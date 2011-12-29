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Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет
Далее Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет
В галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards
Далее В галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards

На карте учтены 582234 энциклопедические статьи «Википедии» о людях, содержащие указания на их годы жизни и место жительства. Каждая точка — это место, в котором жил и/или умер зафиксированный в энциклопедии человек. Чем точка ярче, тем больше в данный период времени жило людей в данном месте. Если про человека известна лишь дата рождения или смерти, к ней добавлялось или из нее вычиталось 60 лет для людей, живших до 1900 года, и 70 лет для людей, живших после 1900 года. Род занятий и/или вероисповедание известны далеко не для всех людей (процент указан для каждого периода), и не указывается, если параметры известны менее чем для 4% людей.

В род занятий «общество» включены учителя, врачи, юристы, журналисты и проповедники, в род занятий «прочее» — фермеры, моряки, авиаторы, солдаты, астронавты, проститутки, стриптизерши, солдаты, представители правоохранительных органов и преступники.