… консервирования.

Брилев На проводе Сердюков Николай, Воронеж.

Андреева Воронеж, да.

Николай Сердюков Да, Воронеж. Владимир Владимирович, напомните, пожалуйста, химическую формулу глины.

Брилев Глины?

Николай Сердюков Да, глины формулу.

Путин Спасибо, Николай, за ваш вопрос. Вы сами знаете, что глина — это не химическое вещество, в строгом смысле слова, поэтому мой ответ будет не таким конкретным, как вам, наверное, хотелось бы. Глина — обломочная горная порода, образовавшаяся путем выветривания полевошпатовых и других сложных горных пород; состоит главным образом из водных силикатов глинозема, часто с примесью окисей железа и марганца, углекислой извести и магнезии, зерен кварца, полевого шпата и слюды. Цвет глины самый разнообразный: белый, желтый, серый, зеленый, голубой, красный и черный. Глина, Николай, залегает или на месте своего образования, или (что чаще) уносится водою и отлагается в устьях рек, в морях и в озерах. Глины встречаются во всех геологических системах, но всего более в новейших отложениях. Вследствие разнообразия примесей различных глин одни из них пластичнее, другие огнеупорнее, третьи песчанистее. Типы глин получают свое название или от характерных примесей, например: смолистая глина, железистая, слюдяная, квасцовая, базальтическая и другие, или же от того производства, в которое идет данная глина, например: сукновальная глина…

Николай Сердюков Сукновальная?

Путин Да, Николай, сукновальная (очень пористая и потому жадно впитывающая в себя воду и жиры), горшечная, фаянсовая, трубочная, кирпичная и т. п. Глина со значительной примесью тонкого кварцевого песка, листочков слюды и окиси железа получает название суглинка, а сланцеватая, плотная глина с мелкими листочками слюды и зернами кварца — сланцеватой глины.

Николай Сердюков А сланцеватая может быть одновременно сукновальной?

Путин Конечно. Как мы шутили, когда я работал в совсем другой организации, глина с большим количеством извести (от 40 до 80%) называется мергелем. Я надеюсь, я ответил на ваш вопрос, Николай.

Брилев Катя, кто у нас следующий?

Андреева Новопосадск.

Брилев Включаем Новопосадск. Задавайте вопрос.

Михаил Петрович Собакеев Владимир Владимирович, говорит Собакеев Михаил Петрович. Я сам ветеран. Спасибо вам. Скажите, пожалуйста, каков возраст Вселенной?

Путин Очень важный вопрос, Михаил Петрович. Ученые-астрофизики полагают, что возраст Вселенной можно приблизительно оценить в 13,7 миллиардов лет.

Брилев На проводе Пыталово, Псковская область.

Путин Пыталово. Интересное какое название.

Андреева Пыталово, говорите, мы вас слушаем!

Маша Разина Владимир Владимирович, меня зовут Маша Разина. Я учусь в десятом классе. У меня не получается решить один пример по алгебре.

Путин Давайте ваш пример, Маша.

Маша Разина

Путин Одна вторая.

Меньше чем через сутки после того, как Владимир Путин пообщался с народом в этом году, на YouTube уже появилась лего-интерпретация этого общения, а также предшествовавших ему событий.