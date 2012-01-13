«Депутат от Планеты обезьян"

«Вы не отлипали от бутылки весь день!"

«Это чепуха!"

«Вы чертов бюрократ!"

«Да что вы знаете о детях!"

«Может, вам сделать пересадку мозга?»

Законодательная ассамблея Австралийской столичной территории

«Да он просто гусь!"

«Не может отличить правду от глины"

«Му-у-у-у-у"

«Вы мычите!"

«Корчит из себя мудака"

«Выдумывать"

«Ловкое, изворотливое, беспрецедентное вранье"

«Лицемерный ублюдок"

«Интеллектуально бесчестный"

«Двуличный"

«Говорит раздвоенным языком"

«Мисс Словесный Понос"

«Опасная женщина»

Законодательный совет Нового Южного Уэльса (Австралия)

«Министр дорожных убийств"

«Пирожок"

«Дорогуша"

«Любовь моя"

«Руки в крови"

«Оппозиция превратила человеческую трагедию в искусство"

«Министр бы родную мать продал, лишь бы остаться во главе правительства»

Законодательная ассамблея Нового Южного Уэльса (Австралия)

«Вы выглядите, как пройдоха, говорите, как пройдоха, ведете себя, как пройдоха — значит, вы пройдоха и есть"

«Депутат — это первый гном, Простачок"

«Как вы там изображаете идиота? Только посмотрите на него — он гений!»

Законодательная ассамблея Северной территории (Австралия)

«Полон бухла и дурных манер"

«Давай, дружище, иди, попей пивка, там твое место. Это все, на что ты годишься. Иди, напейся"

«Неужто я слышу Сандерсона! Он разговаривает! У-ху!"

«Я нассу себе в карман"

«Если бы хорошие новости были быком, министр был бы бычьим клещом"

«Если миссис Робинсон чересчур чувствительна для таких вещей, так тому и быть"

«Ну так она ж все время жвачку жует!"

«Досадно, что министр спит"

«Покладистые, слабые депутаты-аборигены"

«Ты просто сидишь на жопе и ничего не делаешь, дружище!"

«Когда смотришь на то, как правительство тратит деньги, это напоминает наркомана, который все время возвращается к своему дилеру"

«Этот парень, который считает, что любой мальчик, который стал жертвой сексуального насилия, вырастает гомосексуалистом"

«Как же у вас в департаменте отсосали-то!»

Законодательная ассамблея Виктории (Австралия)

«Во всей своей хреновой жизни не слышал такой чепухи"

«Господи, какое убожество!"

«Вы — воплощение зла!"

«Вы такой же бесчестный, как и все остальные!"

«Я вырос… к югу от твоего электората, дружок, так что не надо тут меня учить и говорить, что я знаю и чего не знаю"

«Можете заткнуть этого урода?"

«Говно на говне сидит и говном погоняет"

«Подкрался, как шелудивый пес"

«Чрезвычайно досадно видеть, как вы сидите в кресле председателя и зеваете, пока я говорю"

«Одна из главных проблем, связанных с тем, что господин Митчелл стал депутатом, — одна деревня лишилась своего дурачка»

Национальная ассамблея Замбии

«Замбия стала площадкой для воров и жуликов"

«Что за сутяжничество!"

«Стеснительный"

«Даже если вы прыгаете из одной партии в другую, словно йо-йо, они все равно будут смотреть на ваши личные качества"

«Можете идти к черту!»

Канадская Палата общин

«Министру следовало бы вынуть голову из песка и засунуть ее куда повыше"

«Либеральный правонарушитель"

«Имбецил"

«Мелкий леприкон"

«Начисто лишен принципов"

«Заткнись и сядь"

«Политический пироман»

Законодательная ассамблея Британской Колумбии (Канада)

«Я буду читать медленно, чтобы министр понял"

«Очень, очень подлая, жалкая, ужасная, ужасная поправка"

«Совершенно ослиная реакция"

«Пустозвон"

«Утрись"

«Я где-то слышал, что сказать часть правды или утаить правду — все равно что соврать"

«Двурушническим, подлым образом»

Национальная ассамблея Квебека (Канада)

«Интеллектуальное мошенничество"

«Отличать собаку, которая лает, от собаки, которая кусает"

«Побеленный склеп"

«Клоун"

«Незначительный министр"

«Неудачник (министр, который ведет себя, как)»

Законодательная ассамблея Манитобы (Канада)

«Дело не в бурном веселье и бравурном представлении этого высококлассного клоуна"

«Он просто испуганный цыпленок"

«Липкие пальчики министра финансов"

«Ему нужно поговорить с министром транспорта, Бензопилой Лемьё"

«Верховный жрец процедурного надувательства"

«Полу-неандертальцы, которые сидят через проход»

Законодательная ассамблея Юкона (Канада)

«Охота на ведьм"

«Регургитация (отрыгивание. — Esquire) чепухи"

«Перегоревшая лампочка"

«Чувствуется, что кое-кто очень хочет прикрыть собственную задницу"

«Пощечина"

«Возможно, министру стоит самому… посмотреть, что 50 000 вольт делают с человеческим телом"

«Что вы пытаетесь нам впарить? Порносайт?"

«Из каменного века"

«Думаю, министр со мной не согласен, я слышу, как он качает головой"

«Министру… следовало бы извиниться за то, что он продал интересы жителей Юкона"

«Его эго оказалось сильно больше, чем предполагалось ранее"

«Раздувать пламя ненависти"

«Я, конечно, не медик, но похоже, что у нас тут явный случай заплывания мозгов жиром»

Раджья Сабха (Совет штатов, верхняя палата парламента Индии)

«Сикофантство"

«Чертова палата"

«Фашизм/фашист"

«Обе его жены"

«Лизать слюну"

«Лаять"

«Один — кошачий брат, другой — собачий брат"

«Убийцы Махатмы Ганди»

Законодательное собрание Гуджарата (Индия)

«Вы — Гитлер, вокруг вас сгрудились геббельсы, вы — убийца!"

«Ведьма выглядит красивой спереди, но когда она поворачивается задом…»

Законодательное собрание Раджастхана (Индия)

«Сборище холуев, оплот льстецов, соглашателей"

«Жить быстро"

«Коррупция — как коровий навоз"

«Кресло было захвачено"

«Партия продажи индийской земли"

«Пятая колонна"

«Они пьют, как рыбы"

«Господин спикер, своим молчанием и безразличием вы потакаете подобным вещам, и невозможно представить себе более досадную ситуацию, чем эта»

Палата представителей Новой Зеландии

«Патологический хулиган, лжец и извращенец"

«Антихристианство для лейбористов сегодня то же самое, чем был антисемитизм для нацистов"

«Крокодиловы слезы"

«Сказали бы правду для разнообразия"

«Сколько они вам платят?"

«Он сегодня не пил свое лекарство"

«Фил-шлепни-закон"

«Фил-который-кричал-волки-волки"

«Больной закон от больного депутата"

«Обсос"

«Маленький ханжеский придурок"

«Снежок"

«Паразиты"

«Правительственная шавка"

«Базарная баба"

«Кукла Барби"

«Сжечь ее лифчик!»