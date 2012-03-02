«Одно и то же лицо не может
занимать должность Президента Российской
Федерации более двух сроков подряд»
Конституция РФ, статья 81.3
ОЛЕГ PУМЯНЦЕВ, ответственный секретарь конституционной комиссии
CЕРГЕЙ ШАХРАЙ, государственный советник России по правовой политике в
ОЛЕГ РУМЯНЦЕВ: «Даже став президентом, с юридической точки зрения Ельцин все еще имел власти не больше, чем Верховный совет. И Шахрай с коллегами тогда придумали для Ельцина так называемое указное право — когда сначала президент принимает указы, а потом уже Верховный совет превращает их в законы. Это было сделано под нажимом правительства Гайдара для проведения максимально быстрой приватизации и других экономических реформ. Верховный совет, фактически лишенный полномочий, происходящим был очень недоволен. Началось противостояние между Русланом Хасбулатовым, который после президентских выборов стал главой Верховного совета, и Ельциным. В декабре
АЛЕКСАНДР КОТЕНКОВ, ответственный секретарь конституционного совещания в 1993 году: «Слово «подряд»… Я точно помню, что оно было внесено с подачи Бориса Николаевича, недаром оно перекочевало из поправок 1991 года в так называемый президентский проект конституции. Он появился потому, что в 1993 году Хасбулатов начал блокировать все предложения Ельцина и его соратников, настаивая фактически на парламентской республике. То есть борьба за поправки в конституцию стала тогда способом политической борьбы. В мае
CЕРГЕЙ ШАХРАЙ: «Это устойчивый миф, будто у нас конституция французская. Ужасная неправда! Мы большую часть конституции писали вдвоем с Алексеевым с чистого листа, из головы. Мы хотели отойти от классического разделения властей на судебную, исполнительную, законодательную, хотели отдельно поставить Генпрокуратуру, Счетную палату, ЦИК, уполномоченного по правам человека и ЦБ. И, что особенно важно, президента. Мы с Алексеевым в шутку называли эту модель «российским вариантом британской королевы». Идея была в том, чтобы президент подключался в основном в конфликтных ситуациях. Нет конфликтов — президент может сидеть на печи. Если что-то случается, он должен быть таким арбитром, гарантом конституции. Но в реальности эта модель в полной мере не работает. Это все из-за поправок, которые внес сам Ельцин в последний момент. А четырехлетний срок мы взяли из проекта Румянцева. Борис Николаевич на пяти годах не настаивал, и четырехлетка позиционировалась как компромисс в споре между президентом и парламентом».
СЕРГЕЙ ФИЛАТОВ, руководитель рабочей комиссии по доработке проекта конституции конституционного совещания 1993 года: «Мы работали в невероятной спешке, на слово «подряд"тогда вообще никто не обращал внимания, и вот почему. 21 сентября Ельцин подписал указ о роспуске Верховного совета, перевыборы были назначены на 12 декабря. Мы не до конца понимали, что делать. Но 5 октября нашему послу во Франции позвонил французский профессор-правовик Мишель Льеж и предложил поторопиться с принятием конституции до избрания нового Верховного совета, который может зарубить проект. Борис Николаевич этот план одобрил. Чтобы принять конституцию не позже 12 декабря, нам надо было подготовить документ и опубликовать его в СМИ за месяц, то есть до 12 ноября. Тогда ключевыми были вопросы о взаимоотношениях президента и парламента, о местном самоуправлении, так что вопрос сроков полномочий президента, насколько я помню, ни на одном из заседаний не поднимался. Времени было мало, мы часто уходили за полночь, и нам даже приносили из буфета бесплатные сосиски. О многом мы долго не могли договориться, но даже во время самых жарких наших дискуссий никто не кричал — это бесполезно. Дело в том, что в Кремле все залы очень глухие — их еще Сталин под себя строил. Так что без микрофона тебя вообще никто не услышит, и это дисциплинирует».
АЛЕКСАНДР КОТЕНКОВ: «Технология была такая: я сидел в кабинете перед факсом. Рядом — целая корзина с рулонами факсовой бумаги. В кабинете стоял десятиметровый стол, на котором по статьям была разложена конституция. Мы с помощником убрали от него все стулья, все ковры, поставили кресла на колесиках. Времени у нас было очень мало, и мы для скорости на этих креслах катались вокруг стола и сверяли статьи, чтобы терминология была единой для всего документа, чтобы ошибок и поправок не было. Несколько суток мы так каталисьКлассическая дистанция на чемпионате мира по гонкам на офисных креслах, который с 2008 года проводится в Германии, составляет 200 метров. Рекорд скорости принадлежит чемпиону 2011 года Пьеру Феллеру — 27 км/ч.. Потом эти тексты по факсу отправлялись в кремль Шахраю. Он правил, отправлял мне. Мы мотались вокруг стола, вносили правки Шахрая, отправляли Филатову, а тот уже представлял президенту».
СЕРГЕЙ ФИЛАТОВ: «Утром 8 ноября я представил Борису Николаевичу всеми одобренный и согласованный проект конституции. Президент внес 16 правок. Принципиальных было две. Во‑первых, он заменил слово «распорядительные» на «нормативные», так что его распоряжения и указы фактически получили статус обязательных к исполнению законов. Во‑вторых, вопреки идее, что президент должен стоять над ветвями власти, Ельцин вписал, что президент может председательствовать на заседаниях правительства. Правки вносились в течение часа. В 15.15 Борис Николаевич написал на тексте: «В печать». 10 ноября мы опубликовали проект, а 12 декабря вместе с принятием конституции прошли выборы, только теперь уже не в Верховный совет, а в Госдуму и в Совет федерации. Что касается слова «подряд», то после митингов на Болотной мы в Фонде социально-экономических и интеллектуальных программ засомневались в его значении. Все-таки хочется уточнить его смысловую нагрузку».
За разъяснением слова «подряд» Esquire обратился к французским юристам.
ОТТО ПФЕРСМАНН, профессор Центра изучения конституционного права Сорбонны (Париж I): «В 1993 году, когда был принят основной закон в России, во Франции действовала конституция 1958 года с поправками
МАРИ-ЭЛИЗАБЕТ БОДУЭН, замдекана факультета права и политических наук Университета Клермон-Феррана: «Целью французской конституции было ограничение действия полномочий, и формулировка с «consecutif» подразумевает, что президент не может оставаться на своем посту более 10 лет подряд. Но, разумеется, во Франции не может произойти случай с тремя сроками — у нас существует понятие культуры демократии, общее для граждан и президентов».
Родные кривые
Широко известно, что в первые 12 лет правления Владимира Путина «мы стали более лучше одеваться». Esquire выяснил, что еще мы стали делать более лучше в путинские годы, по сравнению с ельцинскими.
Источники: Федеральная служба государственной статистики РФ, Министерство внутренних дел РФ, Федеральное казначейство РФ, British Petroleum, Общероссийское научно-исследовательское объединение «Космопоиск», сайт Государственной думы РФ, а также данные, предоставленные WWF.