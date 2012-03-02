«Одно и то же лицо не может

занимать должность Президента Российской

Федерации более двух сроков подряд»

Конституция РФ, статья 81.3

ОЛЕГ PУМЯНЦЕВ, ответственный секретарь конституционной комиссии 1990−93 гг.: «В самом первом нашем проекте конституции 1990 года (Ельцин еще и президентом-то не стал) никакого слова «подряд» не было. Отслужил два срока — до свидания! Сейчас вообще все выглядит так, словно приехал Борис Николаевич Ельцин на троллейбусе из Моссовета в Верховный и изменил конституцию. Нет! Все было совсем не так. О необходимости менять старую, брежневскую конституцию тогда думали многие. И я тоже думал. И вот 1 апреля 1990 года я, 29-летний народный депутат РСФСР, выступил с пламенной речью и предложил идею конституционной реформы. После выступления Ельцин подходит ко мне и говорит: «Отличная идея, пойдемте обсудим». Мы обсудили. Вскоре Ельцина избрали главой Верховного совета РСФСР, он создал конституционную комиссию, которую сам и возглавил. Мы набрали команду. Раздел о формах правления писали пятеро, в том числе , которого на правах большого специалиста по истории политико-правовых учений привел . С Зорькиным смешно вышло. Наша комиссия порекомендовала его Ельцину в качестве главы Конституционного суда. И потом, возглавив суд, Зорькин поддержал не наш вариант конституции, а тот, в котором предлагалась президентская республика. А в 1993-м, когда воевали президент с парламентом, встал уже на сторону парламента. Хотя тогда, в 1990-м, открытого противостояния между сторонниками президентской и парламентской формами правления еще не было. И давления на нас не было. Мы подготовили документ, в котором полномочия Верховного совета и президента были примерно равны. Президент мог избираться только на два срока по 4 года, не больше — эта цифра ни у кого не вызывала сомнений, казалась оптимальной. Слово «подряд» Ельцину потом принесут на блюдечке его соратники — и Шахрай».

CЕРГЕЙ ШАХРАЙ, государственный советник России по правовой политике в 1991−92 годах, представитель Совета министров — правительства РФ для участия в конституционном совещании 1993 года: «Слово «подряд» впервые появилось еще в 1991 году. Это я его написал. В марте был референдум о введении поста президента РСФСР. Большинство проголосовало «за». И мы начали готовить поправки в брежневскую конституцию — о том, кто такой президент, этой должности ведь там не было. Не помню уже, почему написал «подряд», так у меня в голове сидело. В поправках было написано: «Президент РСФСР избирается сроком на пять лет. Одно и то же лицо не может быть президентом РСФСР более двух сроков подряд». Почему пять? Семь лет тогда был срок полномочий президента Франции, 4 года — президента США. Пополам — 5,5. Опять же привычные пятилетки плановые. В мае 1991-го поправки вступили в силу, а 12 июня Бориса Николаевича избрали президентом».

ОЛЕГ РУМЯНЦЕВ: «Даже став президентом, с юридической точки зрения Ельцин все еще имел власти не больше, чем Верховный совет. И Шахрай с коллегами тогда придумали для Ельцина так называемое указное право — когда сначала президент принимает указы, а потом уже Верховный совет превращает их в законы. Это было сделано под нажимом правительства Гайдара для проведения максимально быстрой приватизации и других экономических реформ. Верховный совет, фактически лишенный полномочий, происходящим был очень недоволен. Началось противостояние между Русланом Хасбулатовым, который после президентских выборов стал главой Верховного совета, и Ельциным. В декабре 1992-го Ельцин выдвинул Гайдара на пост председателя Совета министров, Верховный совет его не поддержал, конфликт усилился. А в апреле 1993-го прошел референдум, который прозвали «да-да-нет-да», потому что ответы тогда рекламировались больше, чем . В результате люди подтвердили, что да, доверяют президенту, его политике, не хотят его переизбрания, но да, хотят переизбрания депутатов. Ельцин и его сторонники восприняли это как карт-бланш на президентскую республику».

АЛЕКСАНДР КОТЕНКОВ, ответственный секретарь конституционного совещания в 1993 году: «Слово «подряд»… Я точно помню, что оно было внесено с подачи Бориса Николаевича, недаром оно перекочевало из поправок 1991 года в так называемый президентский проект конституции. Он появился потому, что в 1993 году Хасбулатов начал блокировать все предложения Ельцина и его соратников, настаивая фактически на парламентской республике. То есть борьба за поправки в конституцию стала тогда способом политической борьбы. В мае 1993-го Борис Николаевич собрал у себя совещание человек из десяти, я там тоже был. «Надо сделать конституцию, — сказал Ельцин. — Конституцию, которая будет иметь не менее широкую основу, чем проект румянцевской комиссии. Давайте созовем конституционное совещание. Позовем туда самые умные головы страны, проведем обсуждение, чтобы наши предложения выглядели весомее». Мы решили, что будет несколько проектов внесено в это совещание — румянцевской комиссии, Собчака и . Больше всего времени должно было уйти на поиск людей для работы — целый месяц, за который мы собрали 750 человек. На написание самой конституции мы отвели всего 10 дней, потом, правда, пришлось продлить этот срок на месяц. В июле был подготовлен черновой вариант».

