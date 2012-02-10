Зеленым цветом обозначены физические перемещения авиапассажиров, происходившие 1 сентября 2011 года. Розовым отмечены коммуникативные потоки между пользователями Twitter — сообщения, которыми обменивались люди, находящиеся в разных точках земного шара, в тот же день. Data from The Twitter Streaming API. Continent shapes from Natural Earth.

Как Twitter предсказывает биржевые котировки

Трое молодых исследователей-датологов — Йохан Боллен и Хуина Мао из Университета Индианы и Ксиа-Джун Женг из Манчестерского университета — создали компьютерную программу, позволяющую при помощи анализа общественных настроений в сети Twitter (в обработке используется более 9,8 млн твиттов) с точностью до 87,6% предсказывать изменения котировок крупнейшего биржевого индикатора Dow Jones. Созданная ими программа, интегрированная с поисковой системой Google, использует шесть основных эмоциональных параметров пользователей, которые позволяют выстроить достоверный график изменений котировок на биржах за три-четыре дня до того, как эти изменения в действительности происходят.