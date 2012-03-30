179-е место. Эритрея.

Вопрос: Что есть положительного в Эритрее?

Ответ: Результат на ВИЧ.

178-е место. Северная Корея.

Мужчина поймал рыбу и принес ее домой.

— Давай пожарим, — говорит он жене.

— Так масла нет, — отвечает жена.

— Может, сварим?

— Последнюю кастрюлю на кукурузу поменяли.

— Давай тогда на углях зажарим.

— Так и дров тоже нет.

Делать нечего — мужчина пошел к морю и отпустил рыбу. Рыба плюхается в воду и уже из воды кричит: «Да здравствует мудрая политика партии и вождя!»

177-е место. Туркменистан.

Генерального директора государственного объединения «Туркменатлары» Гулмаммедова спрашивает журналист «Туркменинформ»:

— Почему президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову до сих пор не подберут личного коня?

— Видите ли, уважаемый, наездник должен быть интеллигентнее своего коня.

— Вы слышали, Гурбангулы Бердымухамедову дали Нобелевскую премию!

— В какой области?

— В Ахальской.

176-е место. Сирия.

В Сирии из городского автобуса выпал человек.

Арабские новостные каналы: «Сирийские службы безопасности вышвырнули из автобуса 30 пассажиров, 40 из которых были впоследствии убиты, а 15 тяжело ранены». Сирийский государственный канал: «Полчеловека выпало из автобуса, четверть получила незначительные увечья».

175-е место. Иран.

Встретились четыре врача: француз, немец, русский, иранец.

Французский врач говорит: «Медицина в нашей стране настолько совершенна, что мы можем взять почку у одного человека, пересадить ее другому, и через шесть недель они уже могут искать работу». Немец говорит: «Это ничего. В Германии мы можем так же пересадить легкое, и через четыре недели оба могут искать работу». Русский говорит: «А мы можем взять половину сердца одного человека, пересадить другому, и через две недели оба могут искать работу». Иранец говорит: «Друзья, вы все далеко позади. Мы обнаружили человека без мозгов, посадили его в президентском дворце и теперь половина нашей страны ищет работу».

174-е место. Китай.

Фейсбук назвал четыре страны, где доступ к социальной сети ограничен для граждан Сирии, Ирана, Китая и Северной Кореи. В учебниках истории эти страны называются древними цивилизациями.

Эксперты уверяют, что США вторглись в Ирак из-за нефти. Согласно этой же теории, США вторглись во Вьетнам из-за бананов, в Корею — из-за маринованных овощей, хотели заполучить Кубу из-за сигар, послали консультантов в Афганистан из-за овец, претендуют на Россию из-за водки, вступили в войну с Германией из-за пива, а зуб на Китай имеют потому, что хотят вступить в Коммунистическую партию Китая.

После смерти Бог предложил свинье возродиться пахарем, но свинья сказала, что это слишком тяжелая работа. Тогда Бог предложил свинье стать садовником, но свинья сказала, что у нее будет уходить слишком много времени на цветы. Тогда Бог предложил свинье стать привратником, но свинья сказала, что привратники мало спят. Тут Бог разозлился и говорит:

— Да кем же ты хочешь стать?

— Я хочу быть членом Коммунистической партии Китая.

— Да как ты смеешь просить такое!

173-е место. Бахрейн.

Вопрос: как узнать, что вы бахрейнец?

Ответ: вы будете арестованы йеменцем, вас будет пытать иракец и осудит египтянин.

172-е место. Вьетнам.

Американец, француз и вьетнамец ведут дискуссию о счастье жизни.

Американец говорит:

— Для меня счастье — это вернуться домой, съесть прекрасный ужин, посмотреть на диване футбол.

Француз:

— Вы, американцы, такие неромантичные. Для меня счастье — это прекрасный вечер с моей любовницей, мы прогуливаемся по городу, ужинаем в дорогом ресторане, а потом всю ночь занимаемся любовью.

Вьетнамец:

— Вы называете все это счастьем? Я вам расскажу, что такое счастье. Представьте: ночь, вы крепко спите и вдруг слышите громкий стук в дверь: «Господин Нгуен Ван Бинь, откройте дверь!» Обливаясь холодным потом, вы спешите, открываете дверь, а там стоят два полицейских, которые готовы надеть на вас наручники. Один из них говорит: «Господин Нгуен Ван Бинь, вы арестованы за антиправительственную деятельность и будете отправлены в трудовой лагерь на неопределенный период времени». И тут вы отвечаете: «Товарищ Нгуен Ван Бинь живет по соседству». Вот это действительно счастье!

171-е место. Йемен.

Китайский министр встречается с йеменским и говорит:

— Отдайте нам Йемен всего на год, и мы сделаем из него Китай.

— Отдайте Китай нам всего на месяц, — отвечает йеменец. — И мы сделаем из него Йемен.

170-е место. Судан.

На последних выборах в Судане была отмечена очень низкая явка. Эксперты объясняют это боязнью насилия, отсутствием образования, а также отсутствием конечностей, необходимых для того, чтобы поставить галочку.

Международный суд обвинил суданского президента Омара аль-Башира в геноциде. В свою очередь тот обвинил суданский народ в нарушении главного уличного правила: не ябедничать.

169-е место. Мьянма.

Житель Мьянмы приехал в Индию и пошел к стоматологу зубы лечить. Стоматолог спрашивает:

— Почему ты у себя в Мьянме зубы не лечишь?

— А у нас рот нельзя раскрывать.

168-е место. Белоруссия.

Еще лет 10 эффективного управления страной, и в Белоруссии перепись населения заменят на перекличку.

Недалекое будущее:

— Вот, внучек, ты гречку на бутерброд намазываешь, а я еще очень хорошо помню, как мы ее ложками ели.

167-е место. Куба.

На Кубе чревоугодие не является смертным грехом — это чудо.

Перед посадкой в аэропорту Гаваны пилот объявляет: «Добро пожаловать на Кубу! Пожалуйста, переведите ваши часы на 50 лет назад».

Американец приехал на Кубу. Разговаривая с кубинцем, рассказывает ему, что если в США набрать номер 911, то вызов автоматически будет направлен в ближайший полицейский участок, где вызов запишут и определят, откуда он поступил. Кубинец отвечает:

— В этом нет ничего удивительного. Здесь, на Кубе, вам даже не нужно набирать 911.

166-е место. Египет.

На площади Тахрир прошел дождь.

Мохаммед эль-Барадеи:

«Режим несет полную ответственность за прошедший ливень».

«Братья мусульмане»:

«Мы прекращаем все переговоры до тех пор, пока режим не прекратит дождь».

«Аль-Джазира»:

«Наш корреспондент сообщает, что дождь организован хулиганами».

Протестующие:

«Капли дождя оказались хорошо замаскированными агентами Министерства внутренних дел».

«Движение 6 апреля»:

«Мубарак обещал нам безопасность, а вместо этого поливает нас дождем».

Государственное телевидение:

«Над площадью Тахрир — солнце».