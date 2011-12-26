Катя (26 лет) и Женя (42 года) Ляндцын Ин

Село Полтавка, владельцы теплицы

«Познакомились мы через друзей. Он приходил, деньгами помогал, подарки делал. Теперь уже пять лет мы вместе. У нас двое детей, я с ними сижу, а иногда ему в поле помогаю. Муж сейчас по‑русски немного говорит, а когда приехал, знал только слово «кушать».

Татьяна (25 лет) и Костя (40 лет) Галян

Село Полтавка, крестьяне

«Мне было лет 16, были летние каникулы, и мы пошли с девчонками на поле поработать. Костя на поле хозяином был — у нас тут по селам поля, теплицы и фермы — все китайцы держат. Ну он и попросил меня поучить его русскому языку. Я даже и не подумала, что он ухаживать за мной будет — человек старше меня, думаю, помогу ему, отчего не помочь. Вот он ко мне долго присматривался — они же любят, чтобы без вредных привычек, а я не пью, не курю. Поначалу моя бабушка браку нашему противилась. Говорила: он только паспорт русский сделает и тебя бросит. А он обиделся и не стал ничего делать, даже расписываться не стал, чтобы не думали, что из корысти».

Вика (29 лет) и Володя (46 лет) Ван Цзюнь

Село Пуциловка, владельцы свинофермы

«Я на него сперва внимания не обращала, он по-русски не говорил, все за мной ходил. Ну я его русскому стала учить, он как выучил, так и признался, что любит меня. У нас сейчас две дочки и два сына. С утра и до вечера дом на мне, а он работает. Вообще, он человек очень положительный. В Китае его ничего не держит, и ему здесь нравится».

Ира (32 года), и Витя (36 лет) Вэйцзя

Село Синельниково, крестьяне

«Он на меня сразу глаз положил, но боялся подойти — думал, я на него смотреть не буду, потому что он китаец. А потом подошел и сразу сказал, что хочет на мне жениться. Он шутит, говорит, я сам и повар, и агроном, и капитан. Я его первое время всерьез не воспринимала, иностранец все-таки, сегодня здесь, завтра там. Думала, время хочет провести. А он стал проявлять отношение ко мне теплое, серьезное».

Маша (21 год) и Коля по прозвищу Бульдог (36 лет) Кайфэн

Село Чернятино, крестьяне

«Я у подружки няней работала, он в гости приходил, запомнил меня, заметил, что я хорошая, а вот я его не запомнила. Потом как-то встретились — и он сразу сказал: «Я тебя люблю». Ну я посмеялась — и ничего. И вот он начал каждый день приезжать, водил в кафе разные, кушали вместе. Он говорит, что душа одинаковая у всех людей. Пытается, правда, чтобы я не вмешивалась в серьезные проблемы, по‑китайски считается, что муж в доме — главный, капитан (русское слово «капитан» китайцы используют в значении «начальник, главный». — Esquire). В русских семьях женщины работают, а я только с ребенком сижу. Даже воды или дров привезти мне не разрешает — бережет».

Инна (26 лет) и Саша (28 лет) Менцзы

Уссурийск, продавцы мужской обуви и кроссовок на вещевом рынке

«Мы на рынке познакомились. Он меня поразил своей напористостью, а оказалось, он скромный в жизни — со мной первой так бодро знакомился, со мной и последней. Свадьбу мы в Китае играли. Я там как дуся стояла — даже свидетели не то что русского, английского не знали. Меня свидетельница все время в бок толкала: тыц — поклониться надо, тыц — пройти. Весь бок мне отбила. Там у них русских даже по телевизору не видели, когда я приехала, они у меня реснички считали, щупали — настоящая ли?»

Надя (24 года) и Миша (38 лет) Ханьшуй

Владивосток, владельцы мастерской по ремонту мобильных телефонов

«Меня Миша поразил тем, что, когда я на первое свидание к нему пришла, он мне подарил огромный букет цветов. В гости позвал, я к нему прихожу — его дома нет. Звоню ему — а он загулял в ресторане с друзьями. Потом пришел, приготовил шикарную рыбу, сам, так вкусно получилось. А потом говорит: я прилягу ненадолго. И заснул. Ну сидела я, он спит, думаю, чем заняться? Решила помыть посуду, помыла, потом на кухне убралась. Оказалось, что он не спал, а меня проверял. Что с другой девушкой так же устроил проверку — а она у него из кармана деньги вытащила и ушла».

Катерина (20 лет)

Село Синельниково-2, не работает