Снег лег на покрова — зима будет снежной

Снег на Покров ложится раз в десять лет. Последнее время его вообще не было, хотя зимы были довольно снежные.

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Ореол вокруг Луны — к морозу

Ореол, или гало, виден обычно на ясном небе в морозную погоду. Появ­ление гало вызвано тем, что в верх­них слоях атмосферы накапливается влага, что говорит о скором потеплении.

Много сока у березы — к дождливому лету

Большое сокодвижение говорит о том, что в почве с весны накоплено достаточно влаги и может быть хороший урожай. Но о дождливости лета ничего не говорит.

Если ласточка прилетела — значит, весна пришла уже окончательно

В нашей полосе часто бывают возвраты холодной погоды, и тогда ласточки погибают: они еще не обустроились, и, если выпадает снег, им просто нечем питаться.

Егорий на порог весну приволок

Егорьев (Юрьев) день — 6 мая. По­следние годы из-за перемены климата период холодной погоды стал меньше — зима наступает позже, весна приходит раньше. К шестому мая дачники уже все высаживают.

Длинные сосульки — к долгой весне

Длинные сосульки, действительно, есть отражение медленного наступления тепла. Но бывает, что в марте слякотно, сосульки нарастают, а в первые дни апреля вдруг снег быстро тает и сходит. Они отражают состояние погоды, но никак не прогнозируют ее.

Кожура на луковице тонкая — зима будет мягкая, толстая и грубая — суровая

Можно заметить, что в последнее время кожура на луке стала более толстой, но связано это не с циклами погоды, а с сортовым составом лука, который нам привозят. Сейчас, наверное, просто вывели более толстую шкуру, чтобы лук лучше хранился.

Какова Евдокия, таково и лето

Мы в Метеобюро ведем соответст­вующий мониторинг, и про Евдо­кию (14 марта) точно можно сказать, что эта примета оправдывается только в 30% случаев.

Грачи прилетели — через месяц снег сойдет

В последние годы грачи в Московскую область вообще не летают.

Собственная примета Татьяны Поздняковой, которая всегда работает: если плохо пахнет — к дождю

Если вы чувствуете запахи резче — как правило, в сельской местности это запахи от скотного двора и выгребных ям, — погода будет меняться в сторону ненастья. Видимо, это связано с увеличением влажности воздуха: мы этого не замечаем, а наши рецепторы, восприимчивые к жидкой фракции, — распознают.