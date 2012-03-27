Снег лег на покрова — зима будет снежной
Снег на Покров ложится раз в десять лет. Последнее время его вообще не было, хотя зимы были довольно снежные.
Ореол вокруг Луны — к морозу
Ореол, или гало, виден обычно на ясном небе в морозную погоду. Появление гало вызвано тем, что в верхних слоях атмосферы накапливается влага, что говорит о скором потеплении.
Много сока у березы — к дождливому лету
Большое сокодвижение говорит о том, что в почве с весны накоплено достаточно влаги и может быть хороший урожай. Но о дождливости лета ничего не говорит.
Если ласточка прилетела — значит, весна пришла уже окончательно
В нашей полосе часто бывают возвраты холодной погоды, и тогда ласточки погибают: они еще не обустроились, и, если выпадает снег, им просто нечем питаться.
Егорий на порог весну приволок
Егорьев (Юрьев) день — 6 мая. Последние годы из-за перемены климата период холодной погоды стал меньше — зима наступает позже, весна приходит раньше. К шестому мая дачники уже все высаживают.
Длинные сосульки — к долгой весне
Длинные сосульки, действительно, есть отражение медленного наступления тепла. Но бывает, что в марте слякотно, сосульки нарастают, а в первые дни апреля вдруг снег быстро тает и сходит. Они отражают состояние погоды, но никак не прогнозируют ее.
Кожура на луковице тонкая — зима будет мягкая, толстая и грубая — суровая
Можно заметить, что в последнее время кожура на луке стала более толстой, но связано это не с циклами погоды, а с сортовым составом лука, который нам привозят. Сейчас, наверное, просто вывели более толстую шкуру, чтобы лук лучше хранился.
Какова Евдокия, таково и лето
Мы в Метеобюро ведем соответствующий мониторинг, и про Евдокию (14 марта) точно можно сказать, что эта примета оправдывается только в 30% случаев.
Грачи прилетели — через месяц снег сойдет
В последние годы грачи в Московскую область вообще не летают.
Собственная примета Татьяны Поздняковой, которая всегда работает: если плохо пахнет — к дождю
Если вы чувствуете запахи резче — как правило, в сельской местности это запахи от скотного двора и выгребных ям, — погода будет меняться в сторону ненастья. Видимо, это связано с увеличением влажности воздуха: мы этого не замечаем, а наши рецепторы, восприимчивые к жидкой фракции, — распознают.