Результат «Единой России»:

0% 100% Голосование не проводилось

Страны, в которых «Единая Россия» получила самый высокий процент Гвинея-Бисау … 90,9%

Абхазия … 88,6%

Южная Осетия … 85,3%

Конго … 84,1%

Армения … 83,6% Страны, в которых «Единая Россия» получила больше всего голосов Абхазия … 57905

Приднестровье … 36402

Латвия … 12006

Эстония … 11992

Южная Осетия … 10730 Страны, в которых «Единая Россия» получила самый низкий процент Великобритания … 10,8%

Нидерланды … 13,8%

Франция … 18,6%

Таиланд … 18,8%

Чехия … 19,6% Страны, в которых «Единая Россия» получила меньше всего голосов Экваториальная Гвинея … 5

Бруней … 7

Ямайка … 8

Парагвай … 8

Бурунди … 14