Соня Эллисон, «Микроволновка для одиноких» (Sonia Allison, Microwave for One)
Выходные данные

Книга объемом 144 страницы вышла в свет в 1987 году, в издательстве The Book Services Ltd. В рейтинге интернет-магазина Amazon занимает 226042-е место.

В настоящий момент можно приобрести два подержанных экземпляра книги: за 55,22 доллара (в удовлетворительном состоянии) и за 92,04 доллара (в очень хорошем состоянии).

Автор

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Соня Эллисон — британский автор книг о еде и кулинарии. В числе прочих из-под ее пера вышли такие произведения, как «Гид по приготовлению соуса (шаг за шагом)», «Банка варенья из вашей микроволновки (быстро и просто)», «Гороскопы поваренной книги», «1000 классических рецептов для микроволновки», «Я не умею готовить», «Научи свою маму делать ириски и конфеты» и «Орешки!».

Описание

PUBLISHERS WEEKLY: «Шедевр трагизма, книга, чье название и обложка настолько полны печали, что у вас возникает сильное желание стереть невидимые слезы с лица миссис Эллисон, облокачивающейся на свою микроволновку».

Содержание

Часть 1: «Как включить Вашу микроволновку — и Вас».

Часть 4: «Как прождать 3 минуты».

Часть 11 (бонусная): «Едим с кошками».

Рецензии

Б.Л. ХЭМИЛТОН, «После развода»:
«После развода моя диета состояла в основном из сухой лапши быстрого приготовления и виски. Затем я открыл эту книгу, и все изменилось».

М. БИ, «Я умер бы от голода, если бы не эта книга»:
«Моя бывшая жена и ее чертов любовник (будьте вы оба прокляты!) украли несколько важных деталей моей плиты и моей маленькой переносной плитки. Не имея средств на приобретение замены и будучи не в состоянии произвести что-либо годное в пищу с помощью этого самого сложного и инфернального из всех современных изобретений (микроволновки), я был вынужден часто питаться животными, которые были сбиты автомобилями. Эта книга спасла мне жизнь. Теперь, когда я каждую ночь держу у виска пистолет и раскачиваюсь взад и вперед, оплакивая свое одиночество, то я по крайней мере делаю это с полным желудком».

М. СЕНН, «Книга, которую я ждал»:
«Я не использовал микроволновку, поскольку знал только, как готовить для двоих. Но теперь благодаря магии вдохновляющего тома Сони Эллисон я вновь могу получать удовольствие от жизни, любви и микроволновки. Я собрал столько коробочек от предназначенных для разогревания в СВЧ цыплят, что могу сделать из них скульптуры своих внуков в натуральную величину».

М. ПЕМУЛИС, «Покупайте эту книгу или нет, мне уже все равно»:
«Раньше я приходил домой с работы, и единственной вещью, которую мне хотелось взять в рот, был холодный ствол дедушкиного пистолета. Но потом я попробовал тетраццини Сони Эллисон, и теперь таких вещей две».

Конкуренты

В прошлом Publishers Weekly называл худшими книгами в истории человечества «Как избегать огромных кораблей» авторства Капитана Джона Триммера и «Дилдо Ки» (или «Островок Дилдо») Нельсона Хайеса.

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