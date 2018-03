Телевизор против игрушек

исследование

В эксперименте приняли участие 50 детей, из них 17 в возрасте 12 месяцев, 16 — двухлетних и 17 — трехлетних. Каждого ребенка на час поместили в комнату с набором игрушек и телевизором, который был включен либо в течение первого получаса, либо в течение второго. Он показывал записанную телевикторину с рекламными паузами — то есть ребенок плохо понимал, что происходило на экране. За испытуемыми постоянно следили две видеокамеры, чтобы по окончании эксперимента ученые могли подсчитать, сколько раз ребенок отвлекался на экран и как долго и сосредоточенно он возился с игрушками. При этом исследователи различали ситуации, когда ребенок просто держал игрушку в руках и когда он уделял ей серьезное внимание.

результаты

Взрослея, дети реже отвлекаются на неинтересную телепередачу. Так, годовалые дети в среднем смотрели на экран 5,5% времени, двухлетние — 6,2%, а вот трехлетние — всего 3%. При этом серьезное влияние на сосредоточенность телевизор оказывал только у самых маленьких детей. Годовалые малыши концентрировались на игрушке 21% времени с включенным телевизором и 29,9% — с выключенным. Двухлетние дети, напротив, возились с игрушкой 36,8% времени, если телевизор был включен, и всего 31,8% времени, когда он был выключен. На трехлетних же детей телевизор не оказывал почти никакого влияния: 43,6% и 44,8% — результаты при включенном и выключенном телевизоре, соответственно. В среднем у всех детей время игры при выключенном телевизоре увеличивалось на 4,7%.

Мультфильмы против развития

исследование

Влияние телепередач на развитие исполнительных функций исследовали на примере 60 детей чуть старше четырех лет. Случайным образом они были разбиты на три группы по 20 человек. Первая группа в течение девяти минут должна была смотреть динамичный мультфильм, вторая — образовательный, а третья — рисовать. В динамичном мультфильме сцены на экране менялись каждые 11 секунд, а в образовательном — каждые 34 секунды. Затем дети должны были пройти два теста. Сначала — справиться с головоломкой «Ханойская башня», где ребенку нужно было переложить пирамиду из трех колец с первого шеста на третий, причем нельзя было класть кольцо большего размера на меньшее. Тот, кто выполнял задачу, получал 1 балл. Вторым тестом была игра, в которой ведущий просил ребенка дотрагиваться до различных частей тела, и за каждое правильное действие ребенок также получал 1 балл. Затем всех детей проверяли на терпеливость. Ведущий выкладывал 10 кусочков зефира на одну тарелку и 2 — на другую, а затем предупреждал, что выйдет на 5 минут, и объяснял, что ребенок может съесть 10 кусочков зефира, если дождется его возвращения, или 2 кусочка — в любой момент. Ученые фиксировали время до того момента, когда ребенок, не выдержав, начинал есть.

результаты

С «Ханойской башней» лучше всего справились рисовавшие дети — 70%. Среди тех, кто смотрел образовательный мультфильм, успеха добились только 35% детей, а из группы, смотревшей динамичный, только 15%. Со вторым заданием лучше справились дети из второй группы — их средний результат — 33,2 балла, а у рисовавших — 30,58 балла. Те, кому досталась остросюжетная анимация, набрали в среднем лишь 19,7 балла. Терпеливости этим детям тоже не хватило: в среднем они начинали есть зефир спустя 146 секунд после начала испытания. Те, кто рисовал, выдерживали 242 секунды, а те, кто просвещался, — целых 257 секунд.

Кино против зануд

исследование

6522 подростка в возрасте от 10 до 14 лет были 4 раза (каждый раз с интервалом в 8 месяцев) опрошены по телефону. Кроме обычных анкетных им задавали вопросы, связанные с интересом к новым ощущениям, например, подростки должны были по четырехбалльной шкале оценить истинность утверждений: «Я люблю делать что-то пугающее», «Я люблю делать что-то опасное», «Мне часто нечем заняться» и «Я люблю слушать громкую музыку». Им также надо было ответить на вопрос: «Пробовали ли вы алкоголь тайком от родителей?» — и выбрать из списка фильмы, которые они смотрели, причем 40% относились к категории R («только в сопровождении взрослых»).

