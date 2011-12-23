Результат «Единой России»:
0% 100% Голосование не проводилось
Страны, в которых «Единая Россия» получила самый высокий процент
Гвинея-Бисау … 90,9%
Абхазия … 88,6%
Южная Осетия … 85,3%
Конго … 84,1%
Армения … 83,6%
Страны, в которых «Единая Россия» получила больше всего голосов
Абхазия … 57905
Приднестровье … 36402
Латвия … 12006
Эстония … 11992
Южная Осетия … 10730
Страны, в которых «Единая Россия» получила самый низкий процент
Великобритания … 10,8%
Нидерланды … 13,8%
Франция … 18,6%
Таиланд … 18,8%
Чехия … 19,6%
Страны, в которых «Единая Россия» получила меньше всего голосов
Экваториальная Гвинея … 5
Бруней … 7
Ямайка … 8
Парагвай … 8
Бурунди … 14
Карта составлена по официальным данным голосования на 369 избирательных участках, расположенных за пределами России, — в посольствах, консульствах, торгпредствах