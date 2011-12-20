1. Перед тем как взять на себя управление самолетом, необходимо успокоить пассажиров: паника во время полета может привести к тому, что люди начнут бегать по салону и дестабилизируют вес самолета.

2. Занять кресло командира экипажа (1) , которое располагается в левом углу кабины. Во время полета и посадки придется действовать за четверых: первого и второго пилота, борт-инженера и штурмана. Необходимо собраться с духом: в течение оставшегося полета предстоит сделать то, чему пилотов учат пять лет.

3. Найти с левой стороны штурвала (2) кнопку радио (3) и связаться с землей. Диспетчер вызовет на помощь специалиста, знакомого с данной модификацией самолета, который на протяжении полета будет давать подсказки: у Ту-154 существует огромное количество модификаций, отличающихся друг от друга различным расположением приборов управления. Иногда настолько, что теряются даже сами летчики. При этом большинство приборов дублируют друг друга, поэтому обращать внимание нужно будет только на самые необходимые из них.

4. Отключить автопилот кнопкой быстрого отключения автопилота (4) , которая находится на штурвале (2) — при этом раздастся неприятный звуковой сигнал. В отличие от самых современных самолетов, автопилот на Ту-154 не сможет осуществить самостоятельную посадку: по нынешним стандартам это практически парусный флот.

5. Снизить скорость самолета, уменьшив обороты двигателя на среднем пульте пилотов (5) до менее 80% (см. показания прибора на панели контроля (6) , для этого необходимо потянуть руды (рычаги) управления двигателем на себя. Полеты тяжелых самолетов выполняются строго на эшелонах — регламентированных высотах, установленных для того, чтобы выдерживать интервалы между летящими самолетами. Каждый эшелон имеет свои заданные значения скорости, которой должен придерживаться экипаж самолета.

6. Начать снижение на заданной скорости с помощью штурвала (2) , плавно потянув его от себя, чтобы самолет пошел вниз. Ориентируясь на показания авиагоризонта на командно-пилотажном приборе (7) , который показывает пространственное положение самолета относительно линии горизонта, необходимо создать особый угол снижения — не более пяти градусов.

7. Ориентируясь на показания планового навигационного прибора (8) , лечь на курс, который сообщит диспетчер с земли. Для того чтобы стрелка прибора соответствовала заданным параметрам, необходимо плавно повернуть штурвал в ту или иную сторону, создав достаточный крен самолета, и удерживать его до тех пор, пока самолет не ляжет на нужный курс. Продолжать снижение, уменьшая работу двигателей.

8. Узнать у диспетчера посадочную высоту (у каждого аэропорта она своя) и параметры давления, которые зависят от аэронавигационной обстановки, и задать их на высотомере (9) . Когда самолет окажется на нужной высоте, система сигнализирует об этом пилоту.

9−10. Выпустить закрылки (10) . Выпустить шасси (11) в посадочное положение.

11. Вычислить посадочную скорость самолета, пользуясь специальной таблицей. Для этого необходимо узнать посадочную массу самолета, найдя в бумагах второго пилота центровочный график, заполняемый перед полетом, где указан вес пустого самолета, а также зафиксировано число пассажиров и вес груза. К этим данным нужно прибавить информацию об уровне оставшегося топлива. Сопоставив их с данными о текущих погодных условиях (температуру и давление нужно узнать у диспетчера), подсчитать скорость посадки. Таблица, как и руководство по летной эксплуатации самолетом, находится где-то в бумагах пилотов.

12. Ориентируясь на показания командно-пилотажного прибора (7) , необходимо с заданной высоты снизиться до точки входа в глиссаду (предпосадочную наклонную прямую) и начать посадку. Удержать самолет строго на линии глиссады очень трудно — это удается даже не каждому начинающему летчику. Директорные стрелки командно-пилотажного прибора должны образовать крест — это значит, что самолет находится на предпосадочной прямой и правильно выдерживает курс.

13. Войдя в точку выравнивания (для Ту-154 это около 10 метров над землей), необходимо перевести двигатели в режим малого газа и плавным взятием штурвала на себя перевести самолет в посадочное положение. Положение самолета должно изменяться соразмерно приближению земли: если земля приближается быстро — штурвал нужно взять на себя быстро, и наоборот, если медленно.

14. После приземления необходимо включить реверс (12) и выпустить интерцепты (13) . Когда скорость самолета снизится до 220−230 км/ч, необходимо включить тормоза колес (14) , которые находятся в верхней части педалей. На скорости не менее 110−120 км/ч реверс необходимо выключить и продолжать торможение самолета с помощью педалей, в верхней части которых находится ножной тормоз.