бочарский

Анна Шур

Анастасия Горшкова

Анастасия Каримова

Сергей Ходнев

Павел Шеремет

Дарья Смолянинова

Анатолий Гусев

Андрей Козенко

Юлия Гендина

Иван Сафронов

Екатерина Дранкина

Михаил Лукин

Дмитрий Ждакаев

Юлия Гордиенко

Александр Черных

Рената Ямбаева

Анна Васильева

Елена Гусева

Николай Зубов

Мария Заливанская

Игорь Гулин

Мария Семендяева

Ирина Парфентьева

Светлана Локоткова

Елена Сизова

Светлана Дементьева

Никита Баталов

Ульяна Малашенко

Олег Хохлов

Варвара Саранчук

Алексей Ходорыч

Александр Куклоевский

Роман Рожков

Юлия Погорелова

Динара Мамемадова

Мария Бурас

Олеся Герасименко

Олег Скориков

Дмитрий Губин

Евгений Хвостик

Ирина Степачева-Бохенек

Виктор Хамраев

Тамила Джоджуа

Дарья Холобаева

Марина Прохорова

Александр Габуев

Павел Белавин

Анастасия Анисимова

Елизавета Биргер

Владимир Соловьев

Андрей Архангельский

Полина Никольская

Шамиль Идиатуллин

Алена Миклашевская

Наталья Радулова

Петр Кузнецов

Татьяна Кузнецова

Юрий Угринов

Дмитрий Полонский

Татьяна Маркина

Михаил Трофименков

Иван Кузнецов

Дмитрий Ладыгин

Максим Иванов

Геннадий Герасимов

Данила Жестарев

Екатерина Дударева

Сергей Соболев

Вячеслав Суханов

Алена Липатова

Евгений Бойко

Муса Мурадов

Юрий Львов

Александр Кабаков

Дарья Тимченко

Владимир Белов

Екатерина Любавина

Вячеслав Попов

Татьяна Трофимова

Елена Чекалова

Марина Иванющенкова

Анна Занина

Татьяна Салахетдинова

Сергей Яковлев

Олеся Емелянова

Марианна Власова

Анастасия Гидаспова

Анна Тарасова

Александр Любарский

Катерина Перепелица

Кирилл Белянинов

Елена Барышева

Ольга Филина

Екатерина Баяндина

Вячеслав Гаврилов

Владимир Тихомиров

Михаил Пророков

Алексей Киселев

Максим Черниговский

Андрей Шелютто

Константин Куксо

Петр Холобаев

Андрей Колесников

Ольга Мамаева

Мария-Луиза Тирмастэ



Мы, нижеподписавшиеся, выражаем солидарность с сотрудниками ИД «Коммерсант» и также выступаем против давления на СМИ и попыток введения цензуры.

Александр Артемьев, корреспондент, «Газета.Ru"

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Екатерина Савина, корреспондент, «Газета.Ru"

Григорий Туманов, корреспондент, «Газета.Ru"

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Дарья Загвоздина, корреспондент, «Газета.Ru"

Анастасия Берсенева, корреспондент, «Газета.Ru"

Илья Шепелин, корреспондент, «Газета.Ru"

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Марина Карапетян, заместитель редактора отдела, «Газета.Ru"

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Елизавета Сурначева, корреспондент, «Газета.Ru"

Ольга Болотова, корреспондент, «Газета.Ru"

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Айдар Бурибаев, редактор отдела новостей, «Газета.Ru"

Мария Цыбульская, редактор отдела автомобили, «Газета.Ru"

Ольга Анохина, корреспондент, «Газета.Ru"

Олеся Волкова, дизайнер, «Газета.Ru» Иван Куликов, обозреватель отдела наука, «Газета.Ru"

Иван Куликов, обозреватель отдела наука, «Газета.Ru"

Евгений Шипилов, заместитель редактора отдела, «Газета.Ru»

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