результаты

Ученые обнаружили, что на желание попробовать алкоголь влияет как количество просмотренных R-фильмов, так и склонность подростка к новым ощущениям. Причем эти факторы действуют независимо друг от друга. Так, у подростков, избегавших недетских фильмов и не стремившихся к новым ощущениям, шансы попробовать тайком алкоголь не превышали 3%. А вот у жадных до ярких впечатлений потребителей фильмов категории R эта вероятность достигает целых 42%. Причем вероятность, близкая к 40%, наблюдается у всех подростков, которые смотрели максимальное количество фильмов для взрослых. Таким образом, у скучных подростков вероятность выпить под влиянием взрослого кинематографа возрастает более чем в 13 раз, а у склонных к ярким ощущениям — меньше чем в два раза.

Кино против спорта

исследование

В первой части исследования, в 1999 году, приняли участие 5473 подростка в возрасте от 9 до 14 лет. Каждому из них по телефону был зачитан список из 50 фильмов, вышедших на экраны с 1988 по 1999 год. Фильмы для каждого участника выбирались случайно из 600 кассовых картин, причем соотношение фильмов для разных возрастных категорий всегда было одинаковым. Респонденты должны были указать, какие фильмы из списка они смотрели, ответить на анкетные вопросы (в том числе о своем отношении к курению), а также дать согласие на участие во второй части исследования или отказаться от него. Во всех 600 фильмах, использованных в исследовании, были подсчитаны все сцены курения на экране, так что можно было понять, сколько таких эпизодов видел каждый из участников. В соответствии с этим подростки были разбиты на четыре группы: те, кто видел от 0 до 522 сцен, от 523 до 947, от 948 до 1649 и от 1650 до 5308. Вторая часть эксперимента была проведена в 2006−2007 годах. В ней приняли участие 2048 участников первого эксперимента, которые к тому времени достигли возраста 16−21 года. Доля курильщиков составила 21,2% среди юношей и 13,7% среди девушек. При этом 1163 участника занимались командными видами спорта, а 885 — нет, и курильщиков в этих группах оказалось 10,8% и 25,8%.

результаты

Ученые посчитали процент курильщиков в каждой из четырех групп подростков, которые видели в кино разное количество сцен курения. Разумеется, была обнаружена положительная зависимость: респонденты из первой группы (до 522 сцен курения) начинали курить лишь в 8,6% случаев, а из четвертой (более 1650 сцен) уже в 27,8%. При этом из первой группы курили 15,1% неспортивных молодых людей, а из четвертой — 34,4%. Но еще более страшное влияние кинематограф оказал на тех подростков, которые увлекались командными видами спорта: 3,5% курящих из первой группы и 22,8% из четвертой — то есть для них вероятность закурить возрастала в 6,5 раза, и спортсмены, видевшие на экране слишком много сцен курения, в итоге начинали курить чаще, чем лентяи, не слишком увлекавшиеся кино.

Сериалы против лжи

исследование

В эксперименте приняли участие 108 американских студентов, которые были разбиты на три группы: экспериментальную, сравнительную и контрольную. 33 участника экспериментальной группы просмотрели один эпизод сериала Lie to me («Теория лжи»), в котором главный герой умеет по поведению человека определять, лжет он или нет. 40 человек из сравнительной группы смотрели сериал Numbers («Числа»), в котором криминальные загадки решает гениальный математик. 35 участ­ников контрольной группы не смотрели ничего. После этого всем студентам показали 12 интервью, в которых другие молодые люди отвечали на вопрос, жульничали ли они во время экспериментального теста для другого исследования (о случаях жульничества было известно). Задачей испытуемых было определить, говорят интервьюируемые правду или нет.

результаты

Добровольцы, посмотревшие «Теорию лжи», действительно вычисляли лжецов с самой высокой точностью — 58,8%. Впрочем, результаты в сравнительной и контрольной группах были не намного хуже — 53,8% и 56,2% соответственно. А вот в том, говорит ли интервьюируемый правду, куда точнее оказались представители контрольной группы — 74,3%. Точность среди зрителей «Чисел» составила 69,6%, а зрители «Теории лжи» оказались чересчур недоверчивыми и правильно определили правду всего лишь в 60,1% случаев.