Евгений Теодорович Лильин

64 года, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, заслуженный врач России

Кем бы вы хотели быть — романом или стихотворением?

«Романом. Без всякого сомнения, не только потому что он длиннее, но мне кажется, что приличная романистика может увлечь намного сильнее, чем любое самое удивительное по красоте и духу стихотворение».

Алексей Васильевич Кива

78 лет, доктор исторических наук, заведующий сектором сравнительной политологии Института востоковедения РАН

Не была ли Россия просто слишком здоровенная для демократии?

«Cпособствуют или тормозят процесс становления демократических институтов и демократизации общества огромные просторы страны? Конечно, тормозят. Защита от внешних угроз, организация управления и жизнеобеспечения требуют активного вмешатель- ства государства в экономический и социальный процесс, большой доли государственного военного сектора в экономике, армии чиновников и так далее. Это не говоря уже о куда больших расходах на создание коммуникаций, обеспечение теплом, чем в странах меньшего размера и менее сурового климата. Все это может привести к всевластию бюрократии, милитаризации экономики, разрастанию военщины».

Леонид Васильевич Ксанфомалити

76 лет, доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией Института космических исследований (ИКИ) РАН, заслуженный деятель науки РФ

Какой процент мировых запасов воды содержится в корове?

«Будем считать, что наша корова следит за своей изящной фигурой, весит всего 300 кг, и добилась того, что ее плоть только на 70% состоит из воды (у человека — на 80%). Значит, воды в ней 210 кг. Запасы воды на земле составляют 1,45 х 1021 кг, или 1 450 000 000 000 000 000 000 кг. Разделите одно на другое, и вы узнаете, что в нашей корове содержится 1,5 миллионных от одной миллионной доли одной миллионной части, или 0,00000000000000015% мировых запасов воды».

Владимир Николаевич Страхов

76 лет, доктор физико-математических наук, профессор; академик РАН, академик РАЕН, генеральный директор Объединенного института физики Земли РАН, директор Института планетарной геофизики

Какой бы вы устроили эксперимент, чтобы доказать, что бога не существует?

«Эксперимента не нужно, нужно ставить соответствующие вопросы. Две мировые войны, в которых погибли десятки миллионов, — это происходит по воле Бога? И таких вопросов бог знает сколько. Вот я шел по улице Островитянова, и мне попались две старушки, предлагали купить Библию. А я им говорю: «В 2003 году в Беслане столько детей погибло, это что, по воле Божьей?» А они мне: «Это не Бог, это Сатана». Значит, Сатана мощнее Бога?! Тогда что такое Бог Всесильный, Всемогущий, Всезнающий? Если систематически ставить элементарные вопросы, человек обязательно придет к тому, что никакого Господа Бога нет».

Илья Васильевич Викторов

76 лет, доктор биологических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Института мозга РАМН, ГНЦ судебной и социальной психиатрии им В.П.Сербского

Как вы думаете, неандертальцы понимали концепт смерти?

«Нет, как и все животные».

Георгий Ильич Мирский

83 года, доктор исторических наук, профессор Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН

Почему так мало американцев верят в эволюцию?

«Американцы — самый набожный из христианских народов. Опросы показывают, что, в отличие от Европы, около 70% христианского населения США верят буквально в теорию сотворения мира, описанную в Библии, в непорочное зачатие и т. д. Естественно, они не верят в теорию эволюции. Это христианский фундаментализм. Почему именно в Америке получило распространение такое явление — вопрос непростой, он связан с ментальностью, с традициями. Амери­канскому народу вообще присущ некий идеализм, иногда доводящий его до крайностей и играющий, например, на руку великодержавным тенденциям во внешней политике».

Cемен Исаакович Раппопорт

76 лет, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ

Кому пришло в голову осесть в таком месте, как Исландия?

«Я в Исландии был. Она произвела на меня потрясающее впечатление своей красотой, безмятежностью, удивительным ландшафтом. Там есть лошади, овцы, гейзеры, водопады и главное — безмятежность. Там хорошо жить. Почти идеальный мир. Я отношу себя к язычникам, мне это очень нравится — преклонение перед природой. Вот в Исландии хочется быть язычником, любить природу, жить в ней, сливаться с ней. Поэтому в голову это пришло язычникам. Слава богу, есть место на земле, где люди живут спокойно».

Елена Яковлевна Шмелева

Кандидат филологических наук, научный сотрудник Института русского языка РАН

Почему у нас два уха, а не одно — посреди лица?

«У нас два уха и один рот, чтобы больше слушать и меньше говорить».

Алексей Валентинович Лебедев

51 год, доктор искусствоведения, заведующий Лабораторией музейного проектирования Российского института культурологии

Почему при нынешней политической конъюнктуре мы не доверяем управление государством менеджерам IKEA?

«Потому что жизнь не является предметом первой необходимости».