На карте учтены 582234 энциклопедические статьи «Википедии» о людях, содержащие указания на их годы жизни и место жительства. Каждая точка — это место, в котором жил и/или умер зафиксированный в энциклопедии человек. Чем точка ярче, тем больше в данный период времени жило людей в данном месте. Если про человека известна лишь дата рождения или смерти, к ней добавлялось или из нее вычиталось 60 лет для людей, живших до 1900 года, и 70 лет для людей, живших после 1900 года. Род занятий и/или вероисповедание известны далеко не для всех людей (процент указан для каждого периода), и не указывается, если параметры известны менее чем для 4% людей.
В род занятий «общество» включены учителя, врачи, юристы, журналисты и проповедники, в род занятий «прочее» — фермеры, моряки, авиаторы, солдаты, астронавты, проститутки, стриптизерши, солдаты, представители правоохранительных органов и преступники.