1. Перед тем как взять на себя управление самолетом, необходимо успокоить пассажиров: паника во время полета может привести к тому, что люди начнут бегать по салону и дестабилизируют вес самолета.
2. Занять кресло командира экипажа (1), которое располагается в левом углу кабины. Во время полета и посадки придется действовать за четверых: первого и второго пилота, борт-инженера и штурмана. Необходимо собраться с духом: в течение оставшегося полета предстоит сделать то, чему пилотов учат пять лет.
3. Найти с левой стороны штурвала (2) кнопку радио (3) и связаться с землей. Диспетчер вызовет на помощь специалиста, знакомого с данной модификацией самолета, который на протяжении полета будет давать подсказки: у
4. Отключить автопилот кнопкой быстрого отключения автопилота (4), которая находится на штурвале (2) — при этом раздастся неприятный звуковой сигнал. В отличие от самых современных самолетов, автопилот на
5. Снизить скорость самолета, уменьшив обороты двигателя на среднем пульте пилотов (5) до менее 80% (см. показания прибора на панели контроля (6), для этого необходимо потянуть руды (рычаги) управления двигателем на себя. Полеты тяжелых самолетов выполняются строго на эшелонах — регламентированных высотах, установленных для того, чтобы выдерживать интервалы между летящими самолетами. Каждый эшелон имеет свои заданные значения скорости, которой должен придерживаться экипаж самолета.
6. Начать снижение на заданной скорости с помощью штурвала (2), плавно потянув его от себя, чтобы самолет пошел вниз. Ориентируясь на показания авиагоризонта на командно-пилотажном приборе (7), который показывает пространственное положение самолета относительно линии горизонта, необходимо создать особый угол снижения — не более пяти градусов.
7. Ориентируясь на показания планового навигационного прибора (8), лечь на курс, который сообщит диспетчер с земли. Для того чтобы стрелка прибора соответствовала заданным параметрам, необходимо плавно повернуть штурвал в ту или иную сторону, создав достаточный крен самолета, и удерживать его до тех пор, пока самолет не ляжет на нужный курс. Продолжать снижение, уменьшая работу двигателей.
8. Узнать у диспетчера посадочную высоту (у каждого аэропорта она своя) и параметры давления, которые зависят от аэронавигационной обстановки, и задать их на высотомере (9). Когда самолет окажется на нужной высоте, система сигнализирует об этом пилоту.
11. Вычислить посадочную скорость самолета, пользуясь специальной таблицей. Для этого необходимо узнать посадочную массу самолета, найдя в бумагах второго пилота центровочный график, заполняемый перед полетом, где указан вес пустого самолета, а также зафиксировано число пассажиров и вес груза. К этим данным нужно прибавить информацию об уровне оставшегося топлива. Сопоставив их с данными о текущих погодных условиях (температуру и давление нужно узнать у диспетчера), подсчитать скорость посадки. Таблица, как и руководство по летной эксплуатации самолетом, находится где-то в бумагах пилотов.
12. Ориентируясь на показания командно-пилотажного прибора (7), необходимо с заданной высоты снизиться до точки входа в глиссаду (предпосадочную наклонную прямую) и начать посадку. Удержать самолет строго на линии глиссады очень трудно — это удается даже не каждому начинающему летчику. Директорные стрелки командно-пилотажного прибора должны образовать крест — это значит, что самолет находится на предпосадочной прямой и правильно выдерживает курс.
13. Войдя в точку выравнивания (для
14. После приземления необходимо включить реверс (12) и выпустить интерцепты (13). Когда скорость самолета снизится до
15. Выслушать поздравления спасательной команды и аплодисменты пассажиров. Шансы, что неподготовленный человек сможет взять на себя управление и посадить