В анналах человеческой жестокости такое количество жертв, что рифмующихся друг с другом научных названий разных видов убийств хватает на целую словарную страницу: гомицид, демоцид, геноцид, политицид, регицид, инфантицид, неонатицид, филицид, гинецид, уксорицид, . Жестокостью пропитана как история нашего вида, так и доисторическая эпоха.

Фотограф Клэр Фелиси снимала портреты голландских морпехов до, во время и после их службы в Афганистане. Туур, 24 года

И в то же время количественная оценка исторических событий вызывает приятное удивление. Ушли в прошлое такие ужасные обычаи, как человеческие жертвоприношения, рабство, наказание пытками за преступления, не приведшие к жертвам. Со времен Средневековья количество убийств резко упало, а уровень смертности в вооруженных конфликтах достиг исторического минимума. Сейчас с уверенностью можно утверждать: насилие точно не вызвано вечной потребностью в еде, сексе или сне. Историческое снижение уровня жестокости позволяет нам обозначить то, что тысячелетиями мешало понять природу этого явления. Речь идет о дихотомии в оценке человека: он в принципе плохой или хороший, обезьяна или ангел, беспросветный тупица, как у Гоббса, или благородный дикарь, как у Руссо.

Если людей предоставить самим себе, они не начнут тут же мирно сотрудничать, но и не станут регулярно удовлетворять свою жажду крови. Хотя мотивы, побуждающие нас к жестокости (например, инстинкт хищника, желание доминировать и мстительность), — это часть нашей природы, другие мотивы (сострадание, чувство справедливости, самоконтроль и благоразумие) при определенных обстоятельствах заставляют нас стремиться к миру. Борьба за превосходство — вот одна из самых смертоносных форм конфликта. На одном конце этого спектра — множество разрушительных войн, включая Первую мировую, устроенных ради расплывчатого стремления к господству одной нации над другой. На другом — самая распространенная причина убийств из полицейских сводок: ссора по тривиальному поводу (оскорбление, проклятие, толчок).

Ники, 22 года

Что стоит на кону в этой борьбе? Нечто материальное? Нет, скорее информация, то есть обоюдное понимание: вот этот участник конфликта не собирается отступать. Возможно, самое распространенное и удивительное заблуждение последней четверти века состоит в том, что насилие якобы вызвано низкой самооценкой. Напротив — измерения уровня самооценки показывают, что зашкаливает она у психопатов, уличных хулиганов, мужей, распускающих руки, серийных насильников и тех, кто совершает преступления на почве нетерпимости. Психопаты и другие агрессивные люди — : будучи уверенными в том, что все им должны, они оценивают себя непропорционально высоко относительно собственных достижений. Рано или поздно столкнувшись с грубой действительностью, они воспримут плохие новости как личную обиду, а того, кто эти новости сообщит и тем самым поставит под угрозу их хрупкую репутацию, как злостного клеветника.

Склонность к насилию у политических лидеров приводит к еще более печальным последствиям, потому что когда их заносит, то это касается уже не нескольких человек, которым не повезло жить бок о бок с ними, а сотен миллионов. Невообразимое количество страданий причинили человечеству тираны. « по диагностике и статистике психических расстройств» Американской психиатрической ассоциации определяет нарциссическое расстройство личности как «всеобъемлющую напыщенность, потребность в восторженном отношении и недостаток эмпатии». Вся троица симптомов, лежащих в основе нарциссизма — напыщенность, потребность в восхищении и недостаток эмпатии, — идеально подходит и тиранам. Наиболее явно она проявляется в тщеславных монументах, агиографической иконографии и сборищах подобострастных толп. А поскольку в их распоряжении есть армия и полиция, правители-нарциссы оставляют след не только в виде скульптур — они могут санкционировать крупные вспышки насилия.

Как и обычные хулиганы, тираны крайне трепетно относятся к собственному достоинству, поэтому любое противостояние воспринимается ими не как критика, а как чудовищное преступление. Не в состоянии они и остановиться, отмеряя наказание для своих реальных или воображаемых оппонентов, ведь они лишены способности к эмпатии. Это же качество не дает им оценить человеческие затраты, связанные с другими симптомами, обозначенными в «Руководстве по диагностике расстройств», — «фантазиями о неограниченном успехе, власти, великолепии, красоте или идеальной любви», воплощающихся в захватнических войнах, фараоновских строительных проектах или утопических планах. Одна из умиротворяющих функций демократического строя заключается в том, что процедура отбора руководителя делает невыгодным полное отсутствие эмпатии, а система сдержек и противовесов ограничивает ущерб, который может нанести много возомнивший о себе лидер.