CЕРГЕЙ ШАХРАЙ: «Это устойчивый миф, будто у нас конституция французская. Ужасная неправда! Мы большую часть конституции писали вдвоем с Алексеевым с чистого листа, из головы. Мы хотели отойти от классического разделения властей на судебную, исполнительную, законодательную, хотели отдельно поставить Генпрокуратуру, Счетную палату, ЦИК, уполномоченного по правам человека и ЦБ. И, что особенно важно, президента. Мы с Алексеевым в шутку называли эту модель «российским вариантом британской королевы». Идея была в том, чтобы президент подключался в основном в конфликтных ситуациях. Нет конфликтов — президент может сидеть на печи. Если что-то случается, он должен быть таким арбитром, гарантом конституции. Но в реальности эта модель в полной мере не работает. Это все из-за поправок, которые внес сам Ельцин в последний момент. А четырехлетний срок мы взяли из проекта Румянцева. Борис Николаевич на пяти годах не настаивал, и четырехлетка позиционировалась как компромисс в споре между президентом и парламентом».

СЕРГЕЙ ФИЛАТОВ, руководитель рабочей комиссии по доработке проекта конституции конституционного совещания 1993 года: «Мы работали в невероятной спешке, на слово «подряд"тогда вообще никто не обращал внимания, и вот почему. 21 сентября Ельцин подписал указ о роспуске Верховного совета, перевыборы были назначены на 12 декабря. Мы не до конца понимали, что делать. Но 5 октября нашему послу во Франции позвонил французский профессор-правовик Мишель Льеж и предложил поторопиться с принятием конституции до избрания нового Верховного совета, который может зарубить проект. Борис Николаевич этот план одобрил. Чтобы принять конституцию не позже 12 декабря, нам надо было подготовить документ и опубликовать его в СМИ за месяц, то есть до 12 ноября. Тогда ключевыми были вопросы о взаимоотношениях президента и парламента, о местном самоуправлении, так что вопрос сроков полномочий президента, насколько я помню, ни на одном из заседаний не поднимался. Времени было мало, мы часто уходили за полночь, и нам даже приносили из буфета бесплатные сосиски. О многом мы долго не могли договориться, но даже во время самых жарких наших дискуссий никто не кричал — это бесполезно. Дело в том, что в Кремле все залы очень глухие — их еще Сталин под себя строил. Так что без микрофона тебя вообще никто не услышит, и это дисциплинирует».

АЛЕКСАНДР КОТЕНКОВ: «Технология была такая: я сидел в кабинете перед факсом. Рядом — целая корзина с рулонами факсовой бумаги. В кабинете стоял десятиметровый стол, на котором по статьям была разложена конституция. Мы с помощником убрали от него все стулья, все ковры, поставили кресла на колесиках. Времени у нас было очень мало, и мы для скорости на этих креслах катались вокруг стола и сверяли статьи, чтобы терминология была единой для всего документа, чтобы ошибок и поправок не было. Несколько суток мы так . Потом эти тексты по факсу отправлялись в кремль Шахраю. Он правил, отправлял мне. Мы мотались вокруг стола, вносили правки Шахрая, отправляли Филатову, а тот уже представлял президенту».

СЕРГЕЙ ФИЛАТОВ: «Утром 8 ноября я представил Борису Николаевичу всеми одобренный и согласованный проект конституции. Президент внес 16 правок. Принципиальных было две. Во‑первых, он заменил слово «распорядительные» на «нормативные», так что его распоряжения и указы фактически получили статус обязательных к исполнению законов. Во‑вторых, вопреки идее, что президент должен стоять над ветвями власти, Ельцин вписал, что президент может председательствовать на заседаниях правительства. Правки вносились в течение часа. В 15.15 Борис Николаевич написал на тексте: «В печать». 10 ноября мы опубликовали проект, а 12 декабря вместе с принятием конституции прошли выборы, только теперь уже не в Верховный совет, а в Госдуму и в Совет федерации. Что касается слова «подряд», то после митингов на Болотной мы в Фонде социально-экономических и интеллектуальных программ засомневались в его значении. Все-таки хочется уточнить его смысловую нагрузку».

За разъяснением слова «подряд» Esquire обратился к французским юристам.

ОТТО ПФЕРСМАНН, профессор Центра изучения конституционного права Сорбонны (Париж I): «В 1993 году, когда был принят основной закон в России, во Франции действовала конституция 1958 года с поправками 1962-го. И до 2008 года у нас не существовало никаких ограничений, касающихся числа президентских сроков. В нынешнем виде статья 6 выглядит так: «Президент Республики избирается на 5 лет прямым всеобщим голосованием. Никто не может получить более двух следующих друг за другом (consecutif) президентских мандатов». Что касается значения слова «consecutif», то здесь нет сомнений: президент может переизбраться только один раз — что в России, что во Франции, что в Австрии, что в Германии. В этих странах возможно, чтобы кандидат баллотировался в третий раз после перерыва в , что, напротив, исключено в США, где мандат ограничен двумя сроками, и не важно, следуют они подряд или нет. Кажется, нынешний премьер России оставил президентский пост, чтобы вернуться к нему по окончании мандата Медведева. Но здесь проблема скорее политическая. Несомненно, было бы лучше, если бы Россия приняла американский регламент».

МАРИ-ЭЛИЗАБЕТ БОДУЭН, замдекана факультета права и политических наук Университета Клермон-Феррана: «Целью французской конституции было ограничение действия полномочий, и формулировка с «consecutif» подразумевает, что президент не может оставаться на своем посту более 10 лет подряд. Но, разумеется, во Франции не может произойти случай с тремя сроками — у нас существует понятие культуры демократии, общее для граждан и президентов».

Родные кривые

Широко известно, что в первые 12 лет правления Владимира Путина «мы стали более лучше одеваться». Esquire выяснил, что еще мы стали делать более лучше в путинские годы, по сравнению с ельцинскими.

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