Зеленым цветом обозначены физические перемещения авиапассажиров, происходившие 1 сентября 2011 года. Розовым отмечены коммуникативные потоки между пользователями Twitter — сообщения, которыми обменивались люди, находящиеся в разных точках земного шара, в тот же день. Data from The Twitter Streaming API. Continent shapes from Natural Earth.

Как Twitter предсказывает биржевые котировки Далее Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет Далее В галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards Трое молодых исследователей-датологов — Йохан Боллен и Хуина Мао из Университета Индианы и Ксиа-Джун Женг из Манчестерского университета — создали компьютерную программу, позволяющую при помощи анализа общественных настроений в сети Twitter (в обработке используется более 9,8 млн твиттов) с точностью до 87,6% предсказывать изменения котировок крупнейшего биржевого индикатора Dow Jones. Созданная ими программа, интегрированная с поисковой системой Google, использует шесть основных эмоциональных параметров пользователей, которые позволяют выстроить достоверный график изменений котировок на биржах за три-четыре дня до того, как эти изменения в действительности происходят. Как измеряется эмоциональный фон Исследователи используют семь основных способов анализа информации. «Собиратель мнений» (верхний график) демонстрирует общие негативные или позитивные характеристики информационного поля. Другие параметры — «Покой», «Угроза», «Уверенность», «Оживле­ние», «Благо» и «Счастье» — результаты компьютерного анализа. На данном графике видно, что именно такой параметр, как «Покой» оказывается наиболее подходящим для предсказания состояния индекса. Биржи и эмоции По прошествии трех дней тенденция, предложенная созданной учеными системой предсказания, действительно максимально пересекается с текущим положением дел на биржах. Верхний график в данном случае демонстрирует совпадения предсказаний и реального состояния индекса Dow Jones. Два нижних графика для большей ясности демонстрируют эти тенденции по отдельности. Событие, которое пользователи Twitter предсказать не смогли, — резкое улучшение состояния одного из банков-эмитентов. Этот внезапный промах системы подтверждает отсутствие стопроцентной точности предлагаемой методики.