Паскаль, 23 года

Впрочем, стремление доминировать встречается не только у нарциссических личностей. Оно может проявляться и в нарциссической преданности группе — банде, племени, команде, этнической группе, религии или нации, — и в желании, чтобы группа возвысилась над своими соперниками. Часть личности индивида сливается с коллективной личностью группы, к которой он себя причисляет. Верность конкурирующим между собой группам (спортивным командам или политическим партиям) позволяет нам опосредованно потешить инстинкт доминирования. Как-то заметил, что современные спортсмены настолько часто перетасовываются из одной команды в другую, что у фаната просто не получается болеть за конкретную группу игроков. Поэтому он поддерживает ее логотип и форму: «Вы стоите и кричите, чтобы ваша форма побила форму из другого города». И все равно мы продолжаем стоять и кричать: настроение спортивного фаната по‑прежнему улучшается или ухудшается в соответствии с успехами его команды.

Альберт Эйнштейн говорил, что национализм — это «корь человечества». Это не совсем верно (иногда это просто насморк), но национализм может стать заразным, если он сопровождается групповым эквивалентом нарциссического расстройства личности, то есть большим, но нестабильным самомнением с безосновательной претензией на превосходство. Соедините нарциссизм с национализмом, и вы получите смертельно опасный феномен озлобленности — убеждение, что определенная нация или цивилизация имеет историческое право на величие, несмотря на ее весьма скромный статус, который может быть объяснен зловредными кознями внутреннего или внешнего врага.

Амбиции, возникающие на уровне группы, также определяют судьбу народов, живущих по соседству. Эксперты в области этнических групп опровергают расхожее мнение, будто соседние народы неизбежно будут грызть друг другу глотки из-за конфликтов, уходящих корнями в далекое прошлое. Ведь на нашей планете существует около 6 тысяч языков, по меньшей мере 600 из них насчитывают значительное количество носителей. Что ни говори, а число активных серьезных этнических конфликтов — всего лишь маленькая доля того, что могло бы быть. Да, соседние этнические группы действуют друг другу на нервы, но они не обязательно убивают друг друга. И в этом нет ничего удивительного. Этнические группы похожи на людей и постоянно соперничают за статус, но у людей-то чаще всего дело не доходит до рукоприкладства.

Арнольд, 21 год

Политолог полагает, что основная причина этнических конфликтов — это идеология. Ситуация ухудшается, когда определенная часть смешанной этнической группы хочет создать собственное государство, собрать воедино диаспоры из разных стран, хорошо помнит о зле, причиненном ее предкам, но при этом не раскаивается в зле, которое приносит она сама, и ею управляет неадекватное правительство, которое мифологизирует ее славную историю, исключая остальных из социального контракта.

Сейчас многие миролюбивые страны находятся в процессе переопределения понятия «национальное государство», исключая из него психологию племени. В качестве примера можно назвать Индию, Канаду, Новую Зеландию, ЮАР и Нидерланды. Их правительства больше определяют себя уже не как воплощение чаяний определенной этнической группы, а как результат общественного договора между всеми людьми и группами, которые оказались на определенном участке Земли. В результате своими сложными договоренностями о передаче власти, разделении властей и политике равных возможностей правительственная машина напоминает те, что придумывал , и все это изобретение не распадается благодаря нескольким национальным символам, например команде по регби. Люди болеют за спортивную форму, а не за кровь и почву. И такой беспорядок — это нормально для самостоятельных людей.

Куда кривая вывезет Несколько простых графиков, беглый взгляд на которые позволяет разделить оптимизм Стивена Пинкера и поверить в необратимый моральный прогресс человечества. Убийства (в год на 100 тыс. населения),

1300−2010 Современные данные по Гондурасу — стране с наихудшим показателем в мире (82 на 100 тыс. человек) — и России (13) приведены для сравнения. Сокращение числа стран, применявших пытки

при дознании Впервые пытки в России были запрещены указом 1801 года, однако на практике применялись вплоть до издания Свода законов в 1832-м. Погибшие в войнах (в год на 100 тыс. населения),

1946−2008 Во всех войнах и геноцидах XX века погибло до 3% населения Земли; в доисторических обществах на войне погибало в среднем 15% племени. Фильмы, на съемках которых пострадали животные, США,

1972−2010 Первый закон о правах животных — Акт о предотвращении жестокого обращения со скотом — был принят в Великобритании в 1822 году. Источники: Manuel Eisner, «Long-Term Historical Trends in Violent Crime», 2003; Global Study on Homicide, 2011; Lynn Hunt, «Inventing Human Rights: A History», 2007; Human Security Report Project, 2008; American Humane Association, 2010.